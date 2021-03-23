«Крематорий» поделился верным способом попасть в Америку

Группа «Крематорий» креативно и с огоньком отметила в день весеннего Равноденствия некруглую дату в ДК имени Горбунова

«На цифре 37 слегли и Байрон, и Рембо, а нынешние как-то проскочили». Песня «О фатальных датах и цифрах» Владимира Высоцкого содержала грустный мартиролог тех, кто не сумел перешагнуть «рокового числа». Группа с сакраментальным названием «Крематорий» не стала игнорировать такого заманчивого повода, хотя идеальная форма, в которой пребывает коллектив, позволяет надеяться, что они-то как раз «проскочат».

Лидер «Крематория» Армен Григорян очень бережно относится к памяти о канувших в Лету друзей и событий. Его песни на время воскрешают всех их - «проходящих мимо». А в «Горбушке» было решено реанимировать еще одну подзабытую традицию — писать бумажные письма. Для составления программы концерта «Крематорий» призывал поклонников писать заявки, однако принимал пожелания только в виде «аналоговой» корреспонденции, отправленной на адрес ДК имени Горбунова.

Будучи выходцами из московской «Рок-лаборатории», «крематорцы» считают «Горбушку» знаковым для себя местом. Достаточно того, что команда регулярно здесь выступает, начиная с 1993 года, когда праздновался 10-летний юбилей «самого веселого на нашей планете ансамбля». А два года спустя на CD был издан live, который так и назывался - «Концерт в Горбушке». Близка эта локация Армену Григоряну и по личным причинам. На концерте 21 марта он рассказал, что родился в находящемся неподалеку от ДК втором роддоме.

И, кстати, в отличие от многих бережно сохраняемых «Крематорием» артефактов, «Горбушка» ныне отнюдь не проходит сегодня по разряду музейных ценностей. На концерте был трогательный момент когда Армен Григорян познакомил зрителей с организатором концерта Алекеем Лариным — сыном легендарного директора концертной площадки Александра Ларина.

Часовое время ожидания концерта (желающих услышать «Крематорий» вживую — пусть и в условиях ограничений — нашлось немало) Армен Григорян компенсировал выполненным впоследствии обещанием устроить самый долгий концерт в истории группы. 37 песен, видимо, символизировали собою число прожитых «Крематорием» лет. История таких песен, как, скажем, «Америка» была неразрывно связана с «Горбушка», потому что на проходивших здесь смотрах Григорян был вынужден говорить в 80-е, что это — обличение «загнивающего капитализма». На самом же деле, в песнях был зашифрован популярный тогда студенческий анекдот: «Самый верный способ попасть в Америку — поступить в ракетное училище».

Однако на концерте Армен Григорян был настроен весьма миролюбиво. Как-никак, перед ним стоял приземистый круглый столик, на котором лежали заветные письма. С особенным трепетом певец зачитывал послания от детей. Один мальчик просил исполнить у «Крематория» «Гончих псов», что и было осуществлено. Другой ребенок сдержанно написал о постоянно звучащих из родительских устройств песнях «Крема», но, желая сделать маме приятно, он заказал ее любимую тезоименную песню «Оля». Прежде, чем это сделать, Григорян пожелал мальцу счастья, а его маму поощрил за отменное чувство юмора.

Где «Оля», там и «Маша» - и на этом оммажи прекрасным дамам у «Крематория» отнюдь не иссякли. Чуть позже Армен Григорян признался, что уже приблизился к настолько солидному возрасту, что вспоминать о некоторых знакомых барышнях ему попросту неловко, а некоторые из них и подавно успели уже упокоиться на Ваганькове. Тем не менее, он все же не удержался от реквиемов «Таня» и «Безобразная Эльза».

Сам «Крематорий» явно не собирается следовать их примеру, чему отчасти поспособствовал обряд сожжения григоряновской шляпы. Во время песни «Зомби» маэстро эффектно удалился за кулисы, а потом вернулся и совершил «аутодафе» головного убора ради прощания с прошлым и освобождения пути в будущее. Тут же, будто какой завалящий рояль в кустах, в арсенале у группы обнаружилась машина времени, позволившая им исполнить песню из грядущего - «Судью», над которым пока полным ходом идет работа в студии. Новый альбом «Крематория», кстати, не за горами, а его презентация назначена на 4 декабря этого года в «ГлавКлубе».