Зангезурский коридор: США прощупывают почву, чтобы оттяпать у Армении лакомый кусок ее земли

Для чего Вашингтон стремится заполучить ключи от Закавказья? Прежде всего,, они тем самым получают по факту военную базу на Южном Кавказе, поскольку для охраны коридора нужны военные силы, соответственно, нужна военная база, считает эксперт

Вашингтон готов взять на себя управление Зангезурским коридором, если это поможет продвинуть зашедшие в тупик переговоры между Баку и Ереваном, заявил журналистам посол Соединенных Штатов в Турции Том Баррак. Для этого он предложил отдать коридор в аренду Штатам на 100 лет.

Официальный Ереван уже отверг предложение.

Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его нахичеванской автономией, заявила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.

«Республика Армения не обсуждала и не обсуждает передачу в аутсорсинг управление своей суверенной территорией третьей стороне. Никакая часть территории Республики Армения не может находиться вне территориальной целостности, суверенитета или юрисдикции Республики Армения», — сказала Багдасарян госагентству «Арменпресс».

По ее словам, «упомянутая лексика неприемлема для Армении».

Вообще, любопытно наблюдать за дележом шкуры неубитого медведя. Ведь согласно трехсторонним соглашениям от ноября 2020-го года контроль над коридором должна осуществлять ФСБ РФ. Теперь, видя всю эту неразбериху, под шумок и американцы решили пролезть?

— Аренда Зангезурского коридора выгодна Соединенным Штатам, — уверен доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян. — Во-первых, они тем самым получают по факту военную базу на Южном Кавказе, поскольку для охраны коридора нужны военные силы, соответственно, нужна военная база.

За счет этой базы они получают возможность контролировать границу Ирана и оказывать влияние на Россию, на российский Северный Кавказ в частности. Кроме того, США фактически оказываются в центре региона. Поэтому для них это, безусловно, крайне выгодная история. И позиция государства такова, что США готовы туда войти.

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— А турки пустят? Это же регион их интересов.

— Турция вообще не хочет пускать никого постороннего на Южный Кавказ. Это официальная позиция Анкары. Турки считают, что кавказские дела должны решаться кавказскими же странами, тремя южнокавказскими государствами, а также Турцией, Россией и Ираном. Но в данном случае у США есть свой интерес.

Я не думаю, что Анкара, если Соединенные Штаты всерьез захотят контролировать этот коридор, будет каким-то образом публично и демонстративно сопротивляться американцам.

— А что Баку и Ереван? Последний уже официально отверг инициативу.

— Ереван может что угодно отвергать, но вспомним что на переговорах в Абу-Даби между Арменией и Азербайджаном обсуждалась идея коридора, и тогда министр иностранных дел Армении не стал отрицать возможность того, что Зангезурский коридор перейдет под контроль третьей страны. Речь шла, конечно, формально не об аренде, а именно об осуществлении контроля за перевозками при соблюдении армянского суверенитета. Но здесь, как мы понимаем, формулировки могут быть совершенно разные.

— Нам как реагировать? Вообще-то по существующим соглашениям, контролировать коридор должны мы.

— Нужно понимать, что решение о том, кто будет контролировать коридоры, будет ли вообще кто-то их контролировать — это суверенное решение Армении, мы не можем на него повлиять.

Армения в этом плане нам ничего не должна, и то, что она когда-то обещала, что коридор будут контролировать ФСБ России, — в прошлом, ситуация изменилась. Поэтому формально мы повлиять никак не можем. Фактически, конечно, мы должны реагировать крайне жестко, потому что приглашать американцев на Южный Кавказ — это большая угроза и для России, и, кстати, для Ирана.

Москва слишком мягко относится к Пашиняну, поэтому если будет какая-то жесткая реакция помимо громких слов, я буду очень рад, но пока что надеяться на такой сценарий не представляется возможным.

— Стоит учитывать, что выступление посла СЩА в Турции Томаса Баррака на пресс-конференции, где прозвучала его реплика про «аренду 32 км дороги на 100 лет», по стилю очень напоминало речи Дональда Трампа, — говорит политический аналитик Михаил Нейжмаков. — То есть резкие переходы с темы на тему, довольно большое количество цифр и фактов, не всегда точных, и возможных сценариев, не обязательно уже согласованных. И действительно, Барак, как и Трамп — выходец из бизнес-среды, хотя и с опытом взаимодействия со странами Большого Ближнего Востока (прежде всего, с ОАЭ).

Если карьерные дипломаты обычно тщательно подбирают каждую фразу своего выступления, то выходцы из бизнеса или публичной политики не всегда готовы действовать в таких жестких рамках. Однако их предложения часто могут быть сформулированы лишь в общих чертах или даже быть просто экспромтом, родившемся прямо в ходе выступления. Не исключено, что это можно отнести и к реплике Томаса Баррака. Тем более, по поводу разблокирования коммуникаций в его выступлении было довольно мало конкретики.

При этом он сделал оговорку, что «племенные взгляды так просто не исчезают», что в контексте его выступления можно понимать и как не особо большую надежду на реальную реализацию идеи. То есть, пока это больше похоже на «прощупывание почвы», а не проект, который США уже всерьез настроились продвигать.

— Зачем им это? Что это даст США? Вытеснить Россию? Выйти на границу Ирана?

— Если бы США действительно удалось реализовать такой сценарий, это могло бы создать для них новые возможности для работы в регионе, находящемся недалеко от границ Ирана. Но, скорее, Томас Баррак мог просто выступить в духе одного из любимых посылов Трампа — «давайте заключать хорошие сделки и зарабатывать деньги». При этом, повторюсь, далеко не факт, что идея была согласована с самим Трампом, скорее, это просто схожий образ мышления.

— А Турция? Она главный интересант этого коридора. Готова ли она пустить туда посторонних?

— Насколько известно, в администрации Реджепа Эрдогана уже заявили, что «не в курсе этого». Возможно, это означает, что там тоже отнеслись к реплике Томаса Барака, как к ситуативному экспромту, который лучше проигнорировать. Рост прямой активности США на Южном Кавказе Анкаре, в целом, объективно не выгоден, поскольку снизил бы ее собственные возможности по работе с регионом.

— Армения, за которой, в общем, последнее слово, отвергла инициативу.

— Действительно, пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян прямо заявила, что «упомянутый послом США вариант невозможен», выдвинув правовой аргумент, что в стране возможна лишь аренда земель сельхозназначения для соответствующей деятельности.

Но тут важен и политико-идеологический аспект — Ереван отвергал любые намеки на возможность ограничения своего суверенитета над территорией, через которую пройдет такой маршрут. Отсюда и резкая реакция официальных лиц Армении на применение к нему термина «коридор». В реплике Томаса Барака про «аренду на 100 лет» про режим контроля над такой трассой, конечно, ничего сказано не было. Но пресса заговорила об этой инициативе именно как о новом варианте проекта «Зангезурского коридора» — поэтому и Ереван максимально быстро дистанцировался от такой идеи.

Баку тоже вряд ли было бы выгодно прямое влияние США на важный для Азербайджана вопрос разблокирования транспортных коммуникаций. Тем более, что отношения между Баку и Вашингтоном уже проходили через периоды охлаждения в последний год работы администрации Джозефа Байдена. Да и среди членов Конгресса США есть активные критики Баку.

— Ничего, что согласно соглашению, контролировать коридор должна ФСБ. Что, кстати, Армения игнорирует. Не является ли это причиной того, что туда лезут все кому ни лень?

— Тезис о «контроле за транспортным сообщением» силами российских пограничников после разблокирования коммуникаций между Арменией и Азербайджаном действительно был зафиксирован в пункте 9 трехстороннего заявления о прекращении огня, подписанного в ноябре 2020 года. Пока вероятность реализации такого формата разблокирования коммуникаций в регионе действительно снизилась.

Возможно, если на предстоящих парламентских выборах 2026 года в Армении победит оппозиция или Никол Пашинян все же сформирует правительство, но менее устойчивое, возможности Москвы по влиянию на ситуацию в регионе могут расшириться. В том числе, и по вопросу о возвращении роли российских пограничников в рамках этого проекта. Но пока об исходе этих выборов говорить рано, там возможны разные сценарии.

— Для Москвы и Тегерана это было бы критично, если бы коридор отдали американцам? Должны ли наши страны координировать действия в этом направлении?

— Если бы такой проект реализовался, для России и Ирана это был бы повод для настороженности. Но пока, повторюсь, есть большие сомнения, что проект реализуется именно в духе идей Томаса Баррака.