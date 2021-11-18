«КняZz», 26 ноября, «1930 Moscow»

14:43 18.11.2021

Группа «КняZz» представит большую концертную программу «Сказочник» 26 ноября в клубе 1930 Moscow!

Наконец-то столичные поклонники смогут услышать, как новые композиции с «Домашнего альбома», записанного в период карантина, так наиболее яркие сюжетные боевики с предыдущих пластинок, включая избранные хиты легендарного «Короля и Шута», объединённые духом сказочного Мира.

В богатом творческом наследии Андрея Князева особую нишу занимают музыкальные истории, которые публикой часто интерпретируются, как «сказки». Именно этот фирменный стиль и стал впоследствии «визитной карточкой» Князя на рок-сцене.

Концертная программа объединит все главные хоррор-истории Князя в рамках одного сценического повествования!

26 ноября в клубе 1930 Moscow зрителей будет возможность оценить новый материал, услышать любимые песни группы «КняZz» предыдущих лет и сказочные хиты «Короля и Шута».