В суд поступил иск об изъятии имущества Цаликова на 7 млрд рублей

17:11 30.04.2026

Антикоррупционный иск об изъятии имущества на сумму около 7 млрд рублей у бывшего первого замминистра обороны РФ Руслана Цаликова поступил в Никулинский районный суд Москвы, сообщает ТАСС со ссылклой на пресс-службу Мосгорсуда.

Иск подала Генеральная прокуратура РФ. Ведомство требует обратить в доход государства дорогостоящую недвижимость — земельные участки и здания в Подмосковье и в Республике Северная Осетия - Алания, оформленные на доверенных лиц и аффилированные коммерческие организации, транспортные средства премиум-класса, денежные средства.

Ранее Цаликову предъявили обвинения по ряду статей, включая создание преступного сообщества, растрату, легализацию средств и получение взяток. В настоящее время 69-летний фигурант находится под домашним арестом.