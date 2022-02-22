Владимир Владимирович, а что дальше?

Мы теперь вступаем в новый этап нашей жизни. Так как вся эта операция была неплохо спланирована и осуществлена, то было бы еще лучше знать, что планируется в конце всего. Каким будет общий итог

Все происходящее вокруг и около республик Донбасса стало, пожалуй, центром внимания не только для России, но и для всей Европы.

Было забыто все: пандемия, смертность, борьба с коронавирусом, проблема «Северного потока-2», все. Главными новостями стали сообщения, подобные сводкам с линии противостояния между республиками Донбасса и Украиной.

Всё началось не вчера



Всё началось еще в ноябре прошлого года, когда одновременно с движениями ВСУ около линии разграничения начались маневры российской армии около российско-украинской границы. Логичные и закономерные.

Одновременно было предложено поговорить о дальнейшем расширении НАТО на Восток. НАТО предложения отклонило и продолжило присылать грузовые борты, набитые современным вооружением на украинские аэродромы.

Это несколько вскружило голову служакам украинской армии, решившим, что с помощью подаренных «Джавелинов» и «Стингеров» ВСУ смогут решить любые проблемы. Начались обстрелы Донецка… Вообще об этом стоит сказать и отдельно, и подробно.

Общаясь со своими друзьями в этом городе, хочется сказать только одно: привыкли. Восемь лет изо дня в день снаряды летят с одной стороны на другую. Весь вопрос только в том, сколько их летит. Когда 2-3 за день – это терпимо. Когда больше – напряжно.

И на протяжении всех этих лет мы не оставляли темы. Долбили не хуже дятлов о том, что проблему Донбасса надо решать. И постепенно люди-тени без гражданства и перспективы нормальной жизни стали становиться сперва гражданами республик (это когда дипломы и документы ЛДНР начали признавать в России), а затем и просто гражданами России.

Это действительно был хороший такой прогресс.

И вот – признание.

«Минские соглашения»



На самом деле, сколько можно было болтать этой замусоленной тряпкой с надписью «Минские соглашения»? Ведь действительно, как сказал Лавров на теперь уже историческом заседании Совбеза РФ, их никто не собирался выполнять.

Из всех пунктов (числом 13) был выполнен ОДИН: об отводе войск. Все. Напомню, Минские соглашения были подписаны в 2015 году. Семь лет ничего и никуда. Действительно, пора было что-то такое делать.

Все эти семь лет потихоньку, превозмогая трудности российского госапппарата, луганские и донецкие получали гражданство страны, лидер которой обещал в те годы помощь и защиту.

Помощь была. Защита тоже. Может, конечно, кому-то и не понравится, как это было реализовано, но все было. И донбасским помогали так, как не заботились о своих. Но это нормально, это по-русски.

А минские… Ну очень удобно. Все о них говорят, но никто ничего делать не собирался. Из тех, кто должен был бы.

И далее я хочу повторить слова Лаврова на том же заседании. Да, в мире сейчас идет несколько конфликтов, существует несколько зон, где обстановка накалена до предела. Но везде стороны пытаются хоть как-то вести переговоры. И только Украина принципиально не делала диалога с республиками Донбасса.

Да, были требования к России, которая, собственно, к минскому процессу никакого прямого отношения не имела. Но мы исправно платили дань Западу в виде санкций за то, что не выполняли условий этих соглашений.

Казалось бы, чего сложного? Особый статус? На бумаге? Ну что проще? Дали бы, а через год отобрали бы. Языковое самоопределение? То же самое. Амнистии? Да не вопрос, потом бы потихоньку переловили кого надо и перевешали бы.

Зато граница с Россией была бы на украинском замке.

Но нет, сперва Порошенко ничего не хотел делать, теперь вот Зеленский. Хотя последнего движения возле границ откровенно напугали. И он даже в разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пообещал, что вскоре власти Украины предоставят проекты законов об особом статусе Донбасса и организации местных выборов для обсуждения в контактной группе. Это случилось 14 февраля этого года.

Нет, понятно, что обещанного три года ждут, но тут прошло семь. То есть, через семь лет президент Украины пообещал представить документы, которые должны были быть готовыми к 2016 году.

А исполнение их гарантировать к году этак к 2050 такими темпами.

Можно спокойно и уверенно сказать, что минский формат себя изжил и соглашения, которые никто не собирался выполнять, не стоили бумаги, на которой они были написаны. Да и подписали их более чем сомнительные (кроме лидеров ЛНР и ДНР на тот момент) в плане дееспособности и ответственности лица: два посла и один бывший президент.

И вот все, соглашения больше не соглашения.

Ситуация начала накаляться



ВСУ стянула к линии разграничения все силы, какие только могла. В республиках объявили мобилизацию, Россия тоже у границ устроила вполне приличную тусовку.

Кстати, весьма неплохой ход с вывозом из республик тех, кто мог невольно пострадать, если шоу началось бы. Понятно, что все было задумано и организовано заранее, плюс согласовано с российской стороной.

И сам процесс «эвакуации» мне, как человеку, вдоволь понаблюдавшему беженцев образца 2014 года, сегодняшняя картинка понравилась несколько больше. Вот если бы так в то время…

Ну и обращения Пасечника и Пушилина к Путину относительно необходимости признать республики. Наладить дружеские (господи, как будто были варианты) отношения и обеспечить защиту, в том числе и российским гражданам.

21 февраля, ближе к вечеру, уже стало понятно, что признают. Так оно и вышло.

Что же, как человек, ратующий за мир на Донбассе, я вполне удовлетворен. И понимаю, что главное после признания – это помочь отбить охоту ВСУ пулять в сторону Донецка и Луганска напрочь. До синих рук и голов.

Понятно, что у нас прибавится головной боли. Донбасс разрушали не мы. Это сделали украинцы, но восстанавливать разрушенное придется нам и только нам. Это был ясно и понятно умным людям еще в 2014 году.

Понятно, что Запад просто так этого демарша не оставит. Столтенберг уже начал нести такое, что складывается впечатление, что ему Псаки тексты готовила. Ладно, осудили в НАТО – и бог с ними, в конце концов, они сами выбрали этот путь.

Завтра многие задумаются над тем, что если Россия начнет принуждать к миру Украину в грузинском стиле, НАТО может вмешаться. Сомнительно, но этот вариант мы обсудим в самое ближайшее время. Есть подготовленные люди, которые поделились своими соображениями.

Очень надеюсь, что открытого конфликта между Россией и Украиной не случится. Как бы к этому не подталкивали Украину. В конце концов, ответственность за случившееся лежит именно на украинской стороне. Затянутый донельзя процесс мирного урегулирования – это ли не преступление против жителей ЛДНР?

Пожинайте теперь свои плоды, шановни паны.

И это относится не только к команде президента Зеленского. Это можно адресовать и Макрону с Шольцем, которые не особенно утруждали себя работой «нормандской четверки». Так что – не стоит обижаться. Хотя господа уже заявили, как они разочарованы. Но обозначили готовность к «продолжению контактов».

Что дальше



Мне же, как гражданину России, очень хочется заглянуть в будущее. И мне интересно, как в первую очередь наш президент туда смотрит. Я же, по определению Виталия Кличко, который сказал бессмертную теперь фразу о том, что «…сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, не каждый может это делать».

Вот и мне интересно, что будет дальше.

Россия признала республики Донбасса. Хорошо. В 2015 году это было бы лучше, это спасло бы сотни, если не тысячи жизней. Но да, лучше поздно, чем никогда.

Дальше встает вопрос о том, как и за чей счет будет восстанавливаться инфраструктура. Те, кто уехали за все эти годы, они вряд ли бросятся обратно. Слишком много времени прошло. Отсюда неминуемый дефицит рабочих рук. И денег. Крымский вариант…

Очень серьезные вопросы. Отношение всего мира («брат» сербский президент Вучич уже высказался, как мы плохо поступили, ждем остальных), нехватка рабочих рук, нехватка средств, нехватка всего.

И очень острый вопрос: защита территорий, о чем в первую очередь говорили Пасечник и Пушилин.

Исторический экскурс в изложении Путина в его вечернем обращении был весьма хорош. О прошлом президент говорил понятно и обоснованно.

Было бы совсем прекрасно, если бы Владимир Владимирович в таком же стиле рассказал нам о будущем России и республик Донбасса.

Мы же теперь вступаем в новый этап нашей жизни. Так как вся эта операция была неплохо спланирована и осуществлена, то было бы еще лучше знать, что планируется в конце всего. Каким будет общий итог.

Поздравляем наших друзей из Луганской Народной и Донецкой Народной республик с этим замечательным событием. И выражаем надежду на то, что жизнь в республиках будет продолжаться в несколько ином русле после этого момента.