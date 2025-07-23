«Грязный след Тимура Иванова». Кто украл воду Донбасса?

16:24 23.07.2025

Донецк задыхается от жажды. Миллионный город перешёл на режим водоснабжения один раз в три дня. Хвалёная ветка водовода из Ростовской области проблему не решила

Объект, строительство которого курировал ныне осуждённый бывший замминистра обороны Тимур Иванов, открывали с помпой, но следом вскрылись гигантские хищения. И сейчас люди вынуждены буквально выживать. В регионе чиновникам даже запретили уходить в отпуск – до особого распоряжения, то есть пока проблема не будет решена.

"В Донецке и Макеевке с водой всё"



Столица Донбасса и окрестности снова остались без воды. Жители Донецка и Макеевки – а проживает там в общей сложности порядка 1,3 млн человек – называют ситуацию с водоснабжением критической.

С 1 июля даже в центре города перестала подаваться вода на этажи выше третьего-четвёртого. Если в доме есть лифт, можно таскать воду из подвала, при его отсутствии задача для пожилых жильцов нереальная. При этом воду подают в дома по новому графику – раз в три дня на четыре часа, и это в миллионном городе. Тогда как в Харцызске, Иловайске и Зугрэсе – раз в два дня.

График подачи воды в Донецке вернулся на исходную позицию – к осени 2022 года. Некоторые районы по четыре месяца не видели воды. Подвоз нужно заказывать и ждать несколько дней, машин не хватает. Не лучше ситуация и в других городах Донбасса. Так, в Алчевске и Перевальске воды не было 19 дней.

Трагедия длиной в 10 лет



Власти признают, что уровень запаса воды в ДНР упал до критической отметки: объёмов воды, которые ещё удаётся добывать, катастрофически не хватает ни для предприятий, ни для аграриев, ни для жителей. Глава ДНР Денис Пушилин запретил членам правительства республики и главам муниципалитетов уходить в отпуск до особого распоряжения.

В разговоре с Царьградом житель пятиэтажки в Киевском районе Донецка Сергей Водопьянов рассказал про тяжелейшие условия, в которых он, жена, двое детей и мама-инвалид существуют уже несколько месяцев. По его словам, последний раз воду давали месяца три назад, и то она шла по капле и еле смочила кран.

Известный политик Олег Царёв называет происходящее трагедией длиной в 10 лет:

"Донецк в моей памяти – город роз. Образцовый город. Так было всегда, причём с советского времени, шахтёрский регион был на особой норме снабжения. Так было всегда, но не сейчас. К сожалению, вопрос водоснабжения не решается годами".

Водную блокаду устроил Киев



Напомним, раньше Донецк прекрасно снабжался водой по каналу Северский Донец – Донбасс. Но русло находится в Славянске, который сейчас под контролем ВСУ, поэтому восстановить нормальную подачу воды пока невозможно. Киев намеренно мучает Донбасс жаждой.

Чтобы решить проблему обезвоживания целого региона, в 2023 году в рекордно короткие сроки (и за гигантские деньги!) был построен водовод из реки Дон в канал Северский Донец – Донбасс. Две нити трубопровода диаметром 1,2 м и длиной почти 200 км протянулись из Ростовской области в ДНР. На пути магистрали построено восемь насосных станций, десятки переходов через дороги и водные преграды, а также накопительные резервуары. Вода должна была прийти к жителям Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиево, Ясиноватой.

Работы вела Военно-строительная компания. Стройку напрямую курировал тогдашний заместитель министра обороны Тимур Иванов. Он лично инспектировал площадку, контролировал основные этапы работ, заслушивал доклады, проводил на месте совещания.

Над строительством трудились порядка 3500 военных строителей и 1500 единиц техники. Изначально строительство оценивалось в 70 млрд рублей, но позднее сумма существенно выросла. По некоторым данным, почти втрое. Для изготовления 400 км труб круглосуточно работали пять металлургических заводов, которые изготовили 170 тысяч тонн продукции.

"Прошу не сбавлять набранный высокий темп. Мы все понимаем, насколько важной является задача в кратчайшие сроки обеспечить жителей Донбасса водой", – подчеркнул во время одной из инспекций Иванов.

Водовод заработал 30 апреля 2023-го и вышел на проектную мощность порядка 300 тысяч кубометров в сутки, но легче дончанам не стало. Это едва покрыло половину ежедневной потребности агломерации Донецка и окрестностей в воде, а до большинства потребителей вода так и не дошла.

"Ситуация реально патовая. Регион остался на грани полноценного водного коллапса: промышленные предприятия едва функционируют, Зуевская ТЭС под угрозой остановки из-за нехватки воды для охлаждения оборудования – ситуация, грозящая массовыми отключениями электричества и окончательным коммунальным параличом", – предупреждает Олег Царёв.

Кому беда, а кому – взятка



Самое неприятное, что только после ареста и увольнения Иванова вскрылись хищения и коррупция при реализации жизненно важного для Донбасса водного проекта.

В апреле прошлого года Басманный суд Москвы арестовал ещё одного фигуранта по делу бывшего замминистра обороны – соучредителя компании "Олимпситистрой" Александра Фомина за дачу взятки в особо крупном размере. Эта организация была подрядчиком строительства водовода из Ростовской области в Донбасс.

По версии следствия, подрядчик бесплатно строил и ремонтировал генеральскую элитную недвижимость. А за это влиятельный товарищ помогал компании получать выгодные заказы от Минобороны.

"Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера", – сообщило следствие.

Прибыль компании, которая строила водовод в Донбасс, в прошлом году составила 1,8 млрд рублей. Скриншот страницы сайта checko.ru

Параллельно развивалась не менее интересная история. Экс-глава Военно-строительной компании, которая прокладывала водовод из Ростовской области в Донбасс, Андрей Белков был арестован в июле 2024-го по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. И в январе 2025 года стало известно, что Минобороны потребовало через Арбитражный суд Москвы взыскать с компании более 4 млрд рублей. Андрей Белков также фигурировал в деле Тимура Иванова, задержанного в апреле 2024-го, – генерал курировал работу Военно-строительной компании.

Объект построен, деньги из бюджета освоены, но вода в Донбасс не идёт. Стоимость водовода фактически эквивалентна затратам на Крымский мост. С той разницей, что мост работает исправно, а к водоводу много вопросов.

Напомним, Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 млн рублей по делу о растрате 216 млн рублей при покупке паромов для Керченской переправы и незаконном выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц". Генерала лишили госнаград, активы его семьи арестовали и обратили в доход государства. Но вину он так и не признал.

"Какой туризм? Донбасс задыхается без воды!"



Блогер Сергей Колясников недоумевает, почему до сих пор не введён режим ЧС, если Донбасс задыхается без воды. А в это время государство направляет 15 млрд рублей на развитие туризма:

В Донбассе нет воды. Какой туризм? До освобождения Славянска ещё долго. Не говоря о том, что там всё напрочь разбито и пустить воду сразу не получится. Но хотя бы вторую нитку водовода можно ведь начать тянуть. Тем более что Тимур Иванов за решёткой и украсть вообще всё, как в прошлый раз, не сможет.

Да, региональные власти стараются помочь жителям – но ситуация остаётся тяжёлой.

Неудобных вопросов больше, чем ответов. Разрушенный врагом канал нужно будет строить с нуля. При СССР его строили с 1954 по 1959 год. А сейчас за сколько смогут?

Доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук указывает:

"Деньги на воду из Ростова разворованы – это факт известный. Точно так же, как известен факт, что происходит обмеление Дона, и поэтому старые расчёты по водозабору оказались неактуальны, потому что проседает количество воды. Решение проблемы тоже известно – это полноценная поставка воды из Северского Донца, которая возможна на текущий момент только через Славянск. И поэтому проблема скорее военная".

Он считает, что определённая халатность проявлена ответственными лицами – присосавшимися к бюджету чиновниками, которые считали, что наша армия вот-вот возьмёт Славянск, поэтому не надо напрягаться.

"В этом смысле история не сильно отличается от оборонительных сооружений в приграничье. Это проблема коррупции в целом как системообразующего фактора современного чиновничьего устройства, элитарного устройства России", – подытожил Пинчук.

Что с того?



Что же мы имеем? Замминистра обороны курирует строительство жизненно важного объекта, но вместо решения людских проблем набивает собственные карманы. Всё, к чему прикасаются "эффективные менеджеры", присосавшиеся к бюджету, выходит народу боком.

На строительстве фортификационных сооружений в Курской области украдено немало, последствия известны. Теперь водовод, который не может напоить регион.

Страдают люди, которые не бросили свои дома даже под бомбёжками и с оружием в руках шли против украинских боевиков.

Киев давно мечтал оставить непокорный Донецк без воды и уморить людей обезвоживанием. Как минимум – заставить страдать. В этой ситуации, наверное, имело бы смысл объявить временный мораторий на все проекты – строительство стадионов, мемориалов, умных школ и так далее, куда вкладываются миллиарды. И на финансирование проектов в ближнем зарубежье. А вместо этого построить столько водоводов, чтобы Донбасс больше никогда не засыхал.

Автор: Юлия Банишевская