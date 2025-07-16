Щелочь «Робот» (интернет-сингл)

Исполнитель: Щелочь, Название: «Робот», Стиль: рок, Год: 2025

Нас сплошь окружают роботы и всевозможные проявления искусственного интеллекта. Неудивительно, что дети с неустойчивой психикой начинают в какой-то момент заимствовать у этих бездушных машин модель поведения и проецировать ее на отношения с окружающими людьми. Сингл «Робот» группы «Щелочь» написан от лица такого умника, который козыряет перед девушкой тем, что «вместо моих вен провода, в моей прошивке нет любви, и не было никогда, сердце — лишь деталь, внутри неё одна пустота». Что самое интересное, барышню это абсолютно устраивает, потому что она выбрала страдание. Так что перед нами — очередная иллюстрация к зависимым отношениям.

Впрочем, взглянуть на этот лирический сюжет можно и с другого ракурса. В песню внедрен грозный голос некоего ментора, который внушает герою, что он всего лишь бездушный робот: «Ты знаешь что я скажу тебе несмотря на то, что ты создан из плоти и т. п.». Так что возможно, речь идет о какой-то детской психической травме, когда человек вынужден играть роль робота, потому что ее ему навязывали окружающие.