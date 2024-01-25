Кинопремьера «Легенда о самбо»: самый главный бой за звание Человека

Фильм Андрея Богатырева «Легенда о самбо» вышел в российский прокат

Во время русско-японской войны наш солдат Виктор Спиридонов сходится в смертельной схватке с мастером единоборств. Шансов против таких кульбитов практически нет, русского бойца считают убитым. Но его выхаживает молодая медсестричка, и они образуют семью. А увиденное на полях сражений Спиридонов старательно зарисовывает в тетрадку, чтобы разгадать секрет диковинных приемов.

В годы революции семейству приходится несладко. Поэтому Спиридонов вынужден согласиться на предложение чекистов сотрудничать с ними. Задача проста: набирать физически подготовленную молодежи для обучения единоборствам с перспективой применения последних в бою. Дело пошло на лад, но тут на пути у Спиридонова появляется нежданный конкурент Василий Ощепков, который вырос в Японии и понабрался не только аутентичных секретов боевых искусств но и своеобразной философии, которая порою идет вразрез с советской идеологией.

Спортивные драмы для России последних лет — не новость. Однако экспериментатор Андрей Богатырев сделал все, чтобы его продукция была максимально непохожей на этот конвейер, не теряя при этом в зрелищности. Бои прерываются порою на «полуслове», хронология предельно нелинейна и ошметочна, но в динамике фильму не откажешь. Первоначально «Легенда о самбо» вообще должна была быть снята в черно-белом нуаре в духе «Город грехов». Комиксовое начало в фильме действительно сильно — чего только стоит борец с волосами до пояса — и это в СССР 30-х годов! Причем, обоснование внешности этого персонажа придумано железное.

Жанр легенды, сознательно культивируемый Андреем Богатыревым в фильме, дал ему большую степень свободы. Темы репрессий он не мог не затронуть, но она абсолютно меркнет на фоне, например, святителя Николая Японского (Виктор Гостюхин), который присутствует в ленте эпизодически, но веско. Вообще, все что связано с образом Василия Ощепкова уводит нас в область какой-то неотмирности, что великолепно удалось передать играющего его немецкого актера Вольфганга Черни. И это притом, что в фильме много места уделяется эстетике конструктивизма: то и дело появляется в кадре украшенный советскими плакатами ДК имени Русакова или бодрые гимнасточки с исполинскими серпами и молотами в руках.

Полноправным героем фильма является музыка. На титрах звучит специально написанная для фильма песня «Учитель» Александра Ф. Скляра — большого знатока самурайского кодекса «Бусидо». Именно через нее удается лучше постичь главную мысль фильма о самом важном бое за звание Человека.

Кадры с сайта kino-teatr.ru