Маск пообещал города на Луне и Марсе в ближайшие десятилетия

08:43 9.02.2026

Илон Маск заявил, что SpaceX намерена в ближайшие десятилетия заняться строительством городов за пределами Земли, сосредоточив первые усилия на Луне. По его словам, создание самодостаточного поселения на спутнике может занять менее десяти лет.

Рассказывая о планах в соцсети X, предприниматель отметил: лунное направление компания уже считает приоритетным. Параллельно, готовя инфраструктуру и технологии, SpaceX будет двигаться и к следующей цели — основанию города на Марсе. Приступить к этому, по оценке Маска, рассчитывают примерно через пять–семь лет.

Он пояснил, что логистика двух проектов существенно отличается. Полеты к Марсу возможны лишь в периоды сближения планет — примерно раз в 26 месяцев, при этом сам перелет занимает около полугода. Лунные миссии, напротив, можно запускать значительно чаще — ориентировочно каждые десять дней, а дорога до спутника Земли занимает всего два дня. Именно эта доступность, по словам бизнесмена, и позволит быстрее развернуть строительство.

Создание полноценного города на Марсе, как считает Маск, потребует более двух десятилетий, учитывая масштаб задач и удаленность планеты.

Компания SpaceX, основанная предпринимателем в 2002 году, занимается разработкой ракетно-космической техники и реализует проекты в области пилотируемых и грузовых космических полетов.