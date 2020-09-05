10 симптомов лейкемии

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Лейкемия - один из самых распространённых видов рака, как среди детей, так и среди взрослых и стариков

Обычно лейкемия начинается в лейкоцитах (белых кровяных тельцах), которые являются клетками нашей иммунной системы ответственные за борьбу с микробами. В этом тексте рассматриваются исключительно самые распространённые симптомы лейкемии.

Как именно лейкемия влияет на организм?



Перед тем как начать говорить о симптомах лейкемии, коротко поговорим о роли здоровых и больных лейкоцитов.

За производство лейкоцитов отвечает костный мозг. У здоровых людей процесс производства этих клеток контролируется организмом и идёт своим чередом, по мере необходимости иммунной системы. Во время лейкемии клетки мутируют начинают отличаться от других лейкоцитов и начинают бесконтрольно размножаться.

Лейкоциты – это клетки, которые защищают организм от микробов. Всякий раз во время инфекции, в основном бактериального происхождения , костный мозг увеличивает производство лейкоцитов, чтобы у тела было больше возможностей для защиты. В крови в среднем содержится от 4 до 11 тысяч лейкоцитов на миллилитр. Во время инфекционного поражения это число может увеличиваться до 20 тысяч на миллилитр. Увеличения количества лейкоцитов, называют лейкоцитозом, и это считается нормальной реакцией тела на инфекцию.

Лейкемия – это раковое заболевание, которое начинается в костном мозге и вызывает бесконтрольное производство лейкоцитов. В отличие от лейкоцитоза, появляющегося во время инфекционных заболеваний, лейкемия это аномальный и вредоносный процесс. Лейкоциты при лейкемии не типичны и не способны бороться с инфекцией.

Если во время инфекций количество лейкоцитов в крови обычно около 30 тысяч на миллилитр, то при лейкемии это число может быть в районе 60 тысяч или даже достигать 100 тысяч.

Лейкоциты, которые подвергаются злокачественной трансформации, то есть превращаются в рак, начинают неконтролируемо размножаться. Они занимают весь костный мозг, благодаря чему могут попадать в кровь и другие органы.

Существует острая лейкемия. Она характеризуется большой скоростью деления клеток и их агрессивностью. И хроническая. Эволюция этой разновидности болезни протекает медленнее, поэтому могут пройти годы, прежде чем проявятся первые симптомы болезни.

Завершив короткое объяснение, можно поговорить об основных типах лейкемии. Их четыре:

Острая миелоидная лейкемия. (ОМЛ) Хроническая миелоидная лейкемия (ХМЛ) Острая лимфоцитарная лейкемия (ОЛЛ) Хроническая лимфоцитарная лейкемия (ХЛЛ)

Самые распространённые симптомы лейкемии

Изображение с сайта medicodo.ru

1. Жар

Жар во время лейкемии может быть вызван инфекцией, которая берёт верх, поскольку лейкоциты поражены болезнью и не могут противостоять ей.

Больные лейкемией больше подвержены инфекционным заболеваниям. Тем не менее, самый распространённый вид жара, это жар, вызванный непосредственно лейкемией.

Жар из-за лейкемии обычно длится несколько дней, и имеет непонятное происхождение. Температура может быть высокой и может вызывать озноб.

2. Повышенное потоотделение

3. Необоснованная потеря веса

4. Увеличение лимфатических узлов

Безболезненное увеличение лимфатических узлов особенно на шее, подмышками, в надключичных лимфоузлах и в локтевых ямках – это распространённый симптом лейкемии, особенно острой лимфоцитарной и хронической лимфоцитарной её разновидностях, в которых данные увеличения диагностируются более чем в 50% случаев. У больных острой миелоидной лейкемией увеличение лимфатических узлов нетипичны.

5. Увеличение селезёнки

Селезёнка – это нечто вроде гигантского лимфатического узла, функцией которого является уничтожение старых и дефектных кровяных тел. Увеличение селезёнки очень распространено при ХМЛ, ОЛЛ и ХЛЛ, и может вызывать боли в верхней левой части брюшной полости.

6,7. Анемия и утомляемость

Гигантская пролиферация раковых клеток, в конечном итоге занимает весь костный мозг, что нарушает выработку других важных кровяных клеток, таких например как красные кровяные тельца. Сокращение количества красных кровяных телец ведёт к появлению анемии, что приводит к появлению такого симптома как утомляемость, астения, плохая переносимость нагрузок и бледность кожи.

8, 9. Кровотечение и фиолетовые отметины на коже

Поскольку костный мозг полностью занят раковыми клетками и перестал вырабатывать красные кровяные тельца, он так же перестаёт вырабатывать и другой тип кровяных тел, под названием тромбоциты. Тромбоциты ответственны за свёртываемость крови, поэтому у больных лейкемией не редки кровотечения. Особенно часто они появляются в дёснах. У больных лейкемией по этой же причине не редко появляются синяки (фиолетовые отметины на коже). Также могут появиться петехии, представляющие собой несколько небольших красных пятен на коже.

10. Ломота в костях

Костный мозг находится внутри костей, из-за этого, распространение злокачественных лейкоцитных клеток, может привести к болям. Ещё одной причиной боли могут быть метастазы, из костного мозга проникающие в кость.

Большинство из вышеописанных симптомов проявляются в острых формах лейкемии. Обычно лейкемию определяют в лаборатории, когда находят не типичный лейкоцитоз, не вызванный объективными факторами. Многие пациенты обнаруживают хроническую лейкемию ещё до того, как у них проявляются клинические проявления заболевания.

