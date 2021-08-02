В поселках Тунгала и Огорон заработали столовые для военных строителей БАМа
Для размещения военнослужащих, задействованных в реконструкции железнодорожной магистрали, в амурской тайге возводят 6 блочно-модульных городков с современной инфраструктурой. В середине июля ввели в эксплуатацию городок в Верхнезейске, а теперь новоселье отметили и военные строители в поселках Тунгала и Огорон.
Как отмечают сами военнослужащие, в блочно-модульных городках есть все необходимое для комфортной жизни. Здесь есть комнаты досуга, спортивные залы, душевые, пункты оказания медицинской помощи. Помимо этого, в городках обустроены столовые с современным оборудованием, которое значительно облегчает труд сотрудников комбината питания и сокращает время приготовления пищи.
Как отметил региональный управляющий по военному питанию Николай Петров, продукты для приготовления сбалансированных рационов поставляются напрямую из Благовещенска и Белогорска.
Открытие новых столовых стало важным событием в жизни военнослужащих, которые сейчас трудятся в тайге. Организацией питания в новых столовых занимается аутсорсинговая компания. Профессиональные повара не только заботятся о разнообразном рационе военнослужащих, но и пекут им свежий хлеб, балуют пирожками, учитывают пожелания солдат при составлении меню.
Солдаты не скрывают радости и, в первую очередь, отмечают питание по системе «шведский стол»: каждый из бойцов может выбрать на свой вкус блюда из представленного меню, а также воспользоваться богатым ассортиментом салат-баров со свежими и консервированными овощами.
Напомним, на расширение Байкало-Амурской магистрали брошены 10 бригад железнодорожных войск, то есть около 2 тысяч военнослужащих. Они занимаются строительством восточного участка железной дороги от Улака Зейского района до Февральска Селеменджинского района. Вскоре еще один блочно-модульный городок должен появиться в поселке Дрогошевск.
«Железнодорожные войска первыми зашли на строительство второй ветки БАМа протяженностью 340 км. Это самый сложный участок, который имеется на БАМе, по топям и болотам. Несмотря на всю сложность, работы будут выполнены в установленные сроки», - сообщает Минобороны России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Радостно и весело солдаты впились лопатами в болота и топи, предвкушая на обед пармезан и устрицы из Парижу, а на ужин ананасы из Малибу.
золотые унитазы у полковников МО? Надеюсь до открытия БАМа.
Раньше заводы открывали
на баме называли комсомольцами, теперь - военными строителями?
Интересно..а,частная внешняя (на натовской мове -аутсорсинговая) фирмы которая организует питание по безграничным рыночным ценам (из карманов налогоплательщиков)-чтобы не было дефицита, какую прибыль приносит ее хозяину ?И,вообще если оборонный бюджет гостайна то,может нанять строить бам напрямую обычных частников без лишних войск затрат на их комфорт и усиленное "внешнее" питание?Пусть войска занимаются обороной а,не гражданскими стройками с тайными издержками ..с неизвестной даже невидимой руке производительностью труда и нормой прибыли .