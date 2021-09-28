Линда, 1 октября, «16 Тонн»

Линда, 1 октября, «16 Тонн»

Линда — уникальная певица, творчество которой нельзя вогнать в привычные рамки

Эпатажная и неформатная, она, в буквальном смысле слова взорвала отечественную музыкальную сцену. Её музыку невозможно причислить ни одному музыкальному жанру, возможно, в этом и кроется секрет успеха, а заодно — огромного числа поклонников всех возрастов. 

Каждое выступление Линды — это целое событие, с безумной энергетикой, фантастическими песнями и необычным сценическим представлением. В любом городе она собирает море преданных поклонников и новых зрителей, и позволяет окунуться в магию своего творчества. Не удивительно, что каждый раз Линда — это аншлаги на клубных площадках и в концертных залах. 

За свою карьеру певица продала более 5 миллионов экземпляров альбомов в России, два из которых стали «платиновыми». Линда 9 раз получала титул «Певицы года». В 1997 году Линда сумела собрать рекордное количество зрителей за всю историю российской сцены — 450 000 человек на концерте в Киеве. И сегодня Линда продолжает регулярно радовать поклонников новыми песнями. 25 сентября 2020 г. состоялся релиз нового альбома Линды «ДНК Мира». Новая сильная концептуальная творческая, и даже, философская работа мгновенно «взорвала» чарты всех электронных площадок в интернете и получила очень высокую оценку слушателей и музыкальных критиков. 

1 октября состоится сольный живой концерт Линды и ее творческой команды. Как всегда, это будет ни с чем не сравнимое живое энергетическое действо, которое не оставит равнодушным ни одного пришедшего на него поклонника Линды. Будут исполнены как песни с нового альбома «ДНК Мира» так и, конечно же, всеми любимые хиты из всего творческого пути очень самобытного Артиста. 

Приходите, будет жарко!
 

Начало в 20.00

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