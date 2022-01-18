Tequilajazzz подарила на Старый Новый год «Камни» и «масонские» сертификаты

От группы Tequilajazzz поклонники сильнее всего в качестве новогоднего подарка ожидали «Камни»

На этом пути было много, простите за каламбур, подводных камней: переносились презентцаии, задержался релиз на виниле. Но в итоге благоволящие, как известно, «Текиле» звезды оптимальным образом сошлись в «ГлавКлубе» 13 января 2022 года.

Евгений Федоров не скрывал своей радости по поводу встречи со слушателями. Вечер он назвал «счастливым», а альбом вместе с музыкантами сыграл целиком. Каждая песня представляемого альбома «Камни» сопровождалась многозначительным видеорядом. Под «Никого не останется» публика близко познакомилась с возникшими на экране мексиканскими идолами (где текила, там и Мексика!). А под «Вьюгина ты дочь» в космических просторах бодро маршировали лохматые рыжие йети.

Неукоснительно следуя трек-листу альбома, педантичный Федоров на «экваторе» даже предложил «перевернуть пластинку, сдув с нее пыль». Впрочем, какая пыль, осекся он, когда винил с «Камнями» с пылу, с жару только что дошел до концертного зала, хотя производители до последнего уверяли, что не успеют. Как известно, свое место во внушительной очереди на печатающем пластинке заводе Евгению Федорову уступил Константин Кинчев, а добрые дела не остаются бесплодными.

Правда, как рассказал лидер Tequilajazzz питерским зрителям повезло чуть меньше, и на презентации они довольствовались сертификатами на получение пластинки размером почти с оную. Зато сам по себе сертификат автоматически становился ценным артефактом, В частности, и потому, что, помимо винила, он давал владельцу право на встречу с Евгением Федоровым в «тайной масонской ложе» за бокалом чего-нибудь согревающего или прохладительного, а также на персональный автограф. Заветные росчерки, впрочем, виртуально получили и все без исключения посетители столичного концерта, когда на песне «Wishlist» на экран выводились рукописные строчки ее текста на фоне питерских дворов.

Второе отделение концерта было отведено под исполнение песен из всех альбомов Tequilajazzz. Особый акцент был сделан на «Целлулоиде», юбилей которого группа отметила осенью здесь же. На сей раз оттуда были сыграны «Кроме звезд», «Тишина и волшебство», «Улитка», «Наливайя» и «Зимнее солнце». Полный эффект присутствия давали «Нервы» из альбома «Журнал Живого» (по экрану перемещались канаты, натянуые, как нерв) и «Стратосфера», под которую музыкантов окутал невесомый дым.

Барабанщик Tequilajazzz Александр «Дусер» Воронов, которого коллеги и зрители нередко просят попотчевать их анекдотами, на сей раз он предстал в амплуа стендапера, в деталях рассказав, как встретил Новый год. На даче у друзей он накормил ораву из 12-ти человек салатами и судаком под польским соусом. Дусер очень рассчитывал посмотреть праздничный «Квартирник у Маргулиса», но не тут-то было: на пиршестве родилась спонтанная идея сыграть джем-сейшн из песен 60-х, который продолжался до шести утра.

Придя домой после застолья, Воронов все же взял реванш и посмотрел, прежде чем лечь спать, вожделенный «Квартирник» вкупе с новогодним «Ургантом». Ну а планы на встречу приближавшегося Старого Нового года у барабанщика были уже не такими насыщенными: посмотреть в интернете старые советские фильмы. Внимательно слушавший согруппника Евгений Федоров пожелал ему начать вести кулинарный блог, а для всех прочих по случаю Старого Нового года, «как завещал великий Дусер», исполнил тематическую «Водка-мандарины».

Дав напоследок вокального Луи Армстронга в этой фееричной песне, Евгений Федоров возвестил: «Переходим к будням!» С этого момента началась самая жесткая часть концерта. От «Кокаина» натурально шли мурашки по коже. Пробирало и самих музыкантов — судя по тому, как гитарист и клавишник Константин Чалых в экстазе повалился на пол. «Ты там цел?» - участливо справился Федоров и перешел к не менее забойному «Педро», под которого учил впервые пришедших на концерт людей петь громогласное «ООО» перед припевами. «Мы будем это делать бесконечно, пока вы все не присоединяйтесь к большому радостному...» - предупредил он. Усвоив принцип, в следующей «Пиратской» народ уже в едином порыве горланил «йо-хо-хо» без всяких дополнительных инструкций. Апогеем концерта стали запредельные «Звери» с клавишной партией Константина Чалых.

«Чем прекраснее вечер, тем быстрее он должен окончиться», - заметил Евгений Федоров во время биса. Но зрители, конечно же, не остались без «Зимнего солнца» с «Наливайей» (которую Федоров к тому же плеснул в осколок гребенщиковских «Стаканов»), но и без диптиха из песен-миниатюр «Последняя / Пароль». Есть предчувствие, что на этот раз встреча «Текилы» с поклонниками не затянется, поскольку «Камни» запланированы как первая часть триптиха.