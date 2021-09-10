Россия и Белоруссия все-таки превращаются в единое государство?

Украине есть чему поучиться у Лукашенко. А Запад уже нервничает - реакция на переговоры двух президентов в информационном пространстве оказалась неоднозначной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел, наверное, самый продуктивный за последние годы визит в Россию. Владимир Путин три с половиной часа общался с белорусским коллегой в Кремле, после чего оба президента провели пресс-конференцию.

Центральным успехом в переговорах двух лидеров стало согласование 28 программ по интеграции экономик России и Белоруссии. Уже 10 сентября пройдут обсуждения программ на уровне правительств, а до конца текущего года будут подписаны соответствующие документы, направленные на их предметную реализацию.

Владимир Путин заявил, что Москва и Минск переходят к единой промышленной политике. Он отметил, что удалось достичь договоренностей о проведении общей макроэкономической политики, об интеграции платежных систем, углублении сотрудничества в информационной безопасности, в таможенной, налоговой, энергетической сферах и на других направлениях.

Кроме того, российский лидер рассказал о подготовке документов о единых энергетических рынках России и Белоруссии. В финансовой сфере Москва и Минск планируют интегрировать национальные платежные системы и гармонизировать кредитно-денежную политику. При этом Александр Лукашенко не исключает возобновления обсуждения вопроса о единой валюте. Однако Владимир Путин отметил, что перед этим важно отладить макроэкономическую политику. Также двум странам нужно будет решить вопрос единого эмиссионного центра.

Россия и Белоруссия в ближайшее время создадут единый рынок газа и нефтепродуктов. При этом цены на газ для Минска в ближайшем будущем сохранятся практически на уровне текущего года – 128,5 долларов за тысячу кубометров, в то время как для европейских стран она составляет 650 – 700 долларов.

Кредитно-финансовая поддержка Белоруссии со стороны России до 2022 года может достигнуть 630 млн долларов.

В ближайшее время между Москвой и Минском будут выработаны единые подходы к пенсиям, трудовому законодательству, социальному страхованию и пособиям, а косвенные налоги гармонизированы.

На переговорах обсуждались также политические вопросы. Владимир Путин не исключает создание в рамках Союзного Государства единого парламента, однако для этого обеим странам нужно еще «подрасти». Кроме того, президенты обсудили создание единого оборонного пространства и проведение общих учений «Запад-2021». Что же касается «миграционных конфликтов» Белоруссии с Литвой и Польшей, то они, по словам Путина, России не касаются.

Путин отметил, что Россия и Белоруссия находятся на правильном пути интеграции. А Лукашенко подчеркнул, что Москва и Минск могут сблизиться еще больше, если на то будет воля народов. По его словам, «интеграционный дом» РФ и РБ строится сейчас с фундамента.

«Понятно, что не все узлы в наших отношениях развязаны, при таком объеме взаимодействия это нормально, но платформа для дальнейшего движения вперед создана. Благодаря ей мы будем и дальше обеспечивать социальные гарантии, поступательно повышать благосостояние белорусов и россиян», — заявил Лукашенко.

Реакция на переговоры двух президентов в информационном пространстве оказалась неоднозначной. Один из российских телеграмм-каналов, стоящих на правых позициях, обвинил Лукашенко в «рисовании иллюзий о сближении с Россией» с целью получения финансовых преференций. Однако нервная реакция Запада свидетельствует о другом. Так, на сайте DW вышло сразу две публикации о переговорах между Путиным и Лукашенко. Автор одной из них обвинил российского лидера в «отжимании» Белоруссии. В другой статье речь шла о том, что Европа должна переступить через себя и начинать общаться с Лукашенко, даже если ее представителям это не нравится.

Еще недавно ни одно из ведущих либеральных СМИ ни о чем подобном даже не заикалось. Такая реакция DW может свидетельствовать о том, что Запад реально верит в крутой восточный поворот в политике Лукашенко.

Забавно, что на фоне сближения Минска с Москвой, рейтинг Лукашенко резко упал на Украине. Если два года назад он вызывал симпатию у 67% жителей Незалежной, то теперь только у 34.

Однако Незалежной вместо деструктивной критики Лукашенко стоило бы проанализировать белорусский опыт. Ведь обладающая куда более скудными ресурсами РБ живет ощутимо лучше, чем изначально богатая Украина. И это во многом благодаря сохранению единого промышленного и торгового комплекса, а также доступу к русскому рынку энергоносителей. С учетом транспортировки и налогов, газ Украине сейчас обходится в 800 с лишним долларов. Это примерно в шесть раз дороже, чем белорусам.

В целом, обозначенные Путиным и Лукашенко шаги, если они действительно будут сделаны в ближайшие недели, свидетельствуют о резкой интенсификации интеграционных процессов между Россией и Белоруссией. Союзное государство из бумажного политического объединения начнет превращаться в нечто действительно реальное. И это, вне всяких сомнений, станет благом для обеих сторон.

Главное, чтобы Александр Лукашенко не поддался до этого очередной порции сладкой лести со стороны Запада и не вступил в переговоры с теми, кто еще недавно пытался его свергнуть…

