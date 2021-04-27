Mordor поведал о том, как трудно быть белым гетеросексуальным мужчиной в наши дни

Группа Mordor уже не раз представала перед зрителями в самых неожиданных форматах

Анонимные монстры в гриме, брутальные крепыши с безупречными манерами, акустический дуэт лидера группы Михаила Рябова и гитариста Сергея Левитина… Кто бы мог подумать, что в в камерной подаче в этих зверских песнях откроются новые измерения. И неутомимые «мордорцы» решили повторить эксперимент с акустикой, сыграв 17 апреля в баре Lion’s Head полноприводной анплагт. Поклонники «Мордора» оценили эксклюзивность вечеринки, раскупив все билеты уже за неделю до объявленной даты концерта.

Между прочим, это была чуть ли не единственная возможность увидеть и услышать группу в исходном составе — включая барабанщика Андрея Белизова, который сразу после выхода дебютного альбома «Гламур, гламур» переквалифицировался в сессионного диджея команды. По этому поводу Mordor хотели изначально устроить пафосный выход с мигающими стробоскопами. Но, поняв, что обстановка здесь семейная, сыграли «глаза в глаза» - как, собственно, и называлась первая песня.

Теплый солнечный вечер располагал к возлияниям. Для тех, кто начал праздновать субботу еще накануне, Михаил Рябов представил импровизированный алкогольный блок, в котором нашлось место и исаоведальному джазу «Хочется грязи», и философической «In vino veritas», и всеобъемлющему «Маргиналу», сыгранному в ритмах регги и посвященному всем тем, кто вышел из своей социальной группы. А «Москвича» из рябовского сайд-проекта автор даровал прямо из столичной автомобильной пробки, в которой этот эпический текст и был в свое время создан.

Слушать парадоксальные умозаключения Рябова — всегда очень познавательно. На сей раз он тоже не лишил зрителей этого удовольствия, заблаговременно оставив на столиках ручки и бумажки для записок. Первый вопрос его удивил, но не отнюдь не поставил в тупик: когда будет написана песня о том, как нелегко сегодня складывается жизнь белых гетеросексуальных мужчин. «Если вы заметили, все наши песни именно об этом!» - парировал Рябов. Еще один вопрос был примерно из этой серии: кто круче, Путин или Байден. Михаил заметил, что когда американский президент благополучно добирается до конца трапа, уже за него радостно и вообще - «есть предчувствие, что мы еще покажем Кузькину мать».

Украсили сет «Мордора» и песни с автобиографическим подтекстом. «Hombre Pajaro» по традиции, посвятили басисту Алику Исмагилову, а автор ее идеи Сергей Левитин вспомнил, как начал набрасывать ее припевы после просмотра бульварной передачи о криптозоологии. Перед «Рок-н-Ролл Волга» Михаил Рябов увлеченно вспоминал о вдохновившем на ее создание самарском фестивале «Рок над Волгой». А «Музыку полной Луны» он посвятил памяти своей матушки, которая очень любила нашедшие в песне отражение загородные вечера. Но печалиться по этому поводу Рябов не советовал, потому что «смерти — нет», и все мы все равно рано или поздно встретимся.

Сет-лист концерта изобиловал премьерами. Дивной красоты «Арктику» многие слышали уже в интернете и по радио, а прежде, чем исполнить ее на концерте, Михаил Рябов признался, что ему даже пришлось придумать для красивого представления новинки, что в детстве он мечтал стать полярником. Под совершенно новую балладу «Сентябрь» удалось немного погрустить.

Однако надолго задержаться зрителям в таком состоянии, «мордорцы», конечно же, не дали. Под занавес они объявили, что на таких концертах теперь всегда будут стараться играть некий «секретный трек». На сей раз им стал великолепный образчик итальянской эстрады. Те, кто опрометчиво решил на этом моменте перекурить, потом встречали искренние сетования соседей по столику: «Ну, как ты мог ТАКОЕ пропустить?!».