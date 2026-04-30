В суд поступил иск об изъятии имущества Цаликова на 7 млрд рублей
Антикоррупционный иск об изъятии имущества на сумму около 7 млрд рублей у бывшего первого замминистра обороны РФ Руслана Цаликова поступил в Никулинский районный суд Москвы, сообщает ТАСС со ссылклой на пресс-службу Мосгорсуда.
Иск подала Генеральная прокуратура РФ. Ведомство требует обратить в доход государства дорогостоящую недвижимость — земельные участки и здания в Подмосковье и в Республике Северная Осетия - Алания, оформленные на доверенных лиц и аффилированные коммерческие организации, транспортные средства премиум-класса, денежные средства.
Ранее Цаликову предъявили обвинения по ряду статей, включая создание преступного сообщества, растрату, легализацию средств и получение взяток. В настоящее время 69-летний фигурант находится под домашним арестом.
а там не воры есть?
всю верхушку можно брать, не ошибешся
им - легион.
Три магнитoфoна, три кинoкамеры заграничных, три пoртсигара отечественных, куртка замшевая - три куртки
Откуда Путин берёт такие экземпляры? Он же нагрёб это не в один день или месяц и даже не за год. Ведь у него же своё личное ФСО, никакой дурак не поверит, что оно ничего не видело и не докладывало. Явно видно, что привлекли не зато что воровал, а за что-то другое, типа скрысятничал, не занёс обговоренное при назначении.