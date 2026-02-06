С апреля Россия начнет выдавать «визу талантов» для образованных мигрантов

Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин

Российские посольства и консульства с апреля 2026 года начнут выдавать деловые визы сроком на один год квалифицированным и полезным для РФ иностранцам. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в ответ на предложение депутата Госдумы Михаила Делягина.

Глава МИД РФ обратил внимание, что уже принят указ президента № 883, который призван упростить процедуру качественной миграции в Россию.

«С ходатайством о признании представляющим интересы России могут обратиться иностранцы, которые имеют достижения в сфере научно‑технологического развития, производства, спорта, креативных (творческих) индустрий, достигли успехов в культурно‑гуманитарной сфере и учебе, внесли вклад в развитие общества, экономики, обеспечение обороноспособности и безопасности РФ либо обладают особо востребованной профессией (специальностью), квалификацией или навыками», — приводит слова Лаврова Газета.RU.

Таким иностранным гражданам и членам их семей, согласно указу, будут выдавать многократные деловые визы сроком до одного года — при наличии у них документа, подтверждающего факт признания их представляющими интерес для России.

Предложение главе МИД рассмотреть введение «визы талантов» для наиболее образованных и успешных иностранцев Делягин направлял в середине января. Таким людям предлагалось выдавать визу на три года и упростить процедуру получения вида на жительство.

Депутат ссылался на результаты исследований зарубежных ученых, которые пришли к выводу, что необразованные мигранты несут экономике страны, куда приезжают, убытки, а не пользу.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 06.02.2026, 19:16
    Гость: Ага

    Вот только количество образованных и успешных мигрантов в общей массе составляет, дай Бог, если 1 на 50000.Да и то наврядли.Образованным и успешным и у себя дома хорошо.

  4. 06.02.2026, 18:42
    Гость: Гость

    Это правда. На пляже на Брайтон бич разговаривала с женщиной -таджичкой с высшим экономическим образованием. Прекрасный русский язык. Она работала няней в еврейской семье. Жила с ними на Манхэттене. Нужны были деньги на образование дочери. Она плакала каждый день. Когда я работала в казино в Калифорнии, была женщина - узбечка. Она прекрасно говорила по-русски и по-английски. Без английского в это казино не брали. Что-то в Россию они не поехали.

  5. 06.02.2026, 18:00
    Гость: Этот аппарат очень даже пашет

    Вы просто не заметили как он перепахал Россию за 40 лет под самый корень. Пора уже писать "бывшую"

Все комментарии (21)
Выбор читателей
Медведев объяснил «хаос» в действиях Трампа
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Без кэша не обойтись: «безналичный рай» может быстро превратиться в ад, особенно, если свет гаснет
Россия и Афганистан ведут переговоры по привлечению афганских мигрантов
Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»"/>
Ксения Шойгу назначена главой фонда «Долина Менделеева»
Избранное
БезБ «Различные формы любви»
«А был ли доклад Хрущева на XX съезде добровольным мероприятием? Не могло ли быть так, что он был вынужден пойти на этот доклад отчасти под внешним принуждением?»
Как составить план подготовки к свадьбе?
Паша Неккерманн «Бывшим экстремалам»
3 октября 1993 года: капкан для «оппозиции»
Мара, 4 февраля, «Мумий Тролль Music Bar»
Маршрут небесного поезда через Анды
Кошка Сашка «Созвездие Белой Волчицы»
Подбор ткани для создания уюта в интерьере. Советы
Александр Пушной, 13 июля, Base
Гражданская оборона «На II Новосибирском Рок-Фестивале» (винил)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации