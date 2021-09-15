Коча, Сашка, Янка «Квартирник в Харькове 23.06.1989»

Исполнитель: Коча, Сашка, Янка, Название: «Квартирник в Харькове 23.06.1989 », Стиль: панк-рок, Год: 2020

Исходя из названия, суть этого релиза раскусишь не сразу. Из перечня музыкантов сразу и безошибочно идентифицируется разве что Янка Дягилева. Да и никакой это не квартирник, а спонтанная домашняя запись на троих — без зрителей, но с непринужденной атмосферой. После своего выступления в местном ДК «Пищевик» она жаждала продолжения общения с братьями по разуму — и получила такую возможность в квартире Сергея Кочерги. А гостеприимный хозяин еще и расчехлил свой бобинник и зафиксировал закрытый сейшн для истории.

Песни исполнялись по одной и по очереди, На правах хозяина Коча (Сергей Кочерга) открыл этот марафон. Песни его известны по исполнению Чижа (две «Двери в лето»). Судя по этой записи, Коча тяготел к легкому бытовому абсурду, «аукцыонщине» и афористичности выражения мыслей. Правда, оценить это сполна, увы, не получается: качество записи оставляет желать лучшего да и с громкостью вокала совсем бкда, особенно — в начале второго диска («Жизнь на цепи»).

Сашка, конечно — не кто иной, как Александр Чернецкий. Привычного надрыва у лидера «Разных людей» здесь не так уж много. Но его вечная спутница боль была с ним уже тогда. Поэтому даже когда Чернецкий поет тихо и вкрадчиво («Это»), она находит себе выход — например, в звучащем на заднем плане крике младенца. А самой удачной вещью в его исполнении оказывается «Клево», которая во всю ширь прозвучит уже почти 10 лет спустя на записи «Разных людей» в «Живой коллекции».

Янка Дягилева… Надо полагать, именно ради ее участия большинство меломанов купят этот диск. Песен здесь не так много, как хотелось бы, да и в некоторых из них певица забывает слова. Безоговорочно радуют «Рижская» и «Стаи летят». Редкий гость - «Только дождь вселенский». А «Столетний дождь» Янка исполняет намного быстрее и бойчее, чем на канонической записи в альбоме «Стыд и срам».

Диск оформлен по высшему разряду. Задник повторяет дизайн продукции «ГрОб-рекордс». А вырубка на лицевой стороне диджипака имитирует магнитофонную бобину.

