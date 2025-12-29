Обман или собственная слепота?

Современные высокопоставленные обличители Запада отчего-то забывают, что Запад ничего России не обещал изначально. И никогда присоединиться к себе ни СССР, ни Россию не приглашал. Не обещать и не приглашать – вообще-то его, Запада, право. Странно и даже глупо на него за это обижаться

Пожалуй, сложно назвать какую-либо ещё из тем, регулярно поднимаемых президентом РФ Владимиром Путиным, которая бы раздражала патриотический лагерь сильнее, чем повторяющиеся сетования на совершённый западными политиками вероломный обман. Однако редкое выступление первого лица страны по вопросам внешней политики обходится без возвращения к теме обмана.

Вот и 17 декабря на заседании коллегии Минобороны Путин не упустил случая поведать: “Сразу же после развала Советского Союза, тогда нам казалось, что мы быстро станем членами так называемой “цивилизованной” семьи европейских народов, “цивилизованной” западной семьи”.

А два дня спустя, во время итоговой пресс-конференции, дополнил: ”Россию несколько раз обманули с нерасширением НАТО на Восток…”

Прямо скажем, ничего нового к сказанному им же ранее глава российского государства этими сентенциями не прибавил. “Нас водили за нос”, “нас обманули”, “нас надули” и т.д. – всё это в разных вариациях звучит не первый год.

Что за этим кроется?

Многое. Во всяком случае, несоизмеримо большее, чем личная досада одного отдельно взятого человека, пусть и занимающего главный в государстве пост.

И тональность путинских излияний, и упорно употребляемое им местоимение “нас” укрепляют в убеждении, что обманутым президент считает отнюдь не одного только себя. “Нас” очевидным образом относится к достаточно широкому кругу лиц, в совокупности составляющих правящий слой России. Укоряя Запад за некий обман, Путин даёт выход не только своим, но, в первую очередь, его переживаниям, демонстрирует его горькое разочарование, делится его обидой.

Действительно, испытывать фрустрацию есть от чего. Современное балансирование на грани прямого военного столкновения с западным блоком навсегда хоронит страстную и, казалось, уже почти осуществившуюся мечту, которой жило как минимум два поколения отечественной элиты начиная с Горбачёва.

Что путь России лежит исключительно на Запад, в верхах было решено задолго до прихода Путина к власти (Путин, работавший с начала 90-х в администрации Собчака, к этому движению на определённому этапе лишь примкнул). Проект слияния нашей страны с западным миром созрел в умах правящей номенклатуры ещё на закате СССР, и это слияние на полном серьёзе виделось и новым безальтернативным вектором исторического движения, и достойным выходом из “холодной войны”, в победу в которой в Москве утратили веру.

Подобным финалом к концу “перестройки” грезили и большая часть руководства страны, и горячо поддержавшая его в этом интеллигенция, и в значительной степени простой народ, с энтузиазмом голосовавший за политиков, обещавших западное товарное изобилие в магазинах. Речения Ельцина в Конгрессе США (“Боже, благослови Америку!”) – своего рода присущий эпохе “символ веры”, в котором причудливо сочетались предельная наивность и гнусный, исключительно шкурный расчёт.

Первыми начали трезветь низы, на которых быстро обрушились страшные тяготы от распада Союза и переустройства беловежской России. Однако в верхах иллюзии жили ещё десятилетиями и не умерли даже после 2014 года, когда уже всем здравомыслящим сделалось окончательно ясно, что дальше нас ждут только новое противостояние и вражда. Вся совокупность поступков, начинаний, решений, высказываний (временами очень откровенных) правящего класса вплоть до самого последнего времени свидетельствовала об ином: он верит, что если уж не прямое присоединение к пулу “цивилизованных” стран, то хотя бы достойное партнёрство с ними по-прежнему как желательны, так и возможны.

Но на чём, в сущности, основывалась его вера?

Современные высокопоставленные обличители Запада отчего-то забывают (или, вернее, не хотят вспоминать), что Запад ничего России не обещал изначально. И никогда присоединиться к себе ни СССР, ни Россию не приглашал.

Не обещать и не приглашать – вообще-то его, Запада, право. Странно и даже глупо на него за это обижаться. Никто не обязан впускать в свой круг тех, кто заведомо видится чужим, даже если этот чужой с какой-то стати и лезет к вам с объятиями.

“Наш общий европейский дом”, “Европа от Владивостока до Лиссабона” – даже на уровне риторики всё это исходило от Горбачёва и его окружения, но отнюдь не от Рейгана с его определением СССР-России как “империи зла” и не от “железной леди” Маргарет Тэтчер. Если позднесоветские и российские верхи понастроили в своём воображении воздушных замков, то это, в первую очередь, показатель “уровня” их умственных способностей, их “умения” оценивать реальность и мыслить на перспективу.

В недрах объединённого после Второй мировой войны под эгидой США западного блока будущее видели абсолютно не так, как представлялось номенклатурным перерожденцам с ментальностью махровых обывателей. Своей картины грядущего в эпоху “после СССР” на Западе опять-таки не скрывали (“Новый мировой порядок будет строиться против России, на руинах России и за счёт России”), но российский правящий слой всё это годами пропускал мимо ушей.

Декларации намерений проистекали из текущей реальности.

Создавая Северо-Атлантический альянс в 1949 году, политики Великобритании и США нацеливали его на сдерживание СССР, что прямо нашло отражение в официальной доктрине. Идея сдерживания овладела умами лидеров западного мира сразу после окончания Второй мировой, и лучше всего её выразил Черчилль c его метафорой “железного занавеса”, ограждающего Запад от коммунизма. На протяжении всех сорока с лишним лет “холодной войны” руководители США, НАТО и ведущих западных стран неизменно проводили исключительно недружественный нашей стране курс. Что находило воплощение во множестве политических решений, дипломатических ходов, военных операций, публичных выступлений, даже в мире искусства и в кино, где по-человечески обаятельные герои Лундгрена или Сталлоне из фильма в фильм пачками и без намёка на рефлексию уничтожали одетых в советскую форму солдат.

Встреча на Мальте в 1989 году, на которой между руководством СССР и США были сформулированы принципы миропорядка, приходящего на смену “холодной войне”, ничего принципиально в позиции Запада не изменили. Сдавался на Мальте не Буш-старший, а Горбачёв. Что же до США и их европейских сателлитов....

Никаких документально зафиксированных обещаний распустить блок НАТО в качестве ответного жеста на упразднение Организации Варшавского договора политики Запада Горбачёву не давали.

Никаких опять-таки документально оформленных гарантий не принимать в НАТО новые государства, возникшие по периметру скукожившихся российских границ, западные деятели тоже не давали.

Наконец, нигде и никогда предводители Запада не подписывали с нашими дипломатами документов, в которых бы содержались обещания воздерживаться впредь от наносящих ущерб российским интересам шагов или оказания поддержки недругам России.

Да и с чего, собственно, Западу было разбрасываться подобного рода обещаниями? Ведь он не только ощущал себя победителем в “холодной войне”, но и бесспорно являлся им по факту. Идейно-политическое и военное разоружение России-СССР носило исключительно односторонний характер – и это предопределяло дальнейшие отношения между Западом и Россией как отношения между победителем и побеждённым. Они в принципе не могли быть равноправными и партнёрскими.

Современные руководители России теперь упирают на то, что западные лидеры пусть и не подписывали никаких бумаг, но давали в своё время некие устные обещания. Оставим до поры обсуждение самого этого подхода: спустя десятилетия пытаться “ловить на слове” (на Западе, как известно, культура устных неформальных договорённостей развита не очень, разного рода “понятиям” там предпочитают писаное право). Но были ли хотя бы устные обещания как таковые?

Проверить это уже не представляется возможным. В кулуарах беседы велись в узком кругу и без протокола, а главные участники тех судьбоносных встреч ушли из жизни. Мертвы лидеры Запада времён окончания “холодной войны” – Рейган, Тэтчер, Буш-старший, Миттеран, Коль. Мертвы и наши главные иуды: Горбачёв, Яковлев, Шеварднадзе, Ельцин. Если заверения “не расширять НАТО” со стороны деятелей США и Запада на рубеже 90-х действительно звучали, то исключительно устно и в рамках разных “встреч без галстуков”. Что, в свою очередь, позволяло нашим “партнёрам” абсолютно искренне считать себя свободными от каких-либо обязательств, не зафиксированных своевременно статьями договоров.

Что на Западе, что у нас у власти давным-давно находятся политики, принадлежащие к абсолютно другому поколению. Не странно ли было рассчитывать, что, к примеру, Барак Обама или Дэвид Кэмерон станут вдруг делать буквально то, чего никогда и ни в какой юридически легитимной форме не гарантировали их предшественники? Цивилизационной предтечей Запада являлся Рим, а он, как известно, предателям не платит. А уж побеждённым или простофилям – подавно.

Печальный итог всей этой советско-российской дипломатии высвечивает одну фундаментальную проблему, которая, судя по всему, ни российским обществом, ни российской властью на должном уровне даже не осознаётся.

Россия очень плохо и очень смутно понимает Запад, воспринимая его в каком-то кривом зеркале собственных домыслов, мифов, иллюзий и клише. Что тогда, что сейчас. Это неведение, в свою очередь, ведёт к колоссальным просчётам при выработке государственных решений, за которые народ России вынужден платить огромную цену. Причём не только в 1989 году, но и теперь, когда верхи РФ (видимо, неожиданно для себя) вдруг то и дело сталкиваются с “сюрпризами” от бывших “партнёров”.

Оказывается, “оплот рынка” Запад может взять и заморозить сотни миллиардов российских денег.

Оказывается, провалившийся с “зелёной энергетикой” Запад может найти замену российскому газу, а его диверсанты – взорвать “Северный поток”.

Оказывается, беспрестанно прогибающийся у себя дома под мусульманских мигрантов и цветных “толерантный” Запад способен раскрутить агрессивную кампанию русоненавистничества и русоедства.

Оказывается, свихнувшийся на ЛГБТ*-повестке Запад может всерьёз готовиться к широкомасштабной войне…

Список “открытий” можно продолжить, но каждое из них – суровый упрёк российским верхам, которые, десятилетиями вожделея о том, чтобы породниться с западным миром, так и не удосужились его предварительно как следует изучить. И это тем более удивительно, что и инструментариями, и практическими возможностями для такого познания РФ располагает в избытке.

Под вывеской РАН функционирует Институт США и Канады.

Многочисленные политологи и эксперты, не вылезающие теперь из эфиров ток-шоу, годами паслись во всевозможных зарубежных клубах, участвовали во множестве симпозиумов, круглых столов, формальных и неформальных встреч.

Отнюдь не единичные представители российского политического класса получали в государствах Запада образование, проходили через его образовательные программы, оканчивали всевозможные курсы.

Миллионы наших соотечественников после 1991 г. либо уехали на Запад с концами, либо поддерживают с ним тесную связь, имея за границей родственников, работу, деловые контакты, бизнес.

И вот вся эта гигантская армия вхожих на Запад за тридцать с лишним постсоветских лет так и не сумела накопить и систематизировать информацию о нём, на основе которой можно было бы выстроить здравый, отвечающий интересам государства курс.

Это просто какой-то поистине фантастический когнитивный провал, природу которого ещё только предстоит осмыслить и объяснить.

Слепые не должны вести слепых. России сегодня отчаянно не хватает мыслителей калибра покойных Александра Зиновьева или Сергея Кара-Мурзы – редких русских интеллектуалов, которые в своё время Запад целенаправленно изучали. Наш западный противник – стоит отдать ему должное – природу русского государства в своё время исследовал основательно и глубоко. Ричарда Пайпса в отечественных кругах принято считать эталонным русоненавистником (и это так!), но нельзя упускать из виду другое: Пайпс и его последователи, перебрав русскую историю буквально по кирпичикам, сослужили своим политикам хорошую службу. Они указали им на наши слабые места. Они подсказали, куда нас следует бить в первую очередь.

Хватит истеричных эскапад в Интернете от статусных политиков и эмоциональных выкриков на ТВ! Брань на вороту не виснет. Чтобы победить врага, его следует знать. России нужно не нагромождение новых мифов о Западе, только теперь уже чёрных вместо белых. России жизненно необходимы достоверные знания о нём.

О реальных принципах функционирования политических систем его ведущих стран.

О социальной структуре обществ в Западной Европе и в США.

О происходящих в них процессах.

О подлинном содержании идеологий, которые ведут сегодня на Западе сражение за умы.

Об их генезисе.

Россия, наконец, должна начать видеть Запад таким, каков он есть в действительности. Без страха, подобострастия и истерик.

* движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в РФ.

