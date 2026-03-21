Иран заявил об атаке США и Израиля на ядерный объект

14:47 21.03.2026

Организация по атомной энергии Ирана сообщила об ударе по ядерному объекту в Натанзе, который был нанесен Израилем и США, пишет РИА Новости.

Речь идет о комплексе по обогащению урана имени шахида Ахмади Роушана. По информации ведомства, атака произошла утром. При этом подчеркивается, что утечек радиоактивных веществ зафиксировано не было и угрозы для жителей близлежащих районов нет. В организации также заявили, что подобные действия противоречат международным нормам ядерной безопасности.

Это не первая попытка атаковать комплекс в Натанзе. Иранские власти ранее заявляли, что США и Израиль 1 марта нанесли по нему две серии ударов. Тогда также не поступало сведений о радиационном загрязнении.