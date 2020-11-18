Об уничтожении тольяттинского «Томета»

19:38 18.11.2020

Дмитрий Мазепин уничтожает тольяттинский «Томет» – одного из крупнейших производителей метанола в РФ. Несколько сот рабочих могут остаться без работы и без средств к существованию

Один из крупнейших производителей метанола в России – тольяттинская компания Томет – находится на грани уничтожения. Компания по сути стала заложником в корпоративной войне между принадлежащим миллиардеру Дмитрию Мазепину «Уралхимом» и «Тольяттиазотом».

В ноябре 2019 года Комсомольский районный суд города Тольятти удовлетворил иск «Уралхима» в отношении бывших топ-менеджеров «Тольяттиазота» и его партнеров, которых обвиняли в причинении ущерба «Уралхиму» и самому «Тольяттиазоту». Суд постановил взыскать с обвиняемых астрономическую сумму - более 87 млрд рублей.

Среди других компаний, которые должны возместить этот ущерб, оказался и производитель метанола из Тольятти - ООО «Томет». Самое странное в этой истории, что он не имеет никакого отношения ни к «Тольяттиазоту», ни к «Уралхиму».

Однако суд признал, что «Томет» фактически принадлежит одному из обвиняемых – швейцарскому гражданину Эндрю Циви, который отрицал свое владение компанией и предоставил соответствующие документы. Но суд посчитал иначе, и поскольку «Томет» волею суда стал принадлежать Циви, значит, компания фактически является частью его имущества, которое подлежит взысканию в счет возмещения причиненного ущерба.

Таким вот странным образом «Томет» оказался в числе должников «Уралхима».

Несмотря на продолжающееся оспаривание приговора обвиняемыми, его исполнение в части возмещения ущерба при активной поддержке «Уралхима» уже началось: судебный пристав-исполнитель Максим Думаков возбудил в отношении «Томета» исполнительное производство на сумму более 87 млрд рублей и наложил арест на имущество компании.

Сейчас Ставропольский районный суд рассматривает иск Томета об освобождении имущества от ареста. В рамках данного иска судья Оксана Попова приняла справедливое решение приостановить исполнительное производство до рассмотрения иска, которое было незамедлительно обжаловано «Уралхимом». Однако впоследствии поведение судьи Поповой в процессе странным образом поменялось.

Так, подготовку дела к судебному разбирательству, которое заняло согласно сведениям, размещенным на сайте суда, всего 12 минут, судья решила, видимо, провести сама, не вызывая стороны для участия в этой обязательной стадии гражданского процесса, пишет издание «ТЛТгород.ру». В этой связи логичными представляются и последующие действия судьи в судебном заседании, состоявшемся 05 ноября 2020 года, на котором выяснилось, что Эндрю Циви, который являлся ответчиком по иску об освобождении имущества от ареста, суд самостоятельно назначил адвоката.

Судья объяснила это тем, что г-н Циви находится в розыске, сведения об этом она получила, позвонив в Комсомольский районный суд.

Учитывая некоторые странности в поведении судьи, «Томет» опасается, что владелец «Уралхима» может задействовать административный ресурс с целью получения нужного себе судебного решения. В «Томете» полагают, что цель Дмитрия Мазепина – уничтожение крупного независимого производителя метанола или его переход под свой контроль.

По мнению адвокатов, такая возможность «Уралхиму» может быть предоставлена на вполне законном основании. Имущество должников реализуется в исполнительном производстве в процедуре торгов, а если таковые несколько раз не состоятся, например, по причине отсутствия заинтересованных покупателей, взыскатель может оставить имущество себе со значительным дисконтом.

Кроме того, «Уралхим» наряду с исполнительным производством также предпринимает попытку обанкротить «Томет». В своем отзыве на иск «Томета» «Уралхим» указывает, что в связи с неисполнением «Тометом» приговора добровольно, «Уралхим» был вынужден обратиться с заявлением о банкротстве в самарский арбитраж.

Доведенные до отчаяния сотрудники «Томета» обратились с открытым письмом к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой вмешаться в происходящее и спасти компанию.

По-видимому, по поручению премьера к спору подключился Минпромторг, который несколько раз собирал стороны конфликта в попытке урегулировать кризисную ситуацию в отношении «Томета».

Но из-за неконструктивной позиции «Уралхима» переговоры с участием Минпромторга оказались фактически сорваны. «Уралхим» выдвигал заведомо неприемлемые для «Томета» условия, а все предложения Минпромторга торпедировал.

Например, для обеспечения своего интереса в исполнении приговора за счет «Томета» в качестве условия отзыва им исполнительных листов «Уралхим» посчитал необходимым передать ему в залог все имущество компании, а также предложил другому кредитору – «Тольяттиазоту» - отозвать свое заявление о банкротстве «Томета», но свое заявление о банкротстве «Уралхим» отзывать отказался.

При этом на своем корпоративном сайте «Уралхим» в своем официальном заявлении выражает озабоченность судьбой «Томета» и его возможным банкротством.

Юрист Дмитрий Татьянин утверждает, что на самом деле «проблемы созданы руководством и собственниками «Тольяттиазота» и «Томета», а «Уралхим» вынужден подать заявление о банкротстве от безвыходности ситуации.

О «заинтересованности» в бесперебойной работе «Томета» в письме в Минпромторг пишет и генеральный директор Уралхима Сергей Момцемлидзе.

Странно, но такая непоследовательность и противоречивость действий и заявлений «Уралхима» суды не смущает.