Евгений Цыганов и рок-группа «МЕ4ТА», 3 декабря, Планетарий

3 декабря 2025 года под звёздным куполом Московского планетария состоится рок-концерт «МЕ4ТА В ПЛАНЕТАРИИ»

Музыкально-художественный полнокупольный мультимедийный концерт. Проект создан соавторами — музыкантами группы Евгения Цыганова «МЕ4ТА» и художниками Планетария под руководством режиссера Студии кинопроизводства Тамары Столбовой. Художники и музыканты представят программное музыкально-художественное направление, использующее полнокупольные технологии в концерте, которое обещает стать необычным опытом для ценителей музыки и поклонников визуального искусства.

«Новая концертная концепция открывает серию программных художественно-музыкальных вечеров в Планетарии – «Звезда со звездою говорит», — рассказал генеральный директор Московского планетария Виталий Тимофеев. – Группа Евгения Цыганова «МЕ4ТА» выбрана нами для первого полнокупльного концерта неслучайно, они – авторы новой интеллектуальной философской рок-музыки, а купол Планетария открывает для музыки поистине космический простор и бескрайние горизонты для воплощения визуальных образов и идей художников — резидентов Московского планетария».

Уникальный полнокупольный мультимедийный видео-арт создан специально на тему каждой композиции группы «МЕ4ТА». Видео-арт рассчитан на архитектуру и технические возможности легендарного Большого Звёздного зала Планетария. Купол здесь — это художник, воплощающий звуки музыки в красках и цифровых проекциях, где авторская песня, как форма звуковой эстетики, находит свое выражение через пространственные и цветовые композиции. Купол здесь выступает в роли медиатора между музыкальным произведением и его визуальным воплощением, создавая уникальный зрительский и слушательский опыт, который обогащает восприятие обеих форм искусства. Кроме того, в концерте задействован самый совершенный оптоволоконный проектор звёздного неба «Универсариум М9». Именно под его аутентичную проекцию сияния 9000 звезд на куполе «МЕ4ТА» исполнит музыкальную премьеру — новую песню «Звезды далёкие», написанную специально для этого события.

Зрители и они же, одновременно, слушатели увидят эффектное зрелище, в котором в картины звёздного неба интегрированы самые разные приемы художественного полнокупольного искусства.

«Для создания полнокупольного видео-арта к концерту «ME4TА в Планетарии» я использую самые многообразные визуальные эффекты, нейросетевые генерации, glsl шейдеры и классические полнокупольные технологии: 2D-рисунок, 3D-графику, астрономические проекции звездного неба, живопись, документальное кино и анимацию. Такое сочетание разноплановых элементов позволяет раскрыть музыкальную концепцию с художественной стороны. Буквально «погрузить» зрителя и, одновременно, слушателя в музыкально-художественную рок-реальность «ME4TЫ», — рассказал художник видео-арта Николай Рязанов.

На концерте за создание визуального светового и видеоконтента в формате «реального времени» отвечает творческая команда Московского планетария: режиссер, руководитель Студии кинопроизводства Планетария Тамара Столбова, художник полнокупольного видео-арта Николай Рязанов, художник по свету Алексей Никулин, видеоинженер Вячеслав Кузнецов.

На сцене свои лучшие авторские каверы и композиции исполнят музыканты классического рок-квартета «МЕ4ТА» в составе: Евгений Цыганов (гитара, вокал), Андрей Муравкин (гитара), Михаил Химаков (бас-гитара), Антон Владимирский-Латаев (барабаны) и виолончелист Илья Рубинштейн.

Оказаться на рок-концерте под звездным небом накануне Нового года – разве это не МЕ4ТА?!

Продолжительность концерта: 1 час 30 минут без антракта

Возрастное ограничение: 12+

Даты премьеры: 3 декабря

Начало: 20:00, посещение Музея Урании с 19.00.