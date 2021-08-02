В поселках Тунгала и Огорон заработали столовые для военных строителей БАМа

15:38 2.08.2021

В двух блочно-модульных городках поселков Тунгала и Огорон Амурской области открылись специализированные столовые для военнослужащих, которые привлечены к строительству нового пути Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Кормить их будут повара специализированного комбината питания

Для размещения военнослужащих, задействованных в реконструкции железнодорожной магистрали, в амурской тайге возводят 6 блочно-модульных городков с современной инфраструктурой. В середине июля ввели в эксплуатацию городок в Верхнезейске, а теперь новоселье отметили и военные строители в поселках Тунгала и Огорон.

Как отмечают сами военнослужащие, в блочно-модульных городках есть все необходимое для комфортной жизни. Здесь есть комнаты досуга, спортивные залы, душевые, пункты оказания медицинской помощи. Помимо этого, в городках обустроены столовые с современным оборудованием, которое значительно облегчает труд сотрудников комбината питания и сокращает время приготовления пищи.

Как отметил региональный управляющий по военному питанию Николай Петров, продукты для приготовления сбалансированных рационов поставляются напрямую из Благовещенска и Белогорска.

Открытие новых столовых стало важным событием в жизни военнослужащих, которые сейчас трудятся в тайге. Организацией питания в новых столовых занимается аутсорсинговая компания. Профессиональные повара не только заботятся о разнообразном рационе военнослужащих, но и пекут им свежий хлеб, балуют пирожками, учитывают пожелания солдат при составлении меню.

Солдаты не скрывают радости и, в первую очередь, отмечают питание по системе «шведский стол»: каждый из бойцов может выбрать на свой вкус блюда из представленного меню, а также воспользоваться богатым ассортиментом салат-баров со свежими и консервированными овощами.

Напомним, на расширение Байкало-Амурской магистрали брошены 10 бригад железнодорожных войск, то есть около 2 тысяч военнослужащих. Они занимаются строительством восточного участка железной дороги от Улака Зейского района до Февральска Селеменджинского района. Вскоре еще один блочно-модульный городок должен появиться в поселке Дрогошевск.

«Железнодорожные войска первыми зашли на строительство второй ветки БАМа протяженностью 340 км. Это самый сложный участок, который имеется на БАМе, по топям и болотам. Несмотря на всю сложность, работы будут выполнены в установленные сроки», - сообщает Минобороны России.

