В суд поступил иск об изъятии имущества Цаликова на 7 млрд рублей

Антикоррупционный иск об изъятии имущества на сумму около 7 млрд рублей у бывшего первого замминистра обороны РФ Руслана Цаликова поступил в Никулинский районный суд Москвы, сообщает ТАСС со ссылклой на пресс-службу Мосгорсуда.

Иск подала Генеральная прокуратура РФ. Ведомство требует обратить в доход государства дорогостоящую недвижимость — земельные участки и здания в Подмосковье и в Республике Северная Осетия - Алания, оформленные на доверенных лиц и аффилированные коммерческие организации, транспортные средства премиум-класса, денежные средства.

Ранее Цаликову предъявили обвинения по ряду статей, включая создание преступного сообщества, растрату, легализацию средств и получение взяток. В настоящее время 69-летний фигурант находится под домашним арестом.

  4. 30.04.2026, 22:45
    Гость: гость

    Три магнитoфoна, три кинoкамеры заграничных, три пoртсигара отечественных, куртка замшевая - три куртки

  5. 30.04.2026, 21:35
    Гость: Совсем не понятно

    Откуда Путин берёт такие экземпляры? Он же нагрёб это не в один день или месяц и даже не за год. Ведь у него же своё личное ФСО, никакой дурак не поверит, что оно ничего не видело и не докладывало. Явно видно, что привлекли не зато что воровал, а за что-то другое, типа скрысятничал, не занёс обговоренное при назначении.

]]>
