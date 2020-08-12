«Лолы» и «фейки»: спасет ли наше правительство русский язык?

Губительным катком по русскому языку прошлись варваризмы, жаргонизмы и пресловутое «упрощение» под троечников

Русский язык под угрозой. Это уже признают даже в высших эшелонах власти. Несколько дней назад премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о создании правительственной комиссии по русскому языку.

В частности, она займется экспертизой правил орфографии и пунктуации русского языка. «Наша задача – сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире, для этого необходимо сформировать целостную языковую политику». В первую же очередь на повестке стоит вопрос о разработке концепции государственной языковой политики, а также определены единые требования к созданию словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка.

Попытки реформировать русский язык и привести его к единым нормам предпринимались неоднократно. Предыдущая из них связана с именем супруги Дмитрия Медведева Светланы, которая, находясь во главе Фонда социально-культурных инициатив, ставила своей задачей популяризацию русского языка в Европе, для чего даже открывала кафедру русского языка в одном из итальянских университетов. Кроме того, она обсуждала с российской профессурой перспективы языковой реформы.

Спору нет, необходимость реформы языка назрела давно. Прежде всего, безусловно, надо разобраться с заимствованными словами. Все эти «абьюзы» и «хостелы» вполне можно заменить русскими сиинонимами. Сложнее с такими понятиями, как «кейтеринг» и «коворкинг», которые на русском можно описать лишь приблизительно, но и этими проблемами, возможно, займется комиссия.

Еще сложнее обстоит дело с заимствованиями. «Лолы» и «фейки» вместо «смешно» и «вранье» уже всем порядком поднадоели, но соцсети и молодежные переписки, ими, увы, так и пестрят. Настоящим бичом стали и кальки с английских выражений, вроде «ты в порядке» взамен «как ты себя чувствуешь».

Губительным катком проходится по русскому языку и пресловутый процесс упрощения. Бедный «кофе» так и сделали допустимым употреблять в среднем роде в угоду языковым «середнячкам» – попросту троечникам! То же самое – и с тошнотворным «договора» вместо «договоры».

Член Орфографической комиссии Российской академии наук, заместитель директора Института русского языка РАН имени В. В. Виноградова по научной работе Елена Шмелева считает слово «реформа» для затеваемых правительством процессов слишком громким. «В ноябре прошлого года в Кремле было заседание Совета по русскому языку при президенте РФ, - разъяснила она Росбалту суть нынешних завялений Мишустина. - Вовремя этого заседания обсуждались разные темы. И, в частности, наш институт продвигал идею создания цифровой платформы, на которой будут собраны качественные словари, причем это не просто библиотека, словарная информация будет определенным образом организована. Наше предложение получило поддержку Совета, и мы сейчас начинаем работу над словарной платформой».

Список словарей в данный момент обсуждается. «На новом словарном портале будет много словарей — орфографических, орфоэпических, толковых, этимологических: поначалу, может быть, не так много, но мы будем его постоянно увеличивать, - продолжает Елена Шмелева. – Знаете, в интернете сейчас нередко попадаются словари непроверенные, всякие пиратские копии, с ошибками… А мы хотим сделать портал, на котором будут только выверенные словари, которым можно доверять — государственную информационною систему «Национальный словарный фонд»».

Комиссия должна начать работу со следующего года. Елена Шмелева уверяет, что никаких спущенных сверху директив по изменениям языка не будет: «Мы против резких движений и навязанных реформ. Язык — это живая система, и мы можем чуть-чуть влиять на него через словари, через грамматики, но мы не можем ему ничего приказать».

На вопрос о легитимности варваризмов типа «мерчендайзера» и «хипстера» лингвист отвечает: «Эти новые слова уже давно есть в словарях иностранных слов. Войдут ли они в словари толковые? Знаете, в разных странах разные орфографические традиции. В словари английского языка очень быстро включают новые слова. И мне даже говорят: мол, почему у нас словари меньше, чем в английском? А они и очень быстро включают новые, и очень долго сохраняют слова устаревшие. У нас же устаревшие слова переходят в исторические словари, а новые входят не сразу. Прежде чем включить слово в толковый словарь, мы довольно долго ждем, закрепится слово в языке или нет».

Проблему же феминитивов Шмелева не считает острой. «В русском языке много слов с женскими суффиксами, - напоминает она. – Актриса, гимнастка… «Редактор сказала» — совершенно нормально. Если слово «редакторка» станет обычным — ну, это может быть. Но должен пройти какой-то период времени, чтобы она не вызывала отторжения. До нынешнего времени мужской род считался немаркированным, то есть — не означал именно мужчину. Да, в суффиксе «ша» многие слышат что-то такое уничижительное. «Генеральша» — жена генерала, а «редакторша» — вообще не очень понятно, кто. Вроде бы, это и не жена редактора, но в этом есть какая-то «сниженность, разговорность». Почему и придумывают новые слова. Пока никто не может сказать, закрепятся ли «редакторка» и «авторка» или, наоборот, будут восприниматься как смешные».

Остается пока открытым вопрос со склонениями названий населенных пунктов среднего рода (например, «в Кунцево» или в «Кунцеве»?). «Мы продолжаем настаивать пока на том, что надо склонять. Та же Анна Ахматова говорила, что она вообще-то очень терпима к языковым ошибкам, но когда говорят «в Переделкино» вместо «в Переделкине», хочется просто взять и потрясти за плечи… Даже был момент, когда фильтр «Яндекса» подчеркивал, если было написано «в Шереметьеве». Но мы поговорили с главным программистом «Яндекса», ныне покойным Ильей Сегаловичем, и он исправил. По крайней мере, не подчеркивает. Есть вещи давние, которые мы пока не считаем нужным менять».