Контр-страйк: нестареющая классика

05:07 21.02.2021

На сегодняшний день Counter Strike – один из самых популярных онлайн шутеров в мире. Сложно представить, но зарождалась знаменитая серия игр как пользовательская модификация к игре Half Live от Valve!

Во время учебы в университете молодой канадец вьетнамского происхождения Мин Ли и Джессом Клифф в далеком 1999 году упорно работали над тем, что затем будет модификацией о незамысловатой борьбе между террористами и спецназом. Разработчик не ожидал такого ошеломительного успеха и уж тем более место в компании Valve, однако пользователи были просто в восторге от простого и затягивающего геймплея кс 1.6.

7 октября 2004 года на свет выходит Counter Strike: Source – как не трудно догадаться, данная игра стала переносом популярного шутера на знаменитый движок от Valve. Не считая обновленной графики и незначительных геймплейных изменений CSS практически идентична её предшественницы.

После длительного перерыва 21 августа 2012 года выходит следующая и на данный момент последняя часть знаменитой серии игр – Counter Strike: Global Offensive. Данная версия игры соблюдает баланс между приятной графикой и необходимыми системными требованиями, делая её доступной и комфортной большинству современных геймеров. Воплощенные в новой версии классические карты подверглись некоторым изменениям, что принесло дискомфорт любителям версии CS 1.6, так как им пришлось привыкать к новым проходам и проститься со старыми способами залезть на текстуры.

Подверглись изменениям старые виды оружия и появилось множество новых. Были добавлены новые режимы игры, что значительно увеличило геймплейное разнообразие. Однако, самым значительным нововведением для всех фанатов CS стало появление в GO-версии скинов и кейсов, которые приобрели бешенную популярность и стали неотъемлемой частью CS:GO.

Какая же версия Контер Страйк лучше? На этот вопрос нет однозначного ответа. Дело в том, что по прошествии стольких лет CS стала нечто большим, чем просто серия игр в жанре онлайн шутер. Если вы ищите современный киберспортивный шутер, то CS:GO однозначно удовлетворит все ваши требования. Тем временем многие игроки возвращаются в кс 1.6 чтобы вспомнить былые времена и пообщаться с закадычными друзьями. Несмотря на более чем двадцатилетний возраст, в классической версии Контер Страйк каждый день проводят время десятки тысяч игроков.