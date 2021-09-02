Мара похвалила клуб, не поддавшийся «цифровым намордникам»

Концерт Мары состоялся в клубе «16 Тонн» 28 августа

Концерт Мары состоялся в клубе «16 Тонн» 28 августа

В плане выступлений у Мары это лето было плодоносным, чего, к сожалению, нельзя сказать об многих ее коллегах. Особенно насыщенной у нее выдалась фестивальная история. Буквально за пару дней до концерта в «Тоннах» певица вернулась с арктического фестиваля в Териберке. По этому поводу она вернула в концертную программу песню «Арктика», которую не исполняла очень давно. Ею же она попотчевала московскую публику, по настоящему зарядив и заворожив зрителей раздольными вокальными руладами.

Не меньшее впечатление производили рассказы Мары о прогулках по нашей Арктике, где она посоветовала всем непременно побывать, чтобы оценить всю чистоту и красоту заповедного края. Неудивительно, что и некоторые другие позиции программы послужили прославлению северных земель. В песне «Он» Мара выделила строчку про полярный день, напомнив, что это писалось о реальном северном человеке.

Перед «Адмиралом» с придыханием вспомнила, как гуляла в Арктике по берегу, а специально для нее всплывала настоящая подлодка. Эмоций было через край — так, что у барабанщика впервые в истории группы во время выступления отлетела пружина. Но Мара не сбавляла оборотов, и напоминала, что и песня «Свет» отчасти об арктическом полярном сиянии, потому что долгие месяцы непроглядной тьмы учат людей особенно ценить солнце, поэтому в их привычке специально выходить и ждать его восхода ощущается нечто сакральное.

Однако главной песней программы для Мары по-прежнему остается «Русская Звезда». На эту тему она даже провела небольшой мастер-класс для тех, кто посетил ее концерт впервые (а таковых обнаружилось немало). От себя добавим, что 28 августа исполнение «Русской Звезды» было вдвойне уместным, потому что в этот день Православная церковь отмечала Успение Богоматери, а воспетая октаграмма именовалась на Руси еще и Звездой Богородицы.

К национальным корням апеллировала и совершенно новая песня с условным названием «Небо высоко», которая на предыдущих выступлениях Мары звучала в черновом варианте, а теперь текст наконец-то оказался дописан. Новые подробности о широкой дороге, по которой несутся на всех парах люди света, и вечном городе на семи холмах (вероятно — Москве) очень вдохновляли. К следующему концерту Мара пообещала представить новинку в цифровом виде.

Пока же последним на данный момент официальным синглом коллектива остается своевременный и дерзкий «Панк-рок», который Мара (как и «Небо высоко» со «Светом» исполнила дважды). Наверное, таким и должен быть настоящий русский панк смысловой и щадящий (то бишь — милующий и ободряющий), заряжающийся от родной земли, которая спасает от любых беспочвенных страхов. За умение не поддаваться панике Мара отдельно поощрила клуб «16 Тонн», который удержался от использования «цифровых намордников». Тем более, все необходимые меры предосторожности были неукоснительно соблюдены.