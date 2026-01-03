Главный мотив его назначения — политический. Наряду с Валерием Залужным Буданов считался потенциальным конкурентом Зеленского на будущих выборах. Теперь, возглавив президентский офис, он вряд ли сможет играть роль независимого политика

Разрешилась интрига с новым главой Офиса президента Украины. Зеленский предложил эту должность главе военной разведки (ГУР) Кириллу Буданову* (признан в РФ террористом), и тот согласился.

Назначение Буданова стало неожиданностью даже для украинской политической элиты. Его имя упоминалось в коротком списке кандидатов на замену Андрея Ермака, но фаворитами считались экс-премьер Денис Шмыгаль и вице-премьер по цифровизации Михаил Федоров. Однако в итоге победила группа Давида Арахамии — лидера фракции «Слуга народа», который давно находился в конфликте с Ермаком. Именно Арахамия, при поддержке группы украинских олигархов и американского дипломатического лобби, стал главным лоббистом назначения Буданова.

По сути, это назначение — результат победы ситуативного союза Арахамии и Буданова над Ермаком. У Ермака было слишком много власти, что раздражало как парламент, так и западных партнеров Зеленского. Его позицию подтачивали накопившиеся конфликты, уголовные дела вокруг его окружения и череда силовых столкновений между СБУ, «Альфой» и структурами ГУР. Буданова пытались снять ранее — несколько раз, по обвинениям в коррупции и злоупотреблениях, но по словам источников, этому препятствовали американцы.

Когда Ермак был отправлен в отставку, среди приближенных Зеленского многие ожидали, что президент сделает ставку на Шмыгаля, который имел хорошие отношения с парламентом через Арахамию. Но тот предпочёл остаться в Раде и теперь метит на пост спикера.

Поэтому выбор пал на Кирилла Буданова — фигуру более силовую, обладающую прямыми контактами в Пентагоне и разведсообществе США.

Биография Буданова примечательна: он прошёл путь от офицера спецназа ГУР до генерал-лейтенанта. В своё время входил в элитное подразделение «отряд 2245», проходившее подготовку под руководством ЦРУ. Когда его тяжело ранили, именно американцы вывезли его на лечение в Национальный военно-медицинский центр имени Рида — шаг, который тогда считался беспрецедентным. Эти эпизоды заложили основу его прочных связей с Вашингтоном. Через близкий к Зеленскому круг — в частности, через его помощницу Марию Левченко (жену бывшего замминистра МВД Гоги Лашвили) — Буданов поддерживал прямой выход на Зеленского.

В этой связке знаковым эпизодом стали переговоры в Абу-Даби, где, по сведениям из украинских и ближневосточных источников, прошли своего рода «повторные смотрины» Буданова с представителями американской стороны и российской стороны). Именно там окончательно согласовали его кандидатуру как приемлемую для Вашингтона фигуру, способную возглавить Офис президента и обеспечить управляемость украинской власти в сложный для Зеленского момент.

Для Ермака это назначение стало худшим сценарием. Новый глава Офиса не будет терпеть альтернативных центров влияния, а значит, прежняя конфигурация власти на Банковой изменится. Буданов приведёт свою команду и, вероятно, избавится от людей Ермака. Однако это вовсе не означает радикальных реформ: Буданов — часть системы, выстроенной самим Зеленским.

Назначение говорит и о внешнеполитическом сдвиге: американцы и европейцы давно работают с Будановым и воспринимают его как надёжного партнёра. С его приходом раздражавший Вашингтон Ермак уходит, а внешний трек, вероятно, станет более управляемым для западных кураторов. Сам Буданов ранее называл оптимальным сроком завершения войны февраль 2026 года.

Главный же мотив его назначения — политический. Наряду с Валерием Залужным, Буданов считался потенциальным конкурентом Зеленского на будущих выборах. Теперь, возглавив президентский офис, он вряд ли сможет играть роль независимого политика. Таким образом, Зеленский одним решением устранил ключевого соперника, сохранил лояльность американцев и укрепил вертикаль власти.

* Кирилл Буданов включен Росфинмониторингом в список террористов