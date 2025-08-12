Действуй! «Хулиган» (интернет-сингл)

Действуй! «Хулиган» (интернет-сингл)

Исполнитель: Действуй!, Название: «Хулиган», Стиль: панк-рок, Год: 2025

Обыватели 80-х боялись неформалов в цепях и шипах, как огня, поэтому считали их отъявленными дебоширами. Поэтому слово «хулиган» плотно приклеилось в ту эпоху к представителям субкультур. Некоторые из панков и рокеров сами поддерживали такой имидж. Особенно это было распространено в Ленинграде, где лидер «Объекта насмешек» Александр «Рикошет» Аксенов изучал восточные единоборства и позиционировал себя чуть ли не как члена уличных группировок.

Сейчас более спокойное время, да и за «экстремизм» в творчестве может прилететь. Хотя, можно вспомнить вышедшую года три назад песню «Пилота» «Хулиган», посвященную памяти погибшего алисомана Окорока. А вот в песне группы «Действуй» «Хулиган» действительно не ощутимо ничего «хулиганистого». Герой просто расстается с девушкой и напивается на темных улицах. Но, может быть, здесь просто имеет место недосказанность и из-за асоциального поведения рассказчика они и расстались?

