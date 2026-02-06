Медведев: ЕС загнал себя в ловушку отказом от российских энергоносителей

Европа загнала себя в чудовищную ловушку и оказалась в критической зависимости от США, отказавшись от российских энергоносителей. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в сосети Max.

"В антироссийском приступе олигофрении Евросоюз даже не осознает, в какую чудовищную ловушку он себя загнал. Ведь в роли спасителя, поставляющего энергоносители, безусловно, закрепится ныне презираемый ими Вашингтон. Вот только ставки за расширение своего содействия у него будут несравнимо выше, нежели просто деньги", - цитирует его ТАСС.

Европа, "попавшая в критическую зависимость от американского газа", будет делать все, что ей скажут из Вашингтона, уверен Медведев.

"Причем вопрос тут уже не в Трампе, столь нелюбимом нынешними идиотами. Расплачиваться придется остатками суверенитета членов ЕС. И Гренландия здесь только начало", — отметил он.

26 января Совет ЕС окончательно утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.02.2026, 16:40
    Гость: ЕСовец

    ЖКХ за 5 коммерческих помещений, квартиру и 3 гаража - 1000 евро в месяц.\\\\Позабавил,это наверное в Зимбабве,или Албания какая-нибудь ?
    Я только за свою трешку квартиру ,правда 110 кв.метров,плачу вместе с электричеством около 650 евро.
    Три года назад было раза в 2,5 меньше.Притом было всегда зимой 22-23 градуса,сейчас - 15 !!!
    Расценки на комм.площади выше еще раза в полтора.

  2. 06.02.2026, 16:13
    Гость: ОХ

    Что-то медвед везде развыступался - о себе без конца напоминает- хочет опять в президенты. От него только хуже и сейчас и в будущем, если не уберут. Почему гарант от подпиндосников и их родственников не ЧИСТИТ своё окружение? Надеюсь, что гарант жив...

  3. 06.02.2026, 15:51
    Гость: Европеец

    Счета выше российских - это аргумент чтоли ?
    Вот я платил годы ЖКХ за 5 коммерческих помещений, квартиру и 3 гаража - 1000 евро в месяц.
    В этой сумме все энергии (тепло и электричество) + услуги ЖКХ + вода и канализация + фонд ремонта + лифты + забота о газонах и деревьях + уборка снега + уборка подъездов + 2 интернета + 3 кабельные или интернет тв.
    Последние 3 года нам цены не поднимали. Сейчас подняли на 1200 с тем, что в конце года часть вернут в качестве дотации на энергию.
    И что ? Если это деньги для россиянина, для Европейцев это не деньги.
    Непонятно что у вас за страна.

Все комментарии (23)
Выбор читателей
© KM.RU, Святослав Князев
Генсек ООН: к Крыму и Донбассу право самоопределения неприменимо
Медведев объяснил «хаос» в действиях Трампа
Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»"/>
Ксения Шойгу назначена главой фонда «Долина Менделеева»
Лавров пообещал Кубе политическую и материальную помощь России
Избранное
Зимняя Олимпиада-72 в Саппоро - сборная СССР вне конкуренции
Найк Борзов и Маша Макарова вручили награды лучшим молодым исполнителям
«Чайф» нашел способ избавить человечество от опасности
От Ростова-на-Дону до Феодосии: общественники оценили условия, в которых служат россияне
Афганский дебют Эрдогана
Наращивание волос
Tequilajazzz, 13 января, «ГлавКлуб»
Ловля зимнего окуня
Фактотум «Мешок с костями» (компакт-кассета)
«Получены детские психологические травмы»: актеры и спортсмены осудили захват монастыря силовиками
«СерьГа», 17 ноября, «16 Тонн»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации