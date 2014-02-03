Единственный и неповторимый Евгений Плющенко

Это не просто фигурист, он – олицетворение отечественного фигурного катания

Евгений стал первым в истории фигуристом, показавшим комбинацию четверной тулуп – тройной тулуп – тройной риттбергер. Один из фирменных каскадов этого спортсмена так и называется – «каскад Плющенко». Опросы свидетельствуют, что примерно каждый десятый житель страны является его персональным поклонником.

Евгений Плющенко родился 3 ноября 1982 года в городе Солнечном Хабаровского края. Суровый климат привел к тому, что простуды Жени вылились в воспаление легких. Когда он выздоровел, семья переехала в Волгоград. Там, когда Жене было всего четыре, произошел случай, после которого он и начал заниматься фигурным катанием. Для укрепления иммунитета врачи посоветовали ребенку заняться спортом. И как-то раз ему случайно встретилась маленькая ноющая девочка со своей мамой – девочке надоели коньки. И ее мама подарила их маленькому Жене. Ему очень понравился подарок, размер коньков подошел идеально. Так мальчик впервые встал на лед.

К 1993-му году он уже освоил все тройные прыжки, в том числе тройной аксель. Из-за закрытия волгоградской ледовой арены, на которой тренировался Евгений, ему пришлось в одиннадцать лет без родителей переехать в Санкт-Петербург, мама приехала к нему на следующий год.

Большой спорт и супер-шоу

Тренером Плющенко стал Алексей Мишин. Евгений тогда тренировался в группе с Алексеем Урмановым и Алексеем Ягудиным. Последний стал его многолетним соперником.

На этапе Гран-При Кубок России Плющенко впервые в истории выполнил самый сложный по сей день каскад прыжков: четверной тулуп – тройной тулуп – тройной риттбергер. Как сказал его тренер, «бриллиант засверкал, как ему и положено». Огранкой стало золото – Cup Of Russia, Sparkassen Cup, NHK Trophy, Чемпионат России, Гран-При, Чемпионат Европы.

Спортсмен честно признался, что в прошлом не избежал звездной болезни: «Когда появились первые денежки и первая слава, естественно, «звездочка» включилась… Мое счастье, что рядом со мной всегда была мама, а она у меня человек жесткий: как только я «крылья раскрывал», мама сразу была тут как тут: «Женя, спустись на землю!»

Фото с сайта evgeni-plushenko.com

На Олимпиаде-2002 Плющенко упал с четверного прыжка, заняв лишь четвертое место. После ухода Ягудина из спорта, Евгений выиграл чемпионаты мира 2003-04, опережая конкурентов.

Главным стартом любительской карьеры Плющенко стала Олимпиада-2006. После победы он взял перерыв в качестве спортсмена-любителя, но ненадолго. Скоро Евгений вернулся, снова и снова побеждая в соревнованиях разного уровня.

На Олимпийских играх в Ванкувере Плющенко выиграл серебряную медаль, уступив победителю Эвану Лайсачеку лишь 1,31 балла.

Он попробовал себя и в качестве ведущего телепроекта «Звезды на льду». В мае 2008-го Евгений вместе с Димой Биланом и скрипачом Эдвином Мартоном принял участие в конкурсе песни Евровидение. Как знать, занял бы номер «Believe» свое победное первое место без Плющенко?

На протяжении последних лет Евгений совместно с Эдвином Мартоном давал свои концертные шоу «Золотой лед Страдивари» в России и за рубежом.

Любящий и настоящий мужчина

Если в карьере Плющенко всё складывалось успешно, то в личной жизни наладилось далеко не сразу. Так, его первый брак оказался неудачным. Жена спортсмена, Мария Ермак, покорила его неприступностью. Чтобы завоевать ее, Плющенко потратил немало фантазии и денег. Когда же красавица согласилась выйти за него замуж, Евгений решил – жизнь удалась! Но фигурист жестоко ошибся – жена радостно транжирила деньги, с каждым днем требуя всё больше и больше. При этом, как в одном из интервью спортсмен рассказал о своей тогдашней жизни, возвращаясь домой с тренировки, он часто открывал абсолютно пустой холодильник, потому что Мария «забывала» приготовить ужин. У семьи родился сын Егор, но вскоре Плющенко со скандалом развелся. Бывшая жена отсудила опеку над ребенком. Все, что было нажито трудом фигуриста, предприимчивая дама забрала себе, вылив на него тонну грязи в прессе.

И тут в его жизни и появилась Яна Рудковская. В 2008 году Яна готовила своего подопечного Диму Билана к «Евровидению», мечтая, чтобы он занял первое место. Для этого она решила заручиться поддержкой звезд – фигуриста Плющенко и скрипача Мартона, которые и создали номер Димы. Во время подготовки номера Яна и Евгений много времени проводили вместе, завязались романтические отношения.

В их искренность не верили, за ними надолго закрепился ярлык «пиар романа». Яна на семь лет старше Жени, что тоже давало повод для сплетен. Но влюбленные не обращали внимания на пересуды и поженились в 2009-м году.

Фото с сайта evgeni-plushenko.com

Как рассказывали друзья пары, их свело общее горе – несложившие семейные отношения. В то время бывшая жена Батурина воевала за детей и за право работать с Биланом. В одном из интервью Рудковская сказала: «Я благодарна судьбе и Богу за то, что теперь со мной любящий и настоящий мужчина». Однако и сама она оказалась под стать этому мужчине – сильная и целеустремленная, Яна не сдавалась, пока всё не вышло так, как нужно было ей. Сегодня старшие сыновья Яны живут с ними, а Евгению удалось стать авторитетом в семье и он прекрасно справляется с отцовскими обязанностями.

8 января 2013 года Яна сделала мужу рождественский подарок – на свет появился их сын Саша, которого родители в шутку прозвали Гном Гномычем. Он только родился, а родители уже заговорили о том, что они хотят видеть сына олимпийским чемпионом. Саше подарили крошечные коньки, и Рудковская стала брать сына на стадион – смотреть на тренировки Плющенко. Наследнику звездной четы еще до года удалось стать знаменитым и заполучить признание публики.

«Стопроцентный шмоточник»

Не так давно Рудковская и Плющенко создали очередную коллекцию одежды для одного из модных брендов. Каждый показ при участии этой звездной пары становится не просто демонстрацией нарядов, но и очень позитивным шоу. Яна и Евгений – за яркость и насыщенность в моде, именно это они и транслируют в окружающий мир.

Спортсмену с легкостью удается сочетать комфорт и элегантность как в своих концертных костюмах, так и в одежде для повседневности. «Скажу честно – я стопроцентный шмоточник, – признался фигурист. – Определенного стиля я не придерживаюсь – люблю и классику, и хип-хоп, я не сторонник однообразия, поэтому люблю вещи от разных дизайнеров».

Эта семейная пара умеет не только работать на износ, но и отдыхать со вкусом. Так, после последней сложной операции фигуриста Яна и Евгений отправились в путешествие в экзотическую Мексику. А еще Плющенко любит спокойный загородный отдых: «Баня, веник, массаж, а потом – крепкий сон».

Цитата: «Нужно просто жить, бороться до конца, если хочешь добиться цели».

