Свободный полет feat. Елена Коробейникова «Шторы»

Исполнитель: Свободный полет feat. Елена Коробейникова, Название: «Шторы», Стиль: рок, Год: 2022

У московской группы «Свободный полет» песни настолько насыщены смыслами, что в них имеет значение любая деталь. Когда речь идет о таких песнях, как «Старый ворон» или «Электричка», их многослойная, как добротный пирог опытного кулинара, символика зачастую лежит на поверхности. Но даже в таких импрессионистических и сиюминутных, казалось бы, зарисовках, как «Шторы», обнаруживается масса ценных наблюдений.

Итак, шторы не так уж часто упоминаются в песнях русского рока. Музыканты старой школы мыслили обычно космическими категориями, а поэтому попросту не обращали на такие «мелочи» внимания. Зато музыканты поколения 90-х, внимательные и к сугубо бытовым деталям, дают нам определенную пищу для ума. В ранней песне «Мумий Тролля» «Делай меня точно» призыв «закрой окна, задерни шторы» можно воспринимать как попытку защититься от творящегося на рубеже 90-х безумия, приведшего в итоге к развалу великой страны. А вот «Моральный кодекс» в песне «Я тебя люблю» уже взирает на происходящее из башни из слоновой кости, поэтому его «легкий танец штор» воспринимается как едва заметная ухмылка эстета-эскаписта.

Герой «Свободного полета», напротив, обычно прост, бесхитростен и открыт миру. Поэтому в песне «Шторы» предложение открыть занавески соизмеримо с открытием новых возможностей, попыткой одухотворить порою безрадостную окружающую жизнь и отыскать новые возможности — как для себя, так и для тех, кто вокруг. Такая установка замученному современной цивилизацией обывателю может показаться неуместной, ведь люди, в основном, напротив, норовят сегодня разбежаться по своим норам. Но герой «Штор» свято верит, что «у нас еще все впереди» - и мы ему верим тоже.

Такая диспозиция высвечивается в канонической версии «Свободного полета». Но не надо забывать, что «Шторы» - это прежде всего обращение к любимой девушке, и романтическая аранжировка в духе боссановы укладывается в эту же парадигму. Между тем, в песне есть даже легкий эротизм. Чтобы сделать на нем акцент, «Свободный полет» справился с этой задачей, пригласив к записи вокалистку.

В новой версии «Штор» со «Свободным полетом» спела актриса МХАТ имени Горького Елена Коробейникова — давняя знакомая лидера «Свободного полета» Ильи Полежаева, снявшаяся, в частности, в клипе 2011 года «Электричка». С ее участием песня «Шторы» превратилась в полноценный диалог. Она предлагает еще понежиться в постели и примеряет на себя маску соблазнительницы. Он галантен, но в итоге переходит в любовное наступление.

Кстати, именно с появлением женского вокала четче проявился ответ на вопрос: зачем надо открывать шторы, если герои собираются заняться с любовью? Но женская логика не поддается линейному объяснению, недаром в песне поется: «Опять ты играешь, ну что же — держись». Перед нами — милая утренняя игра, забавная пасторальная сценка, которая отнюдь не отменяет тех эпохальных смыслов, о которых речь шла чуть выше. А песня именно с появлением женского вокала получилась настолько всеобъемлющей, что ее комфортно будет слушать хоть при открытых, хоть при закрытых шторах!