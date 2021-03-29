Как здоровый сон влияет на деятельность организма?

21:41 29.03.2021

Вы думали, что только диета и интенсивные упражнения помогут вам с красивым телом? Ошибка! Вам потребуется очень приятное занятие — здоровый сон. Так что вы можете или даже должны наслаждаться им с удовольствием.

Важно понимать, что даже если вы регулярно и правильно тренируетесь, но не позволяете своему телу отдыхать, вы никогда не достигнете ожидаемых результатов. Регенерация после тренировки не менее важна для ваших мышц и всего тела, чем сама тренировка. Сон имеет лучший регенерирующий эффект и сильно влияет на здоровье, работоспособность и психическое благополучие человека.

Вы хотите нарастить мышцы и укрепить свое тело?

Тогда незаменим и здоровый сон. Именно во время сна в организме образуется гормон роста, который приводит к регенерации мышц и, следовательно, к их росту. Так что, если вы не дадите своему телу достаточно отдыха, ваши усилия, скорее всего, потерпят неудачу.

Если вы хотите правильно похудеть, вам не обойтись без здорового сна. Научно доказано, что когда человек страдает недосыпанием, он нездорово худеет. Это означает, что он теряет мышцы, а не жир. С другой стороны, люди, которые наслаждаются здоровым сном в дополнение к физическим упражнениям, имеют все возможности для похудания и наращивания мышечной массы.

Здоровый сон должен быть регулярным и достаточно продолжительным

Постоянно ведутся споры о том, сколько часов человек должен спать в день. Кто-то говорит, что ему достаточно шести часов, кто-то предпочел бы поспать полдня. Это зависит от возраста, физической активности и многих других факторов.

Однако, если мы спим как часть восстановления после тренировки, мы должны уделять ему 8-9 часов в день. Девятичасовой сон идеален, потому что 9 часов (540 минут) делятся на 90-минутные отрезки отдыха. И обычно на смену всех фаз сна требуется 90 минут. Если вы проснетесь в конце цикла фазы, вы будете бодрее, чем если бы будильник зазвонил в середине цикла. Однако необходимо понимать, что продолжительность фаз сна немного варьируется от человека к человеку. Поэтому лучше всего следить за тем, сколько часов нужно для сна, чтобы проснуться бодрым без каких-либо проблем, и регулярно ставить будильник на это время.

Также важны регулярность сна и время, когда мы ему позволяем. Человеческий организм приспособлен к активности днем и отдыху ночью. Для здорового сна нужен не только покой, но и темнота. Так что лучше всего привыкнуть ложиться спать примерно в одно и то же время и вставать в одно и то же время по утрам. Согласно исследованиям, лучше спать до полуночи, чем после нее. Поэтому идеально заснуть около десяти часов.

Но если вы привыкли немного вздремнуть и после обеда, вы точно ничего не испортите. Короткий послеобеденный сон очень полезен, особенно для детей, спортсменов и пожилых людей.

Правильная регенерация после тренировки требует не только времени, но и покоя

Регенерация после тренировки так же важна, как и само упражнение. Одно просто не работает без другого. Поэтому важно выделить для этого не только достаточно времени, но и подходящие условия. Один из них — мир. К сожалению, без этого не обойтись и для здорового сна. И дело не только в тишине, но и в душевном благополучии.

Все знают что нужно спать где-нибудь, где всю ночь не бегают трамваи и не гудит холодильник. Тишина просто необходима для спокойного сна, полной регенерации и отдыха тела. Со временем вы привыкнете к шумной обстановке в ночное время, но глубина и качество сна, сопровождаемые шумными элементами, никогда не будут 100%.

Но психическое благополучие также является очень важным фактором для здорового сна. Чтобы спать спокойно и правильно, необходимо без стресса ложиться спать. Поэтому перед сном хорошо расслабиться, например, послушать расслабляющую музыку, почитать приятную книгу или спокойно поговорить с любимым человеком. То, что мы переживаем перед сном, сильно влияет на сам сон. Так что хорошо сосредотачиваться на приятных вещах, приятных или нейтральных мыслях и легких занятиях. О том, чтобы делать что-либо, требующее физических и умственных усилий, поздно ночью, не может быть и речи.

Не ешьте перед сном

Еще одна вещь, которую вам следует уменьшить или даже исключить перед сном, - это еда. Особо тяжелые блюда нельзя употреблять в вечернее время. Легкую, хорошо усваиваемую пищу следует съесть последний раз примерно за два часа до засыпания. Вам также следует избегать алкоголя и стимуляторов, таких как сигареты или кофеин, непосредственно перед сном.

Есть ряд пищевых добавок, которые способствуют хорошему сну. Примерами являются магний или L-теанин. Тем не менее вам следует проконсультироваться с врачом по поводу их потребления. Ряд натуральных препаратов, например чай из мелиссы или стакан теплого молока с медом, также помогут вам спокойно уснуть.

Среда, в которой вы спите, оказывает большое влияние на регенерацию организма.

Помещение для сна

Конечно, на качество сна также влияет среда, в которой он происходит. Чтобы регенерация прошла должным образом после тренировки, необходимо сосредоточить внимание на комнате, в которой вы спите.

Помещение, в котором вы отдыхаете, никогда не должно быть перегретым. Более низкие температуры (примерно 18-20 градусов) больше подходят для сна. Влажность тоже должна быть оптимальной. Если ваша комната сухая, положите в нее влажные полотенца, например, на ночь или возьмите увлажнитель воздуха. Вы должны всегда проветривать комнату перед сном, чтобы на ночь в комнате оставался свежий воздух.

Кроме того, качественный, дышащий, прочный матрас, который может копировать форму тела, незаменим для здорового, спокойного и непрерывного сна. Не стоит недооценивать и решетку. Хороший решетчатый каркас обеспечивает правильную поддержку матраса и продлевает срок его службы.

Подушки из пены с эффектом памяти (Memory Foam Pillow) также могут сделать сон более приятным. Нет ничего более раздражающего когда вы просыпаетесь ночью, из-за того что вам неудобно и вы не можете найти правильную позу для сна. Также необходимо выбрать оптимальное одеяло, под которым вам не будет ни холодно, ни жарко. Выбирая материалы, помните о своей аллергии. Постоянное дыхание также не даст вам спокойно уснуть.

И последнее, но не менее важное: одежда, которую вы одеваете на ночь, также важна. Выбирайте приятные мягкие материалы и удобные свободные фасоны. Это предотвратит ненужное просыпание.

Здоровый сон незаменим

Проблемы возникают у людей, которые спят в неподходящих условиях, вынуждены ходить в ночные смены или часто и любят предаваться ночным развлечениям. Они не дают своему организму здорового сна, что может привести не только к нарушению биоритмов, но часто также к хронической усталости, головным болям, депрессии, бессоннице, значительному ослаблению иммунитета, раздражительности или многим другим осложнениям со здоровьем

Таким образом, здоровый сон — это не только неотъемлемая часть восстановления после упражнений и средство повышения выносливости, но и условие здоровой и удовлетворенной жизни каждого человека.

