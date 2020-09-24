Поляки продержали русского в рабстве 23 года

Случай вопиющий, но и в России сейчас насчитывается порядка миллиона рабов, бесплатно трудящихся в невыносимых условиях

Распад социалистического лагеря привел к совсем уж уродливым последствиям, некоторые из которых становятся очевидными лишь сейчас. Одно из них рабство, которое процветает во многих регионах, отказавшихся от идеи строительства «светлого будущего».

Нельзя без содрогания слышать историю нашего Николая Ерофеева, застрявшего на птицефабрике в Польше на долгих 23 года. Все это время ему не платили и нормально не кормили. Вместо благодарности и нормальных условий труда он получал лишь зуботычины и постоянное конвоирование.

Сейчас Ерофееву уже 59 лет, а в Польшу он приехал в 1989-м в надежде устроиться гражданским специалистом в одну из советских воинских частей под Болеславцем. Время он для этого выбрал, мягко говоря, неудачное. Как раз начался вывод наших войск из Польши, поэтому цели своей парень так и не достиг.

Так Ерофеев оказался в качестве наемного работника на ферме. «Хозяин был очень доволен, но пошел такой слух, что вроде бы будут вылавливать тех, кто нелегально работает, - рассказал он Газете.Ру. - Хозяин испугался и привез меня к семье Щ. Работы, конечно, хватало, нон-стоп. Но тогда я был молод и силен».

Платить Щ. Ерофееву и не думал, держал впроголодь, а в город выпускал лишь под надзором. «Даже когда я пытался, он за мной ехал, искал, где я, что я. Ни с кем нельзя было поговорить. Документы мои у них были, я даже понятия не имел, куда мне оттуда деться, никого не знаю. Люди вообще их боялись, никто не хотел с ними связываться».

Однако мир все же не без добрых людей. На бедственное положение Николая обратила внимание соседка его «хозяина». К ней отощавший Ерофеев заходил, чтобы попросить «что-нибудь к хлебу», поскольку ему надоело довольствоваться одним плесневелым паштетом. Сердобольная женщина помогла узнику сбежать.

Так Николай Ерфоеев оказался у не менее участливой пары Эвы и Кшиштофа Тышкевич, которые его приютили. Бежал к ним он в рваной футболке и шлепанцах. «Он не привык к еде. Он учится проводить свободное время. Учится нормально питаться», — сказала Эва Тышкевич, которая с мужем, чтобы скрасить будни постояльца, взяла ему пса из приюта.

В данный момент Николай Ерофеев пытается легализоваться в Польше, в чем ему помогает местный адвокат Доминик Гура. Возвращаться в Россию мужчина не собирается, так как за 40 лет привык к местным жителям и обычаям. Адвокат обещает сделать все, чтобы Ерофеев стал полноправным гражданином Польши и устроился там на нормальную работу.

Не менее вопиющий случай произошел в июле этого года на Украине. Обитатель Скадовского района удерживал в рабстве 13 человек, заставляя их бесплатно работать на фермерских полях по 15 часов в сутки. Ни копейки за это он им не платил да еще и сдавал в аренду другим фермерам. Невольникам приходилось жить в сарае в антисанитарных условиях. Расследование продолжается, «плантатору» грозит уголовное дело по ст. 146 «Незаконное лишение свободы или похищение человека» УК Украины.

Россия тоже, увы, не может похвастаться отсутствием проблемы рабства. Схема стандартная: у человека из другого региона и/или незащищенных слоев населения изымают документы, запугивают и силой заставляют бесплатно трудиться. Ими занимается общественное движение «Альтернатива», избавившее с 2011 года от рабства примерно 1300 человек.

Недавно «Альтернативе» удалось вызволить в Москве из «нищенского рабства» бабушку из Одесской области, которая подалась к нам 4 года назад после смерти мужа. В российской столице ее взяли в оборот цыгане, вынуждавшие попрошайничать на «Добрынинской». Старушку запугали донельзя и выбыли зубы. Сейчас она в безопасности, но вот цыганку пришлось отпустить, потому что она беременна, а личность ее из-за отсутствия документов так и не установили.

По информации «Альтернативы», в России сейчас находится порядка миллиона рабов. Заниматься этой проблемой глава «Альтернативы» Олег Мельников начал 9 лет назад, когда получил информацию от знакомых о насильно удерживаемом на дагестанском кирпичном заводе родственнике.

Сначала активист не поверил, но экспедиция в Дагестан подтвердила эти данные. Как выяснилось, жертв выбирали на Площади трех вокзалов, поили чаем с клофелином и вывозили на заднем сидении машины на кирпичный завод, где после нескольких месяцев работы узники начинали буквально выплевывать свои легкие.