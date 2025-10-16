musica di strada «Московский альбом» (интернет-релиз)

Исполнитель: musica di strada, Название: «Московский альбом», Стиль: акустический шансон, Год: 2025

Арам Бадалян из группы musica di strada определяет свой стиль как «интеллигентный питерский шансон». В одноименном ЕР музыкант отдавал дань северной столице, хотя там была песня и о московских Патриарших прудах. Теперь артист решил всецело сосредоточиться на Москве, зримо доказывая, что все эти поребрики-бордюры и курицы-куры — не более чем предрассудки, оставшиеся в глубоком прошлом, и что сходств между нашими городами гораздо больше, нежели различий.

Глазами питерца Первопрестольная тоже наказывается культурной столицей. Начинается прогулка по Москве с Большой Никитской, где, как известно, расположена консерватория, а поэтому на пути встречается «Девушка со скрипочкой». Несмотря на усталость после репетиций и особенно сложного места в произведении Бруха она приветливо машет герою рукой, и в его сердце зарождается светлое чувство. Причем, даже непонятно, к чему тут больше симпатии — к самой скрипачке или к классическим произведениям, ведь сам Арам Бадалян — альтист и артист оркестра.

От Большой Никитской до Театра Сатиры не так уж далеко. Туда герой отправляется в песне «Билет на Шекспира» не только смотреть спектакль, но и слушать Кончерто гроссо. И здесь его ждет встреча с прекрасной девушкой, то ли способствующей, то ли, наоборот, мешающей постижению высокого.

Судя по следующей песне «Боже, прости», препятствий в этом факторе все же оказывается больше. Запутавшийся герой обращается к Всевышнему с покаянной молитвой. Его сокрушение глубоко, потому что он зрит в корень, не просто прибегая к религии как к некоему декору, а сокрушается по поводу количества пропущенный литургий! А значит поддержка свыше — не за горами.

В последней песне «В Новослободском парке» статус кво восстанавливается. Герой вновь гуляет по Москве — обновленный и просветленный. На проходящих мимо женщин он уже не смотрит с вожделением, умиляясь даже немолодой прихожанке, поедающей булку с кефиром у церкви. Вот такая она Москва — щедро тдарит красоту открытым к ней сердцам и не помнит зла...

