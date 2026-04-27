В ЦБ объяснили, почему застройщики не снижают цены на жилье

Застройщики не снижают цены на жилье, поскольку спрос на рынке недвижимости остается устойчивым. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности Банк России Елизавета Данилова в интервью «Эксперту», пишет ТАСС.

По ее словам, в отрасли действуют базовые рыночные механизмы: при сохранении спроса девелоперы не спешат корректировать стоимость. При этом вместо общего снижения цен компании используют другие инструменты — предлагают индивидуальные скидки, гибкие условия оплаты и различные маркетинговые акции.

Данилова также отметила, что разница в стоимости между новостройками и жильем на вторичном рынке (не старше 10 лет) в одном городе обычно составляет 10–15%. С учетом того, что «вторичка» часто продается с ремонтом, реальный разрыв достигает примерно 25%. Несмотря на это, предпосылок для его сокращения в последние годы не наблюдается.