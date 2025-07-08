Могут и должны

После победы в Карабахской войне у Баку уже не имелось веских причин соблюдать в отношении Кремля «дипломатию». Свою главную национальную задачу – восстановление территориальной целостности и взятие безоговорочного национального реванша – Азербайджан осенью 2023 года при помощи Турции успешно решил

Отношения между государствами – материя тонкая. А отношения между народами – ещё тоньше.

Для тех, кто ориентируется как в истории становления постсоветского Азербайджана, так и в российско-азербайджанских отношениях новейшего времени, текущее резкое обострение на межгосударственном уровне (сразу переведённое усилиями Баку в плоскость национального конфликта) неожиданностью не стало.

Азербайджан отдалялся от Москвы с рубежа 90-х, с момента обретения государственной независимости.

Отчасти это было следствием ошибок ещё горбачёвского руководства, не подавившего вовремя сепаратистские устремления армян Карабаха времён позднего СССР и проморгавшего начало кровавой межнациональной распри, основательно подорвавшей веру в одну из главных советских “духовны скреп” – возможность дружбы народов.

Но в гораздо большей степени современная вражда – результат сознательного выбора правящих кругов Азербайджана. Результат его видения национальных интересов, выбора политических союзников и обозначения врагов.

Военная победа – сильный допинг. Одержавший её народ испытывает эмоциональный подъём, драйв. В иных случаях – просто теряет берега.

После победы в Карабахской войне и возвращения всех утраченных в 1994 году территорий у Баку уже не имелось веских причин соблюдать в отношении Кремля “дипломатию”. Свою главную национальную задачу – восстановление территориальной целостности и взятие безоговорочного национального реванша – Азербайджан осенью 2023 года при помощи Турции успешно решил. Удавшаяся этническая чистка (изгнание из отвоёванного Карабаха ста с лишним тысяч армян – это крупнейшая этническая чистка XXI в.) вкупе с невнятной линией российского миротворчества, допустившего не только массовый армянский исход, но и безропотно проглотившего сбитый азербайджанской армией российский вертолёт, расстрелы российских военных окончательно убедили режим Алиева в том, что с Москвой можно не считаться, а при возникновении осложнений – продавливать Кремль грубой силой. Тем паче, что увязание России в СВО политики в Баку наверняка истолковали как очевидную слабость России, как её неспособность, в отличие от того же Азербайджана, добиться достижения национальной цели.

Слабых бьют везде, а на Востоке – с особенным садизмом. Особенно в том случае, если сочтённый слабым вдруг начинает огрызаться.

Гибель при аресте в Екатеринбурге двух обвиняемых в организации заказных убийств этнических азербайджанцев (граждан РФ) официальные власти Азербайджана сочли достаточным поводом для того, чтобы объявить Россию врагом уже практически официально.

Обстоятельства смерти братьев Сафаровых до конца неясны, но резкость реакции Азербайджана на гибель соплеменников заставляет предположить, что разгром мафиозной группировки на Урале нанёс азербайджанской диаспоре (и, соответственно, тесно связанному с ней азербайджанскому государству) серьёзный экономический урон, который и диаспора, и Баку, видимо, сочли неприемлемым.

Ответить России симметрично – то есть, “накрыть” на своей территории русские диаспорально-мафиозные структуры – Азербайджан не мог в принципе ввиду полного физического отсутствия последних. Как известно, русский народ за рубежом (за исключением малочисленных субэтнических групп в лице казаков и религиозных сектантов) диаспор-мафий не создаёт, предпочитая либо добросовестно интегрироваться в принимающее общество, либо уезжать в случае нарастания дискомфорта. Потому, не имея возможности нанести России соразмерный экономический ущерб через обрубание щупалец диаспоры, власти Азербайджана принялись вымещать злобу просто на русских людях. И если арест работников российской телекомпании “Спутник” ещё поддавался истолкованию как стремление заглушить на своей территории голос враждебной державы, то аресты, унижения и избиения всевозможных айтишников и беглецов-релокантов – это уже откровенный “удар по площадям”, продиктованный пещерным мотивом этнической мести.

Да, “глобальный Юг” – он таков, и расплодившимся в России с недавних пор многочисленным адептам евразийской интеграции этот урок следует выучить. Проявления русоненавистничества обладают культурными и ментальными особенностями. Кадры ползающих на четвереньках, с распухшими от побоев, окровавленными лицами русских людей были сняты именно в Баку, а не в Вильнюсе или в Варшаве. В случае конфликтов народы и страны “глобального Юга” практически всегда руководствуются принципом коллективной ответственности, и захват заложников (равно как и демонстративное глумление над ними) – типичная для Востока практика.

Россия ей ввиду приверженности иному цивилизационному коду не следует. И сознанием восточных народов это почти всегда трактуется как слабость, подстрекающая на дальнейшие недружественные шаги. Однако в начавшемся противостоянии Россия отнюдь не обречена проиграть. Последовавшие после некоторого замешательства аресты азербайджанских воров в законе и высылки из страны председателей национально-культурных автономий свидетельствуют, что по крайней мере часть российских верхов поняла опасность криминальных диаспор, являющихся, по сути, разведывательными, а подчас и боевыми структурами (вспомним хотя бы многочисленные группировки среднеазиатских боевиков из поп-ММА или всё тех же азербайджанских шовинистов из ВБОН) чужих и политически враждебных государств.

“Огонь по штабам” в данном случае тоже достаточно эффективен. Всякий знакомый с поднаготной этнических диаспор знает, что степень их влияния зависит главным образом от доходности криминальной (или околокриминальной) деятельности в том или ином секторе теневой экономики, который главарям диаспоры удалось оседлать. А также от уровня коррупционного сращивания с органами власти принимающего государства, близоруко допустившего возникновение на своей территории иноэтнических мафиозных объединений. Если подрубить корни экономического процветания диаспоральной структуры, то сила её влияния начинает слабеть, а практические возможности резко сокращаться. Для лоббирования, подкупа, запугивания неугодных нужны деньги и легальный статус. А если последовательно лишить и того и другого?

Ход исторических событий вынуждает Россию подвергать последовательному пересмотру каждую из основ постсоветского жизнеустройства. Взаимоотношения с диаспорами – в их числе. Сейчас не 90-е и не середина “нулевых”. Вряд ли Азербайджану удастся запугать общество России своими агрессивными демаршами. Тем паче, что его напрашивающийся в этом деле союзник – пул либеральных общественных деятелей и либеральных СМИ – внутри России уже основательно разгромлен и необходимую политическую поддержку в прежнем объёме оказать уже не способен.

А вот подтолкнуть здоровые силы страны к дальнейшей мобилизации против всевозможных не поддающихся интеграции и враждебно настроенных инокультурных объединений антирусские беснования Азербайджана очень даже могут. И должны.

