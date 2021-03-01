Кинопремьера «Красный Призрак»: как Неизвестный солдат супергероем стал

Рецензия на фильм «Красный Призрак»: как Неизвестный солдат супергероем стал

Военная драма «Красный Призрак», заставившая задуматься, нужны ли нам новые фильмы о Великой Отечественной, готовится к выходу в российский прокат

Суровая зима 1941 года. Фашисты наступают под Москвой, но их боевые успехи омрачены слухами о некоем Красном Призраке. Поговаривают, что тот появляется в самые безнадежные для наших солдат мгновения и в одиночку восстанавливает статус кво. Немцы во что бы то ни стало хотят положить этому конец и либо развенчать домыслы, либо взять Красного Призрака — живым или мертвым. Для этой цели командование вермахта снаряжает отряд опытных карателей.

Параллельно горстка наших бойцов пытается прорваться из окружения под Вязьмой. Положение у них незавидное: командир тяжело ранен, санитарка беременная. Еда в попавшейся на их пути деревенской избушке оказывается отравленной в качестве ловушки для партизан. Тут впору хотя бы отдышаться. Но и этого не получается, поскольку в дом неожиданно нагрянул тот самый отряд, который отправился на охоту за Красным Призраком. А значит, вскоре должно проясниться, что же все-таки стоит за этой легендой.

Нужны ли нам новые фильмы о Великой Отечественной войне? На первый взгляд, этот вопрос кажется абсурдным и даже возмутительным. Но, как показал недавний фильм «Зоя», многим жителям России не нужна ни историческая достоверность, ни оправданный и дозированный пафос. Либералы пинали фильм по понятным причинам, а вот записные «патриоты» делали это для того, чтобы продемонстрировать свою «удаль молодецкую», «эрудицию» неимоверную, жажду хайпа и лицемерную верность советским идеалам, которых уже не вернуть при всем желании.

О причинах такого неприятия исторической правды можно рассуждать долго. И главная из них видится в том, что нынешнее поколение, отравленное голливудскими блокбастерами и мельтешащим клиповым монтажом, не способно воспринимать документальное повествование. Можно сколько угодно рвать на голове волосы по этому поводу, но это данность, с которой надо либо мириться, либо работать. Режиссер «Красного Призрака» Андрей Богатырев пошел по второму пути.

Фильм посвящен Неизвестному солдату, воплощением которого и является заглавный образ. «Супергеройская» подача батальных эпизодов не должна смущать. Снято все красиво, зрелищно — и с полным уважением наших прадедов, положивших жизни за други своя. Красный Призрак в фильме служит зримым воплощением непобедимого русского духа. Подлинный национальный герой на войне себе не принадлежит и бьется не ради славы, а оказывается всякий раз именно там, где необходим больше всего. Примерно об этом, например, знаменитый рассказ Алексея Толстого «Русский характер».

За всеми этими высокими смыслами в фильме не теряется и личное с индивидуальным. Прекрасные актеры воплощают разные типажи, которые наверняка встречались на дорогах войны. Брутальный Юрий Борисов играет угрюмого и немногословного солдата — человека дела. А Виктор Гостюхин перевоплотился в верующего старика, умеющего разрядить обстановку и прозорливо видящего за каждым сражением битву ангельских и демонических сил. Главного же антагониста наших солдат сыграл Вольфганг Черни, который уже, кстати, засветился в аналогичной роли в упомянутой «Зое».

Есть в фильме и «бойцы невидимого фронта» - актеры фронтовых бригад, которые, рискуя жизнью, высмеивали Гитлера в юмористических постановках. Напомним, что все это происходит буквально в первые месяцы войны, когда риск поплатиться за свой талант был особенно высок. Сейчас, конечно, иные времена, но создатели «Красного Призрака» тоже проявили определенное мужество. Ведь «диванные войска» не дремлют…

Кадры с сайта kino-teatr.ru

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.03.2021, 19:20
    Гость: ДВП

    Видимо кому то не дают покоя лавры создателей "Белого тигра". И там призрак воюет. В 90 е кричали что цензура в СССР не дает пройти высокохудожественным фильмам. И вот цензуру убрали,и все эти крикуны показали на что способны- полился грязный поток дерьма с экранов. И всю войну изолгали. Кто то убедил Федора Бондарчука что он кинорежиссер. Но сравнивая его фильм о Сталинграде с "Они сражались за родину" понимаешь что природа на потомках отдыхает.

  3. 01.03.2021, 19:18
    Гость: Скептик

    Чем дальше от окончания войны, тем больше вымыслов. Наверное были случаи геройства отдельных личностей, но гораздо больше солдат сдавалось в плен при первой же возможности, ибо голодоморы и репрессии не добавили любви к советам. И только дикая жестокость по отношению к собственному народу позволила остановить немцев. Да и немцы проявили не меньшую жестокость, будь они человечнее, РККА разбежалась бы полностью в 41м. В России страх перед властью передается на генном уровне каждому следующему поколению. Отсюда и ваш уровень жизни))
    Может повторите?)

  5. 01.03.2021, 18:44
    Гость: Вячеслав

    Те, кто знал, что такое война, сняли фильмы "Судьба человека","Отец солдата". Посмотрев их точно скажеш "хотят ли русские войны". А эти в чистых гимнастерках и современных маскхалатах супермены, убивающие налево и направо врагов чему учат?

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