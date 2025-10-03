AS I LAY DYING. 30 октября 2025, VK Stadium

РОССИЙСКИЙ ТУР В ЧЕСТЬ 20-ЛЕТИЯ «SHADOWS ARE SECURITY»

30 октябрz 2025 г. AS I LAY DYING возвращаются в Россию спустя 6 лет, где начнут свое большое европейское турне в честь 20-летия легендарного релиза «Shadows are Security».

AS I LAY DYING станут первой за последние 3 года рок-группой из США, подтвердившей выступление в России. Группа, определившая звучание целого поколения, впервые исполнит "Shadows Are Security" от первого до последнего трека. Нас ждет эксклюзивная двухчасовая программа, усиленная лучшими хитами команды за последние двадцать лет.

Российские концертные площадки превратятся в эпицентр звукового урагана, когда впервые за 6 лет вновь зазвучат “Confined”, “The Darkest Nights”, “Through Struggle” и другие гимны металкора.

