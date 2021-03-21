Ковер для лестницы: 5 главных правил выбора лучшего варината

09:29 21.03.2021

Практически невозможно представить себе лестницу в доме, на которой отсутствует ковер.

Тем не менее выбор подходящего ковра для лестницы считается трудной задаче, ведь нужно учесть множество важных факторов. Главным из них является безопасность покрытия и его износостойкость. Кроме того, лестницы с коврами создают более гостеприимное и уютное жилое пространство. А поскольку лестница — это первое, что посетители замечают при входе в дом, необходимо сделать это место стильным и привлекательным.

1. Качество и прочность

При поиске хорошего ковра для лестницы приоритетом должно быть высокое качество. К выбору коврового покрытия необходимо подходить так же тщательно, как и к выбору материала для лестницы. Чтобы лестница прослужила как можно дольше, рекомендуется отдавать предпочтение твердым и устойчивым поверхностям, таким как ламинат и лиственные породы. Однако, это не означает, что лестнице не нужен качественный ковер. Без него твердые поверхности будут скользкими и небезопасными при ходьбе. Помимо этого, в случае падения не будет мягкой зоны, что спровоцирует получение серьезных травм.

Именно поэтому рекомендуется выбирать наиболее прочный материал и убедиться, что ковер можно должным образом сложить. Ковровые покрытия, используемые в ванной комнате и в гостиной для лестницы не подходят.

2. Правильная толщина

Данный параметр отвечает только за его устойчивость, поэтому выбирать слишком толстые модели необязательно. Существуют виды тонких ковров, которые обладают более прочными характеристиками, в отличие от толстых аналогов, заполненных воздухом.

Слишком толстые коврики довольно сложно аккуратно обернуть вокруг переднего края лестницы, что может представлять угрозу безопасности при ходьбе. Также необходимо убедиться, что ковер имеет надлежащее сопротивление загрязнениям. Для максимальной защиты желательно ходить по ковру в носках или тапочках.

3. Внешний вид

В выборе цвета и стиля ковра для лестницы нет никаких правил и ограничений. Тем не менее узорчатые модели трудно обернуть по краям, сохранив при этом их оригинальный внешний вид.

В плане цветового оформления желательно придерживаться нейтральной и легкой палитры. Не стоит выбирать для лестничного ковра слишком темную цветовую гамму, которая превратит пространство в узкое место, лишенное естественного света.

4. Визуальный баланс

Визуальная непрерывность в значительной степени влияет на общее оформление жилого пространства. Качественное покрытие для лестницы способно создать ощущение интеграции между всеми остальными комнатами в доме.

Ковер на лестнице будет иметь мало смысла, если на нижнем и верхнем этажах не будет ни одного коврика. Дополнительные ковровые покрытия необходимы для обеспечения непрерывности оформления и дополнительной безопасности самой лестницы.

5. Безопасность

Лучшими коврами для лестниц являются те, которые могут обеспечить максимальную безопасность. Это главная причина, по которой используются ковры, в противном случае риск скольжения и получения травм сильно возрастает. Особенно это важно для семей, в которых есть маленькие дети и люди преклонного возраста.

Правильный ковер должен быть высококачественным, долговечным, износостойким, а также устойчивым к окрашиваниям и загрязнениям.

