Ананасов и Ко «Знак солидарности»

Исполнитель: Ананасов и Ко, Название: «Знак солидарности», Стиль: рок, Год: 2025

Гарри Ананасов всегда производил впечатление вечно неунывающего менестреля-путешественника. Но если его новый альбом «Знак солидарности» получился таким надрывным и пессимистичным, можно сделать только один вывод: как же вокруг все запущено, если достали даже этого добряка! Хотя даже в условиях, когда у героев диска оказывается затянутой петля кредитов, их странствия по миру все равно не прекращаются да и экскурсы по мировой литературе никуда не делись.

Начинает Гарри Ананасов с аллюзии на повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие» и одноименный фильм. Под закольцованный ритм чуть ли не в духе r’n’b нам предъявляют пейзаж посте битвы: Отечество в очередной раз дымится, но он нам сладок и приятен даже в наш последний день; адреналин внутри бурлит, но применения ему в эпоху всевозможных запретов фатально не находится.

Тот же мета-сюжет характерен и для нескольких песен диска. Амундсен из одноименной песни из последних сил шлет сигналы SOS на дрейфующей льдине, «Камикадзе» входят в мертвую петлю под Покров Всевышнего, слабо утешаясь тем, что харакири Матиаса Руста будет показано по TV. То же самое касается уже исторических персонажей. Сальвадор Альенде обречен в осажденном президентском дворце Чили, но не просит о помощи, а его соратник — поэт Пабло Неруда — читает из последних сил стихи, понимая уже, что не переживет этого государственного переворота. В песне «Неруда» к тому же проводится изящная параллель между ним и нашей поэтессой Анной Ахматовой, которая уже в послевоенном СССР оказалась в аналогичной опале, когда ее травили с высоких трибун и пускали под нож уже напечатанные томики стихов.

Нетрудно догадаться, что все эти невеселые подробности во многом иллюстрируют душевное состояние самого Гарри Ананасова в период создания альбома. Но он, как и перечисленные выше герои, продолжает цепляться за соломинку, чему свидетельство — полуакустическая баллада «Бриллиантовый дым», где утешение внезапно обнаруживается… в «алмазной» пыли на тяжелых ботинках юной подруги. К тому же Гарри Ананасов не брезгует тяжелыми припанкованынми аранжировками — достаточно послушать «Амундсена» и «Каддафи оказался прав». Причем во второй из них к тому же еще и достаточно забавно сталкиваются лбами исторические персонажи разных эпох и народов: разведчик Зорге наставляет философа Вольтера, ну а сам Каддафи разговаривает цитатами из Есенина.

К финалу альбома не без потерь, но все же обретается более-менее твердая почва под ногами. Весь альбом герою не хватало дружеского плеча в трудную минуту, но в песне «Переживем» делается вывод, что горьким опытом предательств необходимо переболеть, чтобы выработать иммунитет, а в финальной «Океании» Гарри Ананасов раскладывает заглавное понятие на «Океан и я», начиная осознавать себя частью чего-то большего…