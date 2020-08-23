Самые странные диеты в истории

19:08

Время от времени всем нам нужно сбросить пару килограммов

Для большинства людей решением является снижение количества потребляемых калорий - ешь меньше и гарантированно похудеешь. Этот принцип лежит в основе питания французов: они едят масло, сливки, шоколад и другие вкусности, но в небольших количествах. Возможно, поэтому они такие стройные.

Вокруг людей, страдающих лишним весом, всегда кружит целый рой нерадивых диетологов, предлагающих самые невероятные диеты, в надежде заработать. Они могут удивлять, смешить и даже вызывать отвращение. Вот лишь несколько из таких диет.

Макробиотическая диета



В действительности - одна из самых древних диет. Она включает в себя зерновые в качестве основного продукта питания с добавлением овощей и бобов. Это, вероятно, наименее странная диета в списке, но у неё есть одна заметная причуда: некоторые специалисты в области макробиотики выступают за курение для хорошего здоровья. По их мнению, рак вызывает совсем не курение, а неправильно сбалансированное питание.

В качестве примера они приводят Мичио Куши, основателя макробиотического движения в США. Будучи заядлым курильщиком, в 2004 году он перенес рак толстой кишки. Предоперационные рентгеновские снимки показали, что легкие Мичио были на удивление чистыми, как у двадцатилетнего юноши.

Диета на основе супа из капусты



Это радикальная диета для похудения, состоящая из потребления большого количества низкокалорийного капустного супа в течение 7 дней. Диета почти повсеместно осуждается врачами, так как ей не хватает питательных веществ, а потеря веса, которую она вызывает, на самом деле, является просто обезвоживанием организма, а не уменьшением жира. Поэтому не может быть постоянной.

В защиту сторонники приводят тот факт, что капустный суп часто используют в больницах для того, чтобы быстро снизить вес у пациентов, которым предстоит операция на сердце. Большинство людей, переходящих на этот способ питания, страдают от упадка сил и головокружения. Так же, еще одним неприятным побочным эффектом является метеоризм.

Палеолитическая диета



Эта диета возвращает нас к пещерным людям и их привычкам питания. Она основана на рационе наших пращуров из эпохи палеолита, состоявшем из диких растений, животных и насекомых. Приверженцы палео-диеты отказываются от продуктов, появившихся на наших столах с развитием сельского хозяйства и животноводства.

Сегодня она состоит из постного мяса, рыбы, овощей, фруктов, корней и орехов, исключая зерновые, бобовые, молочные продукты, соль, рафинированный сахар и обработанные масла.

Фрукторианство



Уже из названия понятно, что эта диета состоит из одних лишь фруктов. Последователи этого способа питания считают его единственно правильным, поскольку он достался человечеству в наследство от Адама и Евы. Фруктоеды употребляют в пищу только то, ради чего деревья не надо уничтожать.

Они верят, что возвращение в Эдем, рай, требует простой жизни и целостного подхода к здоровью и питанию. Их мало волнует, что фруктовая диета может вызывать дефицит кальция, белка, железа, цинка, витамина D, большинства витаминов группы B (особенно B12) и незаменимых жирных кислот. Кроме того, такие ограничения в еде могут привести и к психическим расстройствам - одержимости едой, нервным срывам и социальной изоляции.

Библейская диета



"Диета Создателя", как её ещё называют, базируется на идее "богоугодности" продуктов. Главным пропагандистом библейской диеты является Джордан С. Рубин, который утверждает, что она была причиной его выздоровления от болезни Крона в возрасте 19-ти лет.

Ежедневно диета начинается и заканчивается благодарственными молитвами с просьбами об исцелении и очищении. Чтобы получить максимальную духовную пользу от частых постов, рекомендуется молиться всякий раз, когда возникает чувство голода. Диета разбита на три этапа.

Главным является отказ от употребления мяса, такого как: свинина, бекон, страусятина, ветчина, колбасы и продукты имитирующие мясо. Рыба (кроме вареной или запечённой) и морепродукты также запрещены.

Диета Шангри-Ла



Для людей, которые любят поесть, диета Шангри-Ла - просто находка. В принципе, вы можете есть всё, что нравится. Суть заключается в том, что организм уже запрограммирован на определенный вес, а аппетит нужен для того, чтобы регулировать необходимый баланс.

Изобретатель диеты Сэт Робертс говорит, что, используя его метод, можно снизить заданное природой значение, приручить аппетит и, как следствие, похудеть. Назвать это методом сложно: необходимо каждый день употреблять небольшой объем жидкостей, содержащий от 100 до 400 калорий, с промежутком в два часа. Этот может быть просто сахарная вода или легкое оливковое масло.

Важным аспектом является необходимость выключить на это время обоняние - никаких запахов и ароматов. Несмотря на абсурдность и научную необоснованность, диета популярна и многие считают её действенной.

Флетчеаризм



Название незнакомое, но, на самом деле, каждый знаком с его сутью. "Природа накажет тех, кто не жуёт как следует" - эти слова Гораций Флетчер использовал для продвижения своей новой диеты в начале 20-го века. Человек должен прожевывать каждый кусочек пищи минимум 32 раза, при этом наклоняя голову вперед.

После того, как пережевывание закончено, надо наклонить голову назад, позволяя содержимому рта скользить по горлу. Любая пища, которая не соскользнула самостоятельно, должна быть выплюнута.

Кроме того, диетолог утверждал, что нельзя есть, когда злишься или грустишь.

Гораций Флетчер скончался в возрасте 69-ти лет миллионером, а большая часть его состояния была завещана на продвижение диеты, которая, к слову, стала невероятно популярной.

Диета "спящая красавица"



Как следует из названия, диета включает в себя сон - много сна. Принцип прост: когда ты спишь, ты не ешь. Сторонники этого вида диеты принимают всевозможные седативные препараты и спят по несколько дней, чтобы похудеть. Понятно, что способ работает, но такой нездоровый подход пугает.

Диета была разработана в 1970-х и, по слухам, её активно использовал Элвис Пресли, которому трудно было наклоняться, чтобы завязать свои синие замшевые туфли.

Поедание ленточных червей



Эта диета - также отвратительна, как и ее название. Человек должен съесть червя и позволить ему расти в собственном желудке. Через какое-то время червяка извлекают. Сторонники этой безумной диеты уверяют людей в том, что они могут потерять несколько килограммов в неделю, не прилагая абсолютно никаких усилий.

Поскольку во многих странах запрещен ввоз этих существ, предприимчивые бизнесмены организовали в Мексике и Африке целые фермы по их разведению, которые туристы могут посетить, чтобы заразиться "безопасно". На этих предприятиях коров искусственно заражают и они являются инкубаторами для выращивания ленточных червей. Диета, в общем-то, работает: попадая в кишечный тракт, червь поглощает все полезные вещества из пищи, которую вы едите. Но...

Конечно, это лишь небольшой список необычных способов борьбы с лишним весом. Человеческая изобретательность, как и легковерие или даже глупость, постоянно развиваются. Поэтому подходите к решению проблемы с умом и рассудительностью. Худейте и будьте здоровы!

Фото с сайта Pixabay.com

