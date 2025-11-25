Сечин назвал Китай единственной промышленной супердержавой

Китай, обеспечивая 35% мирового промышленного производства, является сегодня единственной промышленной супердержавой, заявил ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в ходе выступления на VII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

По его словам, зависимость американских производственных компаний от китайских комплектующих сегодня в три раза выше, чем зависимость китайских компаний от США. Еще 20 лет назад ситуация была противоположной, пишут «Ведомости».

Такой результат стал следствием последовательной и дальновидной политики китайского руководства. Сечин отметил, что одной из основных задач 15-й пятилетки Китая является создание условий для построения «социалистической модернизированной державы» к 2035 г., что предполагает удвоение ВВП. Эта политика позволяет использовать преимущества плановой и рыночной экономики одновременно.

Благодаря синергетическому эффекту Китай может поддерживать опережающие темпы экономического роста на уровне около 5% в год. Очевидно, что такая траектория развития потребует обеспечить дальнейший рост потребления энергии, что открывает новые перспективы для энергетического сотрудничества.

Еще одним важным приоритетом Китая на следующие пять лет является развитие «производительных сил нового качества», которое должно сопровождаться формированием «нарождающихся отраслей и индустрий будущего». Китай уже стал мировым лидером по научным публикациям во многих технологических областях, опережая США и Евросоюз, а также занимает первое место в мире по количеству действующих патентов на изобретения.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.11.2025, 00:21
    Гость: Физиономия этого типа навязчиво

    Напоминает историю с одним писателем,которого судил товарищеский суд за избиение поэта Вознесенского.
    Подсудимый:
    - ну,что рассказывать...иду я в буфет,значит...а у дверей стоит Вознесенский...и...ну,товарищи,сами посудите-
    И как ему не дать по харе?!

  2. 26.11.2025, 00:16
    Гость: КНР единственная промышленная супердержава ?

    Только весь критичный софт принадлежит американским компаниям и они держат Китай на коротком поводке. Не просто так Китай выполняет все санкционные требования США. Независимым от США был только Советский Союз.

  4. 25.11.2025, 23:49
    Гость: личный опыт

    а всего то делов было намотать на танковые гусеницы кишки бунтовщиков перед белым домом в августе 1991 года.

  5. 25.11.2025, 23:40
    Гость: ага

    а в чем разница для россиян. Раньше господа хорошие безумно любили сша сейчас полюбили Китай ....

Все комментарии (13)
