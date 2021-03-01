Кинопремьера «Красный Призрак»: как Неизвестный солдат супергероем стал
Суровая зима 1941 года. Фашисты наступают под Москвой, но их боевые успехи омрачены слухами о некоем Красном Призраке. Поговаривают, что тот появляется в самые безнадежные для наших солдат мгновения и в одиночку восстанавливает статус кво. Немцы во что бы то ни стало хотят положить этому конец и либо развенчать домыслы, либо взять Красного Призрака — живым или мертвым. Для этой цели командование вермахта снаряжает отряд опытных карателей.
Параллельно горстка наших бойцов пытается прорваться из окружения под Вязьмой. Положение у них незавидное: командир тяжело ранен, санитарка беременная. Еда в попавшейся на их пути деревенской избушке оказывается отравленной в качестве ловушки для партизан. Тут впору хотя бы отдышаться. Но и этого не получается, поскольку в дом неожиданно нагрянул тот самый отряд, который отправился на охоту за Красным Призраком. А значит, вскоре должно проясниться, что же все-таки стоит за этой легендой.
Нужны ли нам новые фильмы о Великой Отечественной войне? На первый взгляд, этот вопрос кажется абсурдным и даже возмутительным. Но, как показал недавний фильм «Зоя», многим жителям России не нужна ни историческая достоверность, ни оправданный и дозированный пафос. Либералы пинали фильм по понятным причинам, а вот записные «патриоты» делали это для того, чтобы продемонстрировать свою «удаль молодецкую», «эрудицию» неимоверную, жажду хайпа и лицемерную верность советским идеалам, которых уже не вернуть при всем желании.
О причинах такого неприятия исторической правды можно рассуждать долго. И главная из них видится в том, что нынешнее поколение, отравленное голливудскими блокбастерами и мельтешащим клиповым монтажом, не способно воспринимать документальное повествование. Можно сколько угодно рвать на голове волосы по этому поводу, но это данность, с которой надо либо мириться, либо работать. Режиссер «Красного Призрака» Андрей Богатырев пошел по второму пути.
Фильм посвящен Неизвестному солдату, воплощением которого и является заглавный образ. «Супергеройская» подача батальных эпизодов не должна смущать. Снято все красиво, зрелищно — и с полным уважением наших прадедов, положивших жизни за други своя. Красный Призрак в фильме служит зримым воплощением непобедимого русского духа. Подлинный национальный герой на войне себе не принадлежит и бьется не ради славы, а оказывается всякий раз именно там, где необходим больше всего. Примерно об этом, например, знаменитый рассказ Алексея Толстого «Русский характер».
За всеми этими высокими смыслами в фильме не теряется и личное с индивидуальным. Прекрасные актеры воплощают разные типажи, которые наверняка встречались на дорогах войны. Брутальный Юрий Борисов играет угрюмого и немногословного солдата — человека дела. А Виктор Гостюхин перевоплотился в верующего старика, умеющего разрядить обстановку и прозорливо видящего за каждым сражением битву ангельских и демонических сил. Главного же антагониста наших солдат сыграл Вольфганг Черни, который уже, кстати, засветился в аналогичной роли в упомянутой «Зое».
Есть в фильме и «бойцы невидимого фронта» - актеры фронтовых бригад, которые, рискуя жизнью, высмеивали Гитлера в юмористических постановках. Напомним, что все это происходит буквально в первые месяцы войны, когда риск поплатиться за свой талант был особенно высок. Сейчас, конечно, иные времена, но создатели «Красного Призрака» тоже проявили определенное мужество. Ведь «диванные войска» не дремлют…
Кадры с сайта kino-teatr.ru
Комментарии читателей Оставить комментарий
Отлично сказано! Полностью с Вами согласен!
Видимо кому то не дают покоя лавры создателей "Белого тигра". И там призрак воюет. В 90 е кричали что цензура в СССР не дает пройти высокохудожественным фильмам. И вот цензуру убрали,и все эти крикуны показали на что способны- полился грязный поток дерьма с экранов. И всю войну изолгали. Кто то убедил Федора Бондарчука что он кинорежиссер. Но сравнивая его фильм о Сталинграде с "Они сражались за родину" понимаешь что природа на потомках отдыхает.
Чем дальше от окончания войны, тем больше вымыслов. Наверное были случаи геройства отдельных личностей, но гораздо больше солдат сдавалось в плен при первой же возможности, ибо голодоморы и репрессии не добавили любви к советам. И только дикая жестокость по отношению к собственному народу позволила остановить немцев. Да и немцы проявили не меньшую жестокость, будь они человечнее, РККА разбежалась бы полностью в 41м. В России страх перед властью передается на генном уровне каждому следующему поколению. Отсюда и ваш уровень жизни))
Может повторите?)
Красный Призрак, Ваня Чонкин. Все хорошо это знают. Кто читал журнал Юность.
Те, кто знал, что такое война, сняли фильмы "Судьба человека","Отец солдата". Посмотрев их точно скажеш "хотят ли русские войны". А эти в чистых гимнастерках и современных маскхалатах супермены, убивающие налево и направо врагов чему учат?