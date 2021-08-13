Сергей Шойгу: «Уровень доверия к Вооруженным силам России в обществе колеблется в диапазоне от 79% до 86%»

10:18 13.08.2021

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу периодически лично проверяет качество бытовых условий в казармах российских солдат

Недавно глава Минобороны РФ посетил Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов», где рассказал участникам о том, что за последние несколько лет уровень доверия в российской армии достиг практически 86%.

«По социологии 10-12-летней давности доверие к Вооруженным силам в нашей стране было 27-29%. Была уверенность, что наша армия в состоянии защитить страну, что на нее можно надеяться. Сегодня это от 79 до 86 процентов — это самый доверяемый институт в нашей стране», — отметил глава Минобороны.

Рост доверия к армии России связан, в том числе, с улучшением бытовых условий пребывания в войсковых частях. Шойгу отметил, что периодически он сам лично проверяет качество бытовых условий в казармах российских военных.

Так, в современных казармах появились пылесосы для влажной уборки, стиральные машины. Помимо этого, для солдат удалось освободить время от ряда рутинных действий. Например, сегодня юноши больше не занимаются приготовлением пищи. Теперь за это ответственны профессиональные повара специализированных комбинатов питания.

«И сегодня, если говорить о контрактной службе, срочной службе, 80% времени люди проводят на полигонах», — подчеркнул Шойгу.

Вопросу питания в армии России уделяют особое внимание. Во всех регионах оно организовано по единым стандартам: в армейских столовых уже не первый год действует система «шведский стол». Благодаря этому солдаты могут выбрать позиции на свой вкус. Также в армейских столовых предусмотрены салат-бары со свежими и консервированными овощами. В стандартный рацион бойца входят блюда из мяса, птицы и рыбы, макаронных изделий, различных круп, овощей, яиц, масла, молочных продуктов, замороженных ягод и сухофруктов, свежая выпечка и напитки.

Фото с сайта tyshenka-voiskovoy-specrezerv.ru

Не забывают в современной армии и о праздничном меню. Так, каждый месяц профессиональные гражданские повара накрывают столы для именинников, устраивают Дни национальной кухни, где знакомят бойцов с культурой разных народов, угощают традиционными блюдами. Также для военнослужащих устраивают праздник Пасхи, Масленицу, накрывают праздничные столы на Новый год и День защитника Отечества. В такие дни на столах появляются пироги с различными начинками, ватрушки, конфеты и лимонад.

Эксперты говорят, что позитивные изменения в современной российской армии происходят уже не один год. Благодаря этому большинство призывников идут служить по своему желанию. Сами солдаты отмечают, что сегодня в воинских частях есть все для комфортного пребывания: в казармах есть удобные кровати, душ с горячей водой; бытовки оборудованы отпаривателями.

Генерал российской армии также напомнил, что президент России Владимир Путин одобрил большую программу перевооружения армии, отдельно указав на вопрос военно-промышленного комплекса.

