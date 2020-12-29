В новый год с чистой совестью. К этому призывают коммунальщики

Уходящий год запомнится множеством событий, в том числе и поистине неусыпной «заботой» коммунальщиков о гражданах

2020 год и пандемия коронавируса многим российским гражданам запомнятся надолго, возможно, на всю жизнь. Уж на что мы привыкли жить в условиях перманентного – начавшегося ещё в 2009 году – кризиса, но 2020 год озадачил даже самых неунывающих оптимистов. Оказалось, что могут быть такие проблемы, справиться с которыми не смогли даже те, кто привык всю жизнь крутиться и надеяться на собственные силы, опыт, ум и везение.

Все это оказалось совершенно бессильным перед невиданным прежде форс-мажором под названием COVID-19 и сопутствующим ему режимом повышенной готовности, самоизоляцией, цифровыми пропусками и т.д.

Пандемия коронавируса, словно война, одинаково чувствительно ударила и по крупному бизнесу, и по индивидуальным предпринимателям, не делая различий между олигархом и самозанятым. Но если у первых были запасены «подушки безопасности» и им совершенно точно не грозила голодная смерть и нищенское существование, то частники такой роскоши не имели и им пришлось в прямом смысле слова выживать. Особенно тем, чей бизнес либо находился в состоянии «заморозки» несколько месяцев, либо вовсе накрылся «медным тазом».

После введения режима повышенной готовности и самоизоляции прошло всего полтора месяца, и многие люди были поставлены на грань выживания. Причем это не оборот речи. Когда у человека нет доходов от слова «совсем», но при этом никто не отменял коммунальные платежи, налоги или арендную плату, то выжить в таких условиях становится весьма проблематично. Тем более, что практически сразу выяснилось – на помощь государства можно не рассчитывать.

Неприятным сюрпризом в период пандемии стало осознание того факта, что государство не спешит предоставлять гражданам даже бесплатные средства защиты, например, копеечные маски и перчатки.

Как правило, начиная с весны получить бесплатные маски можно было только в магазинах или торговых центрах, да и то лишь потому, что их владельцы были вынуждены прибегнуть к бесплатной раздаче средств защиты, дабы не налететь на серьёзные штрафы. Куда выгоднее раздать копеечные маски посетителям, чем оплачивать штрафы в несколько сотен тысяч рублей.

А вот наше родное государство, в отличие от многих других стран, не собиралось раздавать бесплатные маски в местах большого скопления людей, например, в метро, на вокзалах и т.д.

Отправлять средства защиты в другие страны, например, в Сербию или США – это пожалуйста, но вот россиянам, как правило, приходилось покупать маски и перчатки за свои деньги.

Может, где-то и раздавались маски бесплатно и даже кому-то они достались, но совершенно точно, это явление не было массовым и повсеместным. Самое интересное, что отказ раздавать маски бесплатно объяснялся боязнью… спекуляции! Дескать, получив маску нахаляву, кинется наш ушлый гражданин её тут же перепродавать. Правда, не совсем понятно, какой «навар» можно получить с копеечной маски, но о возможной спекуляции говорили не какие-то там блогеры и бабушки у подъезда, а официальные лица.

По большому счету, единственная помощь от государства, которую получил обычный среднестатистический российский гражданин – это трехмесячная отмена взноса на капремонт. Были ещё выплаты на детей определенного возраста, но затронули они не всех граждан, а лишь часть, подпадающую под критерии этих выплат.

Спасибо щедрому государству за сэкономленные пару-тройку тысяч рублей, не доставшиеся и так небедному Департаменту капитального ремонта, вот только в некоторых странах вообще отменили или снизили плату за ЖКУ в период пандемии. Например, такая не самая богатая и развитая страна, как Монголия с 1 декабря 2020 года по 1 июля 2021 года освободила граждан от оплаты ЖКУ.

Правительство Монголии объяснило такой шаг желанием оказать посильную помощь населению в условиях пандемии коронавируса. «Вертолетные деньги» небогатая Монголия предоставлять гражданам была явно не готова, поэтому правительство решило помочь тем, что было в его силах – потратить бюджетные средства на оплату коммуналки вместо граждан.

И ведь Монголия является отнюдь не единственной страной в мире, где были приняты такие меры. Так, с 18 марта во Франции приостановлены платежи за оказание коммунальных услуг на время пандемии. Аналогичные меры поддержки граждан были приняты и другими странами Евросоюза, ну а про США не говорил и не писал только ленивый.

Получается, что как богатые страны, так и не очень, берут на себя часть финансовой нагрузки граждан, которая в условиях пандемии подчас становится попросту неподъемной. И эта поддержка не ограничивается трехмесячной отменой одного из весьма сомнительных «взносов», а является именно поддержкой, а не пародией на неё.

Мир подошел к финалу 2020 года с ещё более устрашающими, чем весной, показателями заболеваемости, вызванными второй волной коронавируса. Что же теперь получили российские граждане? Может, опять отменили на время один из «взносов», ведь времена как были весьма сложные, такими и продолжают оставаться?

Нет, это не наш метод.

Вместо этого во многих многоквартирных домах появились так называемые «списки позора», где управляющие компании указывают злостных неплательщиков. Без обиняков утверждая, что многие из них живут за чужой счет. То есть, мягко говоря, являются паразитами. Причем открыто публикуются номера квартир и сумма задолженности.

Спору нет, платить по счетам должен каждый, будь то электричество, вода или что-то иное. Но что делать людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию?

Президент Франции Эмманюэль Макрон в начале пандемии коронавируса неоднократно сравнивал её с войной, прямо говоря, что Франция оказалась в состоянии войны. И пусть эта война ведется не с другим государством, а с вирусом, для граждан тяготы этой войны вполне очевидны и реальны.

Да, Париж, как и другие мировые столицы, не бомбит авиация и не обстреливает артиллерия, но число погибших на этой ковид-войне идёт на сотни тысяч, мировая экономика находится в коллапсе, целые отрасли переживают невиданный со времен Второй мировой войны упадок, миллионы людей остались без работы. И кто если не государство должен помогать оказавшимся в беде людям?

Но у нас под конец года на граждан обрушилась не долгожданная помощь, а долговые уведомления за ЖКУ, в которых подчас указываются смехотворные суммы – менее десяти рублей. Причем эти уведомления будут тупо рассылаться месяцами, несмотря на то, что стоимость рассылки в разы превысит копеечную задолженность. Остается только догадываться, какие средства в масштабах всей страны будут потрачены на эту бессмысленную рассылку. Сколько тонн бумаги и краски будет переведено впустую и сколько миллионов километров намотают почтальоны, развозя и разнося подобные уведомления.

В какой-нибудь Германии педантичные немцы скрупулезно подсчитали бы эти затраты и пришли бы в ужас, поспешив обнулить подобные задолженности и погасить их за счет бюджета. Тем более бюджетные деньги – и немалые – немецкое правительство выделило на помощь гражданам. Обнулить подобные задолженности имеет смысл ещё и для того, чтобы не занимать людей бессмысленной работой и не переводить впустую ресурсы. Эдак бензина и моторесурса не напасешься, развозя квитанции каждому задолжавшему полтора евро бюргеру. Немцы считать деньги умеют и мыслить умеют рационально, так что в Германии подобное сложно представить.

Но это не наш метод.

Должен управляющей компании рупь сорок? Изволь оплатить, иначе будешь ты висеть на доске позора со своей анекдотичной задолженностью, а почтальон будет ежемесячно швырять тебе в почтовый ящик красное долговое уведомление, чтобы и ты каждый раз краснел, беря его в руки, пряча глаза от жгучего стыда. И плевать, что само письмо и его доставка стоят в десять раз больше твоего рупь сорок, плевать, что на дворе вторая волна коронавируса, плевать, что у тебя работы нет или зарплату тебе урезали, плевать, что ты сам, может, уже лежишь при смерти на аппарате ИВЛ. Все равно плати!

Ну чем не повторение ситуации с масками?

Маски раздавать нецелесообразно из-за возможных спекуляций, гораздо лучше настроть новых госпиталей, переоборудовать в ковидные уже работающие больницы и потратить из бюджета миллиарды рублей. Но ни в коем случае не раздавать задарма копеечные маски с перчатками. Где это видано, чтобы гражданину что-то бесплатно дать? Мы что – в Париже или в Улан-Баторе?

А сколько тысяч наших граждан могут рассказать трогательные истории, как подходили к ним в этом году вежливые люди – полицейские - и вежливо выписывали штрафы. Не носите масочку? Ай-ай, как нехорошо. Вот вам штрафик, соблаговолите внести четыре тысячи рубликов. Не работаете и не имеете дохода? Всё равно соблаговолите оплатить. И не надо показывать пальцем на работяг с соседней стройки, которые маски не носят. Люди делом полезным заняты, а не бродят без всякой цели по общественным местам.

А уж скольких представителей бизнеса обрадовали штрафы в этом году. Мало им было тотального провала по всем показателям, так ещё и штрафы немалые платить пришлось, если какой-нибудь гражданин стоял недопустимо близко к другому гражданину, да ещё и без маски. Ну как такое безобразие терпеть можно, извольте оплатить штраф и впредь следить за дистанцией между гражданами и что они на лице носят. И на руках.

В общем, время хоть и непростое, но не надо его усложнять своими задолженностями. Оплатите всё до копейки, включая своей несчастный рупь сорок и встречайте новый год с чистой совестью!

Именно так, сплотившись единым фронтом и оплатив все долги в году уходящем, мы преодолеем все невзгоды в году наступающем. Который хоть и будет предсказуемо сложным, но все трудности наши граждане преодолеют. И половцы их терзали, и печенеги, но выстояла матушка-Русь.

Выстоит и теперь. Главное, оплатить рупь сорок.

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