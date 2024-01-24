Трейлер фильма «Адам и Ева»

13:38 24.01.2024

Марина и Виктор – единственные оставшиеся люди в огромном городе, возможно, на всей планете.

После того, как герои худо-бедно обустроили быт, перед ними встал куда более серьезный вопрос – экзистенциальный. Как возродить человечество? Особенно если учесть, что они не нравятся друг другу.

Режиссер проекта – Илья Фарфель, генеральные продюсеры – Вадим Верещагин, Екатерина Гордецкая, Андрей Радько, Сергей Шишкин и Эльвира Дмитриевская. За производство картины отвечают компании «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»), продюсерский центр «ГОРАД», совместно с онлайн-кинотеатром Okko и при поддержке Фонда кино.

Съемки проходили в Москве, Екатеринбурге и Рязанской области.

«Это притча о любви, которая нам всем так нужна… в нашем фильме есть именно то, в чем мы все нуждаемся и очень тоскуем. Идите в кино! Смотрите нашу красивую историю! Получайте удовольствие! Улыбайтесь, радуйтесь и верьте в любовь!» - говорит актриса, исполнившая главную роль, Полина Максимова.

«Я знаю, что наша романтическая комедия «Адам и Ева» вызовет улыбку. Потому что во всем процессе – от чтения сценария, производства, съемок, монтажа и до самого финала – проект всегда погружал нас в теплую атмосферу с большой улыбкой» - добавляет режиссер.

Фильм «Адам и Ева» выйдет в широкий прокат 7 марта