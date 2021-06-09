Кухню братского народа отведали солдаты-срочники в Перми и Екатеринбурге

15:39 9.06.2021

Картофель, колбасы, крупы, свинина и ягоды составляют основу белорусской кухни

Знакомство с гастрономическими особенностями соседней с Россией страны устроили для солдат из двух воинских частей Перми и Екатеринбурга специалисты комбинатов питания, которые кормят военнослужащих, в рамках Дней национальной кухни.

Дни национальной кухни стали традицией, без которой уже сложно представить быт и систему питания в современной российской армии. Этот «вкусный» просветительский проект не только вносит разнообразие в солдатские будни, но и помогает лучше узнать гастрономическую карту мира. Уже несколько лет гражданские комбинаты питания реализуют его в воинских частях по всей стране. За это время солдаты-срочники успели познакомиться с белорусской, грузинской, казахской, татарской и другими национальными кухнями. По-домашнему приготовленные первые и вторые блюда, десерты и напитки разных стран стали визитной карточкой армейского питания, которое и без того считается одним из самых калорийных и разнообразных в мире.

В воинской части 88503 Перми и части 22316 Екатеринбурга солдатам предложили несколько видов салатов – «Белоруссия» и «Минский», суп с клецками и постный «Кулеш», говядину «Верашчака», курицу в горчице, шницель из свинины и говядины, белорусскую колбасу и сало. На гарнир можно было отведать рис по-белорусски, тушеную капусту, макароны, тушеный картофель и драники. Кроме них на столах были оладьи, национальная выпечка, несколько видов печенья, компот из сухофруктов и напиток из ягод облепихи. Салат-бар сотрудники комбинатов питания празднично оформили и, помимо привычных свежих и консервированных овощей, наполнили его маринованными свеклой, луком и томатами, а также морковью. Поддержало общую атмосферу белорусского праздника стилизация обеденной зоны рушниками и салфетками с национальными узорами.

Помимо Дней национальной кухни, повара и технологи комбинатов питания накрывают праздничный стол в преддверии общенациональных дат и пекут именинные пироги. Нередко они облачаются в национальные костюмы стран, блюда которых представляют, и готовят небольшую культурную программу. Такими гастрономическими праздниками роль сотрудников гражданских комбинатов питания в организации солдатской службы не ограничивается. Благодаря им в воинских частях давно уже «прижился» шведский стол, в рационе всегда есть свежая зелень, сезонные овощи и фрукты, а также крупы, мясо, рыба и птица. При этом правильное армейское питание остается не только высококалорийным, но и разнообразным. Даже такие непривычные для многих блюда других народов мира повара умудряются готовить из обычных продуктов, которые есть у них в распоряжении.

