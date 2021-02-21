Контр-страйк: нестареющая классика

На сегодняшний день Counter Strike – один из самых популярных онлайн шутеров в мире. Сложно представить, но зарождалась знаменитая серия игр как пользовательская модификация к игре Half Live от Valve!

Во время учебы в университете молодой канадец вьетнамского происхождения Мин Ли и Джессом Клифф в далеком 1999 году упорно работали над тем, что затем будет модификацией о незамысловатой борьбе между террористами и спецназом. Разработчик не ожидал такого ошеломительного успеха и уж тем более место в компании Valve, однако пользователи были просто в восторге от простого и затягивающего геймплея кс 1.6.

7 октября 2004 года на свет выходит Counter Strike: Source – как не трудно догадаться, данная игра стала переносом популярного шутера на знаменитый движок от Valve. Не считая обновленной графики и незначительных геймплейных изменений CSS практически идентична её предшественницы.

После длительного перерыва 21 августа 2012 года выходит следующая и на данный момент последняя часть знаменитой серии игр – Counter Strike: Global Offensive. Данная версия игры соблюдает баланс между приятной графикой и необходимыми системными требованиями, делая её доступной и комфортной большинству современных геймеров. Воплощенные в новой версии классические карты подверглись некоторым изменениям, что принесло дискомфорт любителям версии CS 1.6, так как им пришлось привыкать к новым проходам и проститься со старыми способами залезть на текстуры.

Подверглись изменениям старые виды оружия и появилось множество новых. Были добавлены новые режимы игры, что значительно увеличило геймплейное разнообразие. Однако, самым значительным нововведением для всех фанатов CS стало появление в GO-версии скинов и кейсов, которые приобрели бешенную популярность и стали неотъемлемой частью CS:GO.

Какая же версия Контер Страйк лучше? На этот вопрос нет однозначного ответа. Дело в том, что по прошествии стольких лет CS стала нечто большим, чем просто серия игр в жанре онлайн шутер. Если вы ищите современный киберспортивный шутер, то CS:GO однозначно удовлетворит все ваши требования. Тем временем многие игроки возвращаются в кс 1.6 чтобы вспомнить былые времена и пообщаться с закадычными друзьями. Несмотря на более чем двадцатилетний возраст, в классической версии Контер Страйк каждый день проводят время десятки тысяч игроков.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Что стоит за демаршем Лаврова?
Чиновники заврались, не сумев остановить рост цен. Россию ждёт коллапс
«Оказывается, успехи отечественного сельского хозяйства за последние годы стали одной из причин роста цен на продукты внутри России»
Родители потребовали от властей прекратить внедрение цифрового образования
Родители школьников потребовали от властей прекратить внедрение цифрового образования
Раскулачит ли Путин миллиардера Потанина?
Избранное
Китай анонсировал климатическую «бомбу»
«Человечество так устало созидать и вообще – делать, что занялось "разбором полётов", ушло в печальку, нашло резон для не-деяния»
Некоторые любят покрепче
Алиментный фонд — новая кормушка для чиновников?
Наращивание волос
«Всегда очень остро выступает»: дело Шереметьева — еще один удар по оппозиции?
ВОЗ высоко оценила стратегию Москвы по развитию города для здоровья его жителей
История суши
В Польше запахло военным переворотом
«Казус Лукашенко»: сносить нельзя мириться
Португалия: погода в мае и июне