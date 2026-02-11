Илья Гращенков: Нам предлагают модель «безопасности через несвободу»

Проблема кибермошенничества используется как повод для дальнейшего укрепления инфраструктуры контроля. Это шаг к изменению самой природы взаимоотношений между гражданином и цифровым государством

Госдума приняла в первом чтении масштабный пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Тут, с одной стороны, власть демонстрирует реакцию на реальную проблему. Например, финансовая ответственность банков перед клиентами за недостаточные меры защиты выглядят справедливыми. Это рациональные шаги в рамках социального контракта, где государство выступает арбитром.

Однако общая логика пакета вызывает беспокойство. Под благим лозунгом защиты граждан продвигается модель, в которой безопасность понимается исключительно как тотальный контроль и централизация цифровых идентичностей. Лимит на число банковских карт, например. Устанавливается прецедент, при котором государство считает себя вправе определять, сколько финансовых инструментов вам нужно. Хотя лично у меня никогда больше 3-4 карт и не было. Но само по себе патерналистское регулирование личного выбора – сигнальчик.

Далее мы наблюдаем классический сдвиг в сторону цифрового авторитаризма. Привязка SIM-карты к IMEI-номеру устройства и уголовная ответственность сотрудников операторов за оформление карт иностранцам без этих данных – это прямой шаг к созданию неразрывной цепочки «человек-устройство-номер». Мошенники найдут обходные пути, а рядовые граждане окончательно потеряют даже призрачную возможность анонимности в цифровом пространстве.

Волнует и норма о внесудебной блокировке фишинговых сайтов. История с блокировками ресурсов показывает, что любой внесудебный механизм, созданный для «быстрой реакции», неизбежно превращается в инструмент цензуры или неудобной информации под предлогом борьбы с угрозами. Причем, не только в России, в США и Европе – аналогично. Но тут мы перенимаем зарубежный опыт, а где надо – нет. Как говорится, тут играть, а тут рыбу заворачивали.

Показателен и пункт об ограничении способов восстановления доступа к «Госуслугам». Государство намеренно сужает каналы для работы со своим же цифровым порталом, оставляя, по сути, только офлайн-явку в МФЦ или привязку к другим контролируемым экосистемам вроде «национального мессенджера». Это не про безопасность, это про интеграцию граждан в утверждённые государством вертикали цифрового взаимодействия, где каждый шаг может быть отслежен.

Таким образом, мы видим пакет, где здравые меры тонут в море контролирующих инноваций. Проблема кибермошенничества используется как повод для дальнейшего укрепления инфраструктуры контроля. Вместо прозрачности и реального повышения цифровой грамотности нам предлагают модель «безопасности через несвободу». Это шаг к изменению самой природы взаимоотношений между гражданином и цифровым государством, то ли в цифровой ад, то ли в цифровой рай. Кому как нравится.

Источник: Илья Гращенков
  11.02.2026, 11:53
    Гость: " Нас обманули ..."

    Подозреваю, что само государство тотального цифрового контроля и организует мошеннические группы для наведения страха на граждан с целью принятия драконовских мер в ущерб свободе, разрекламированной иудами когда они валили СССР.

