Мистер Гро… «Знаешь» (интернет-сингл)

Исполнитель: Мистер Гро…, Название: «Знаешь», Стиль: софт-рок, Год: 2026

Красноярский «Мистер Гро...» не устает поражать своей многоликостью. Казалось бы, чем еще может удивить группа и без того перепробовавшая самые разные стили и манеры. Во-первый, своей непредсказуемостью. Так, в середине февраля группа вовсю пиарила у себя в соцсетях концерт памяти Егора Летова со своим участием. При этом они параллельно рекламировали песню «Знаешь», которую бы «Гражданская оборона» не могла бы написать и при каких условиях.

Во-вторых, впервые лидер группы Андрей Сковородников сумел реализовать в новинке две весьма важные для него вещи: положить на музыку лирическое стихотворение, существовавшее, судя по всему, отдельно, и записать свежий, не отлежавшийся в архивах материал. «Знаешь» сочинялась в январе и пронизана тоской о летних теплых днях и разворачивавшихся тогда романтических отношениях. Теперь же об этом остались одни воспоминания, которые транслируются обессиленным полушепотом. А иллюзии безжалостно разогнал бездушный проктор — слово, не так уж часто попадающееся в рок-текстах.