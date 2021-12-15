«Горшенев», 18 декабря, «ГлавКлуб»

«Горшенев», 18 декабря, «ГлавКлуб»

18 декабря 2021 года на сцене «ГлавКлуба», ставшей уже родной для этой команды, проект «Горшенев» представит новый сингл, а также исполнит любимые поклонниками хиты сольного проекта и времён  «Кукрыниксов»

Атмосфера таинственности, мрачности и загадки - этот зимний концерт будет наполнен мистикой и предвкушением Нового 2022 года.

Фигура музыканта, автора, композитора и вокалиста Алексея Горшенева в особом представлении не нуждается. За годы своей разнообразной творческой карьеры он снимался в полнометражных фильмах, работал над музыкой к популярной зонг-опере ТОDD, и, конечно же, на протяжении двух десятилетий с успехом гастролировал по всей стране в составе собственного коллектива «Кукрыниксы», являясь вокалистом и основным автором песен.

Завершив в 2018 году историю группы «Кукрыниксы», Алексей с головой окунулся в создание проекта «Горшенев» - уже в начале 2019 года вышла песня «Имена», которая совсем скоро смогла заняться 1-е место в хит-параде «Чартова дюжина» на «Нашем радио». За ними последовали треки «Царь зверей» и «Одиночество». Все новые песни, а также главные хиты «Кукрыниксов» группа представила на своем первом концерте.

В апреле 2021 года проект «Горшенев» отметил большим концертом 2-летие. За эти два года вышли EP «Крутится карусель» и полноценный альбом «Звездный мусор», несколько клипов, а с концертными выступлениями коллектив объехал большую часть России и стал одним из главных хедлайнеров фестиваля «Нашествия». 
Новые песни и любимые публикой хиты, праздничная атмосфера с мистической ноткой и отличное настроение - встречаемся 18 декабря в Главклубе!
 
 

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