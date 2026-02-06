С апреля Россия начнет выдавать «визу талантов» для образованных мигрантов
Российские посольства и консульства с апреля 2026 года начнут выдавать деловые визы сроком на один год квалифицированным и полезным для РФ иностранцам. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в ответ на предложение депутата Госдумы Михаила Делягина.
Глава МИД РФ обратил внимание, что уже принят указ президента № 883, который призван упростить процедуру качественной миграции в Россию.
«С ходатайством о признании представляющим интересы России могут обратиться иностранцы, которые имеют достижения в сфере научно‑технологического развития, производства, спорта, креативных (творческих) индустрий, достигли успехов в культурно‑гуманитарной сфере и учебе, внесли вклад в развитие общества, экономики, обеспечение обороноспособности и безопасности РФ либо обладают особо востребованной профессией (специальностью), квалификацией или навыками», — приводит слова Лаврова Газета.RU.
Таким иностранным гражданам и членам их семей, согласно указу, будут выдавать многократные деловые визы сроком до одного года — при наличии у них документа, подтверждающего факт признания их представляющими интерес для России.
Предложение главе МИД рассмотреть введение «визы талантов» для наиболее образованных и успешных иностранцев Делягин направлял в середине января. Таким людям предлагалось выдавать визу на три года и упростить процедуру получения вида на жительство.
Депутат ссылался на результаты исследований зарубежных ученых, которые пришли к выводу, что необразованные мигранты несут экономике страны, куда приезжают, убытки, а не пользу.
Мак выращивать, тоже талант нужен.
образованный мигрант, это как еврей-оленевод.
Вот только количество образованных и успешных мигрантов в общей массе составляет, дай Бог, если 1 на 50000.Да и то наврядли.Образованным и успешным и у себя дома хорошо.
Это правда. На пляже на Брайтон бич разговаривала с женщиной -таджичкой с высшим экономическим образованием. Прекрасный русский язык. Она работала няней в еврейской семье. Жила с ними на Манхэттене. Нужны были деньги на образование дочери. Она плакала каждый день. Когда я работала в казино в Калифорнии, была женщина - узбечка. Она прекрасно говорила по-русски и по-английски. Без английского в это казино не брали. Что-то в Россию они не поехали.
Вы просто не заметили как он перепахал Россию за 40 лет под самый корень. Пора уже писать "бывшую"