Трамп назвал смену власти в Иране лучшим исходом для США

Смена власти в Иране стала бы лучшим вариантом развития событий для США, заявил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, хотел бы он видеть смену власти в Иране.

До этого Трамп анонсировал, что вторая авианосная группа Военно-морских сил (ВМС) США в ближайшее время отправится на Ближний Восток на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

6 февраля центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) сообщило о том, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» зашла в Аравийское море.

