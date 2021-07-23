Бородатые кавказские «опричники» блюдут порядок в Троицке

Важно понять, какими аргументами руководствовались «светлые головы» отцов народа, спекулирующих на генетической памяти натерпевшихся всякого граждан России. ВИДЕО

С кавказцами жители России в данный момент живут в относительном мире. Но у нас еще живы воспоминания о том, когда чеченские сепаратисты резали головы нашим новобранцам и когда армянские банды держали в страхе целые регионы. Поэтому один вид бородатого кавказца в черном автоматически способен вызвать в нас ужас и панику.

Похоже, этого не понимают (или, наоборот – понимают – и цинично пользуются?) власти Троицка в Новой Москве. С июля этого года местная администрация заключила договор с частным охранным предприятием «Корвет», состоящим из чеченцев, на патрулирование улиц города. Алгоритм таков: бравые бородатые ребята, изрядно смахивающие на опричников Иоанна Грозного, ежедневно в 17 вечера прибывают к зданию местной администрации, отмечаются, получают маршрутный лист и едут на патрулирование.

Маршрут начинается обычно с Сиреневого бульвара, который облюбовали любители выпивки. При встрече с такими компаниями группа быстрого реагирования обязана сделать вежливое внушение и уговорить спрятать алкоголь. Если назидание не помогает, вызывается полиция. Патрулирование длится до пяти утра.

«Обычно народ понимает, когда делаем замечание, сразу выбрасывает спиртное, – радуется сотрудник ГБР Руслан Абдурахманов. – Но бывают и недовольные. Таких много в фабричном парке. Мы проводим беседы, объясняем, что это нарушение общественного порядка».

Троицкие власти дают понять, что все делается в рамках эксперимента. Только вот над кем и почему. «Всё делается в рамках закона, но для Троицка это эксперимент», – поясняет начальник управления территориальной безопасности местной администрации Павел Шкуренко. И добавляет: местные власти решили нанять ЧОП помимо прочего для «борьбы с антитеррористическими проявлениями».

Местные с такими охранниками в безопасности себя не чувствуют и вовсю бьют тревогу. «Вижу их почти каждый день…Тусуются у Центральной 26 в теньке в машине сидят. Когда их первый̆ раз увидела, желание было полицию вызвать. Бороды у всех до плеч», - написала одна из горожанок.

Людям важно понять, какими аргументами руководствовались «светлые головы» отцов народа, спекулирующих на генетической памяти натерпевшихся всякого граждан России. «Интересно, как рождалась эта идея, - рассуждает еще один пользователь. – Типа на совещании: "А давайте этих алкашей чеченцами припугнем?" "Отличная идея! Давайте попробуем! У меня и ЧОП есть"».

Кроме того, на действия чиновников отреагировал депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

«Просто хочу спросить чиновников из Троицка:

— верно ли я понимаю, что у вас некий ЧОП взял на себя функцию правоохранительных органов? Ну раз сотрудники ЧОП пресекают распитие спиртных напитков;

— что это такой за договор с ЧОП и почему его сотрудникам даны такие полномочия? Кто именно от администрации Троицка договор составил?

— какие последствия этого эксперимента по укреплению дружбы между народами видит себе администрация Троицка, какие цели ставит?

— что думает полиция Троицка о происходящем? Я не про национальность, если что (дедушка Саид и бабушка Рашида не дадут соврать, мы, русские, — все интернационалисты). Я про монополию на правопорядок и на насилие. Полиция легко уступила ЧОПу?

Я в целом даже не как столичный депутат спрашиваю, а просто как житель Москвы. Чистое любопытство. Хотя, может, и стоит попристальнее приглядеться. А то вдруг, пока лето, отпуска, прививки и пляжи, Троицк взял и отделился куда-то.

Это многое объяснило бы», — отмечает Медведев.



