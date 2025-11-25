Сечин назвал Китай единственной промышленной супердержавой

20:21 25.11.2025

Китай, обеспечивая 35% мирового промышленного производства, является сегодня единственной промышленной супердержавой, заявил ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в ходе выступления на VII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

По его словам, зависимость американских производственных компаний от китайских комплектующих сегодня в три раза выше, чем зависимость китайских компаний от США. Еще 20 лет назад ситуация была противоположной, пишут «Ведомости».

Такой результат стал следствием последовательной и дальновидной политики китайского руководства. Сечин отметил, что одной из основных задач 15-й пятилетки Китая является создание условий для построения «социалистической модернизированной державы» к 2035 г., что предполагает удвоение ВВП. Эта политика позволяет использовать преимущества плановой и рыночной экономики одновременно.

Благодаря синергетическому эффекту Китай может поддерживать опережающие темпы экономического роста на уровне около 5% в год. Очевидно, что такая траектория развития потребует обеспечить дальнейший рост потребления энергии, что открывает новые перспективы для энергетического сотрудничества.

Еще одним важным приоритетом Китая на следующие пять лет является развитие «производительных сил нового качества», которое должно сопровождаться формированием «нарождающихся отраслей и индустрий будущего». Китай уже стал мировым лидером по научным публикациям во многих технологических областях, опережая США и Евросоюз, а также занимает первое место в мире по количеству действующих патентов на изобретения.