Медведев: ЕС загнал себя в ловушку отказом от российских энергоносителей
Европа загнала себя в чудовищную ловушку и оказалась в критической зависимости от США, отказавшись от российских энергоносителей. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в сосети Max.
"В антироссийском приступе олигофрении Евросоюз даже не осознает, в какую чудовищную ловушку он себя загнал. Ведь в роли спасителя, поставляющего энергоносители, безусловно, закрепится ныне презираемый ими Вашингтон. Вот только ставки за расширение своего содействия у него будут несравнимо выше, нежели просто деньги", - цитирует его ТАСС.
Европа, "попавшая в критическую зависимость от американского газа", будет делать все, что ей скажут из Вашингтона, уверен Медведев.
"Причем вопрос тут уже не в Трампе, столь нелюбимом нынешними идиотами. Расплачиваться придется остатками суверенитета членов ЕС. И Гренландия здесь только начало", — отметил он.
26 января Совет ЕС окончательно утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
