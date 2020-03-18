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Мастодонт (Вадим Степанцов) «Несуществующий рыцарь»

17:04 18.03.2020 , Денис Ступников

Исполнитель: Мастодонт, Название: «Несуществующий рыцарь», Стиль: рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

У Вадима Степанцова столько проектов, что порою диву даешься, как в них можно не запутаться. Но маэстро с толка не сбить. Все яйца он рачительно хранит в своих корзинах (и на Кощеево даже покушается, как следует из песни «Ангел света»).

Иногда девушки хмурят носики и пеняют Вадиму Юрьевичу на грубость. Как бы идя им навстречу, он создал софт-роковую формацию «Мастодонт», которой самое место – в небольших вальяжных клубах. Однако, как показывает опыт, и на крупных площадках Masta Don’t органичен, и парням эти задушевные песнопения любы. Особенно если начинает звучать – хард-роковый «Кот» или ретро-стилизация «Весна приходи», напоминающая лирические композиции группы «ЛЮБЭ».

«Мастодонт» отличается от «Бахыт-Компота», как отдых на летней даче от напряженных рабочих будней в остальные времена года. Пребывая в образе сентиментального сибарита, Вадим Степанцов на время забывает о своих неполиткорректных шутках и имперских замашках, чтобы под нежнейший аккомпанемент воспеть котиков, зайчиков, маленьких фей и прочих «пуссечек». В конце концов, в одной из песен альбома поется «жопа отдлельно, Россия отдельно», поэтому все нестроения остаются в этих песнях за скобками.

Впрочем, без фиги в кармане, разумеется, не обошлось. «Ротик, смейся и ликуй и меня за рифму ты не критикуй», - благодушно сдается на милость очередной прелестницы Степанцов в «Весне приходит». А любители патриотических зонгов оценят танцевальную «Пой, лейтенант», в которой пьяный отрыв служивого оправдан близостью военной операции, которая запросто может стать для героя последней.

Степанцову очень к лицу амплуа Несуществующего Рыцаря, движимого силой духа, познавшего потерю самых близких людей и, если не спасающего мир, то мастерски утешающего тех, кто в этом действительно нуждается здесь и сейчас. Магистр совершенно точно знает, куда внедрить фрагмент из Summertime, зачем надо скрещивать «Ой, мороз-мороз» со шлягером молдавской группы O-Zone и в какой момент отправлять верного оруженосца заниматься стейдждайвингом. Надо признать, что копьё вновь попало точно в цель.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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