Маск пообещал города на Луне и Марсе в ближайшие десятилетия

Илон Маск заявил, что SpaceX намерена в ближайшие десятилетия заняться строительством городов за пределами Земли, сосредоточив первые усилия на Луне. По его словам, создание самодостаточного поселения на спутнике может занять менее десяти лет.

Рассказывая о планах в соцсети X, предприниматель отметил: лунное направление компания уже считает приоритетным. Параллельно, готовя инфраструктуру и технологии, SpaceX будет двигаться и к следующей цели — основанию города на Марсе. Приступить к этому, по оценке Маска, рассчитывают примерно через пять–семь лет.

Он пояснил, что логистика двух проектов существенно отличается. Полеты к Марсу возможны лишь в периоды сближения планет — примерно раз в 26 месяцев, при этом сам перелет занимает около полугода. Лунные миссии, напротив, можно запускать значительно чаще — ориентировочно каждые десять дней, а дорога до спутника Земли занимает всего два дня. Именно эта доступность, по словам бизнесмена, и позволит быстрее развернуть строительство.

Создание полноценного города на Марсе, как считает Маск, потребует более двух десятилетий, учитывая масштаб задач и удаленность планеты.

Компания SpaceX, основанная предпринимателем в 2002 году, занимается разработкой ракетно-космической техники и реализует проекты в области пилотируемых и грузовых космических полетов.

  1. 09.02.2026, 17:23
    Гость: TY

    Первые переселенцы будут романтиками. Будут жить в мире и согласии, бескорыстно помогать друг другу. Потом появится прослойка избранных, которые начнут враждовать, и народ поделится на разные лагеря. Потом появится какой-то лидирующий лагерь, где будет жить престижно, и где будут смотреть на понаехавших как на низшую расу. А понаехавшие будет вкалывать на "коренное население" за еду, прислуживать. Потом начнутся революции, за свободу, равенство братство. А по сути это будет дележ имущества вооруженным способом.

  2. 09.02.2026, 16:49
    Гость: Светлана ОКБ - сталкеру

    "Пусть для начала попробуют на Луне опять "высадиться". Сталкер, вы дебил? В мире уже не спорят об этом, поскольку не были никогда. Более того сами американцы в лице ученых, инженеров и международных журналистов ответили на этот вопрос. Через много лет американский режиссер, который снимал на земле дутый лжефильм о полете на луну амеров, сознался об этом. Через неделю он был убит на своей загородной вилле. И даже тот факт, что после посадки нашего лунохода на поверхность луны в 1969 г. (создатели гениальные конструкторы Исаев, Бабакин и др.) и сбора лунного грунта для последующих исследований, американцы первые выпросили часть грунта.

  4. 09.02.2026, 15:20
    Гость: У

    этого может и получится.Разделят Луну на 3 державы,Россия не в счёт,ей бы аналог Старлинг создать,да хоть свою машинешку без китайских комплектующих.У нас другие цели-Шойговские города,по круче потемкинских,дочка в помощь.

