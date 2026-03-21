Иран заявил об атаке США и Израиля на ядерный объект

Организация по атомной энергии Ирана сообщила об ударе по ядерному объекту в Натанзе, который был нанесен Израилем и США, пишет РИА Новости.

Речь идет о комплексе по обогащению урана имени шахида Ахмади Роушана. По информации ведомства, атака произошла утром. При этом подчеркивается, что утечек радиоактивных веществ зафиксировано не было и угрозы для жителей близлежащих районов нет. В организации также заявили, что подобные действия противоречат международным нормам ядерной безопасности.

Это не первая попытка атаковать комплекс в Натанзе. Иранские власти ранее заявляли, что США и Израиль 1 марта нанесли по нему две серии ударов. Тогда также не поступало сведений о радиационном загрязнении.

  2. 21.03.2026, 18:49
    Гость: Вам только фото надо?

    Может,вам на дом еще доставить крыло(одно) F-? Или весь F-?

    Еще в 12 дневную потасовку сбили 4 F.
    И даже публиковали печальную израильскую летчицу, катапультировалась, ее нашли. Так и стала известной миру(кроме вас).
    Видите,нет худа без добра.

  5. 21.03.2026, 18:01
    Гость: А еще

    Иран двумя ракетами атаковал британскую базу на острове Диего-Гарсия, на которой базируются янкесы. Ну последние, как всегда, заявили что сбили эти иранские ракеты. Но все равно, неоспоримо, что у Ирана есть ракеты с дальностью стрельбы примерно 5 тысяч км. Осталось еще сделать дальностью на 13 тысяч и ядерную боеголовку. Тогда и война сразу прекратится.

